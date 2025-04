Johnson & Johnson surprinde cu rezultatele Q1, dar acțiunile scad 📉

├Än ciuda afi╚Ö─ârii unor rezultate peste a╚Ötept─âri ├«n primul trimestru, Johnson & Johnson (JNJ.US) nu a reu╚Öit s─â cucereasc─â investitorii. Ac╚Ťiunile au sc─âzut u╚Öor mar╚Ťi, reflect├ónd preocup─ârile mai largi legate de poten╚Ťialele tarife la medicamente ╚Öi provoc─ârile juridice ├«n curs. Ac╚Ťiunile au sc─âzut cu aproape 1% ├«n premarket, ajung├ónd la aproximativ 153 de dolari, ├«n timp ce contractele futures S&P 500 ╚Öi Nasdaq s-au tranzac╚Ťionat plat - ceea ce eviden╚Ťiaz─â faptul c─â pia╚Ťa nu mai reac╚Ťioneaz─â cu entuziasm doar la c├ó╚Ötigurile pozitive. Gigantul american din domeniul s─ân─ât─â╚Ťii, cu r─âd─âcini ad├ónci ├«n produse farmaceutice, biotehnologie ╚Öi tehnologii medicale, se poate l─âuda ├«n continuare cu un ├«nceput solid pentru 2025. Rezultatele J&J pentru Q1 2025: C├ó╚Ötiguri pe ac╚Ťiune (EPS): 2,77 USD vs 2,69 USD preconizat

Venituri: 21,9 miliarde de dolari (+2,4% fa╚Ť─â de anul precedent)

Previziuni actualizate privind v├ónz─ârile opera╚Ťionale (2025): A crescut la 92 de miliarde de dolari

Previziuni privind profiturile pentru ├«ntregul an: Men╚Ťinut─â la 6,2% cre╚Ötere medie De asemenea, compania ╚Öi-a revizuit previziunile pentru ├«ntregul an ca urmare a finaliz─ârii achizi╚Ťiei Intra-Cellular Therapies ╚Öi a ad─âug─ârii la portofoliul s─âu a Caplyta - un tratament pentru tulburarea bipolar─â ╚Öi depresie. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Performan╚Ťa segmentului Segmentul farmaceutic al Johnson & Johnson a crescut cu 4,2%, datorit─â cre╚Öterii v├ónz─ârilor ├«n oncologie, imunologie ╚Öi terapii cardiovasculare. Divizia MedTech a ├«nregistrat, de asemenea, o cre╚Ötere de 4,1%, sus╚Ťinut─â de achizi╚Ťii ╚Öi cesiuni de active. Principalele c├ó╚Ötiguri ├«n materie de reglementare: Aprobarea de c─âtre FDA a Tremfya pentru tratarea bolii Crohn

Aprobarea de c─âtre UE a Rybrevant pentru anumite tipuri de cancer pulmonar Aceste evolu╚Ťii consolideaz─â puterea companiei pe pie╚Ťele de medicamente specializate cu cerere ridicat─â. Tarife ╚Öi procese: Factori de risc ├Ängrijor─ârile investitorilor au fost alimentate ╚Öi mai mult de semnalele venite de la Washington. Fostul pre╚Öedinte Donald Trump a f─âcut recent aluzie la noi tarife care vizeaz─â sectorul farmaceutic. Chiar ├«nainte de publicarea c├ó╚Ötigurilor, autorit─â╚Ťile de reglementare au lansat o investiga╚Ťie privind importurile de medicamente din SUA, pun├ónd poten╚Ťial bazele unor noi restric╚Ťii comerciale. Aceast─â incertitudine a contribuit, probabil, la reac╚Ťia moderat─â a pie╚Ťei la c├ó╚Ötigurile, de altfel puternice. ├Än acela╚Öi timp, J&J continu─â s─â se lupte cu procese de lung─â durat─â legate de pudra sa pentru copii pe baz─â de talc. ├Än martie, un tribunal din Texas a blocat ├«ncercarea companiei de a se debarasa de obliga╚Ťiile legale prin declararea falimentului de c─âtre filiala sa, Red River Talc. J&J sus╚Ťine c─â procesele sunt nefondate ╚Öi se bazeaz─â pe ÔÇ×╚Ötiin╚Ť─â de doi baniÔÇŁ.

Compania sus╚Ťine c─â o parte a litigiului este finan╚Ťat─â de fonduri de investi╚Ťii str─âine.

J&J a declarat c─â nu va ajunge la o ├«n╚Ťelegere ╚Öi inten╚Ťioneaz─â s─â recupereze p├ón─â la 7 miliarde de dolari din rezervele legale. ├Än pofida riscurilor juridice ╚Öi macroeconomice actuale, Johnson & Johnson r─âm├óne o investi╚Ťie defensiv─â favorit─â. Baza sa diversificat─â de produse ╚Öi expunerea pe toate segmentele de asisten╚Ť─â medical─â ofer─â stabilitate ├«n perioade turbulente. Cu toate acestea, scenariul r─âzboiului comercial care se preg─âte╚Öte ar putea influen╚Ťa sentimentul, ceea ce ar putea explica pruden╚Ťa actual─â a Wall Street. De la anun╚Ťarea poten╚Ťialelor tarife la medicamente, la 2 aprilie, ac╚Ťiunile J&J au sc─âzut cu doar 0,6%, ├«n timp ce S&P 500 a sc─âzut cu aproape 5% ├«n aceea╚Öi perioad─â. De la ├«nceputul anului p├ón─â ├«n prezent, ac╚Ťiunile J&J au crescut cu peste 6%, o performan╚Ť─â solid─â ├«n compara╚Ťie cu declinul de 8% al pie╚Ťei ├«n general. Rezumatul c├ó╚Ötigurilor A dep─â╚Öit a╚Ötept─ârile at├ót ├«n ceea ce prive╚Öte veniturile, c├ót ╚Öi EPS

Cre╚Öterea orient─ârilor privind v├ónz─ârile opera╚Ťionale pentru 2025

Creștere în diviziile farmaceutice și MedTech

Se confruntă cu riscuri tarifare și procese legate de talc

Ac╚Ťiunile r─âm├ón un joc defensiv ├«n pie╚Ťele volatile Ac╚Ťiunile Johnson & Johnson (grafic D1) ├Än timp ce ac╚Ťiunile J&J au c├ó╚Ötigat modest ├«n acest an, ac╚Ťiunile r─âm├ón ├«ntr-o tendin╚Ť─â descendent─â pe termen lung. Un nivel cheie de rezisten╚Ť─â tehnic─â se afl─â la EMA de 200 de zile (~157 USD). ├Än ciuda afacerilor sale solide, raportul P/E actual de 18 pare relativ ridicat, mai ales av├ónd ├«n vedere c─â societatea opereaz─â ├«ntr-un sector matur, mai pu╚Ťin orientat spre cre╚Ötere, care ar putea fi afectat de viitoarele tarife din domeniul farmaceutic. Sursa: xStation 5 Dashboard financiar al Jonhson & Johnson

Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

