JPMorgan raportează rezultate financiare solide în al doilea trimestru, pe fondul creșterii generate de activitatea de investment banking

Aspecte esențiale Cea mai mare bancă din SUA și-a prezentat rezultatele pentru al doilea trimestru al anului 2026.

Profitul pe acțiune a depășit cu aproape 50% așteptările de pe Wall Street.

Veniturile din activitatea de investment banking au atins 3,9 miliarde de dolari, comparativ cu așteptările pieței de 3 miliarde de dolari

Acțiunile JPMorgan Chase (JPM.US) se tranzacționează în ușoară creștere înainte de deschiderea pieței americane, după ce banca a raportat rezultate foarte solide pentru al doilea trimestru al anului 2026. Cea mai mare bancă din SUA a depășit cu ușurință așteptările Wall Street atât în ceea ce privește profitul, cât și veniturile, beneficiind în primul rând de o redresare a sectorului bancar de investiții, de o activitate mai intensă în domeniul ofertelor publice inițiale (IPO) și de o performanță excepțional de puternică a tranzacționării cu acțiuni. În ciuda cifrelor impresionante, reacția pieței a rămas relativ moderată. Profitul pe acțiune (EPS) s-a situat la 7,70 dolari , comparativ cu consensul de 5,72 dolari și cu 5,24 dolari înregistrat cu un an în urmă.

Veniturile ajustate au atins 58,02 miliarde de dolari , depășind cu mult estimarea de consens de 51,39 miliarde de dolari .

Profitul net a crescut la 21,2 miliarde de dolari , față de 14,99 miliarde de dolari în același trimestru al anului trecut.

Veniturile din activitatea de investment banking au totalizat 3,90 miliarde de dolari , depășind așteptările de 3,06 miliarde de dolari . Comisioanele din acest segment au crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut , susținute de o activitate mai intensă în domeniul fuziunilor și achizițiilor (M&A) și de o redresare a emisiunilor de acțiuni prin ofertă publică inițială (IPO).

Veniturile din tranzacționarea acțiunilor au atins 6,03 miliarde de dolari , semnificativ peste estimarea de consens de 3,98 miliarde de dolari .

Veniturile din tranzacționarea titlurilor cu venit fix, valutelor și mărfurilor (FICC) s-au situat la 6,05 miliarde de dolari , ușor sub estimarea de 6,29 miliarde de dolari .

Veniturile nete din dobânzi gestionate au totalizat 25,62 miliarde de dolari , practic în linie cu estimarea de 25,64 miliarde de dolari .

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a crescut la 24% , cu mult peste 18% , cât se așteptau analiștii.

Volumul total al creditelor a crescut la 1,54 trilioane de dolari , depășind estimarea de 1,52 trilioane de dolari , în timp ce depozitele au crescut la 2,71 trilioane de dolari , peste așteptările de 2,69 trilioane de dolari .

Provizioanele pentru pierderi din credite au totalizat 2,52 miliarde de dolari , în timp ce pierderile nete din credite s-au ridicat la 2,37 miliarde de dolari , sub valoarea estimată de 2,62 miliarde de dolari .

Rata capitalului CET1 a băncii s-a menținut la un nivel solid de 14,1% . Rezultatele demonstrează că JPMorgan continuă să beneficieze de redresarea activității pe piețele de capital. Performanțele remarcabile în domeniul bancar de investiții și al tranzacționării cu acțiuni au compensat cu prisosință veniturile din tranzacționarea FICC, ușor mai slabe decât se aștepta, în timp ce veniturile nete din dobânzi s-au menținut, în linii mari, în conformitate cu previziunile. Reacția relativ modestă a prețului acțiunilor sugerează că o mare parte din veștile pozitive ar putea fi deja reflectate în cotația acțiunilor. Redresarea activității de fuziuni și achiziții (M&A) și de oferte publice inițiale (IPO) continuă să susțină profiturile Fuziunile și achizițiile anunțate la nivel global au depășit 3 trilioane de dolari în acest an, oferind un impuls puternic băncilor de investiții. JPMorgan și-a menținut poziția de lider mondial în ceea ce privește veniturile din sectorul bancar de investiții, comisioanele din această divizie crescând cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Banca beneficiază, de asemenea, de o redresare generală a pieței de IPO din SUA, care a stimulat activitatea clienților corporativi, precum și a firmelor de capital privat și de capital de risc care caută oportunități de ieșire. În cursul trimestrului, JPMorgan a acționat în calitate de coordonator principal al ofertei de acțiuni a Alphabet, în valoare de 85 de miliarde de dolari și a îndeplinit rolul de co-consultant în cadrul fuziunii NextEra Energy cu Dominion Energy, în valoare de 67 de miliarde de dolari. Volatilitatea crescută a pieței stimulează performanța tranzacționării Un al doilea factor major al creșterii profiturilor a fost intensificarea activității clienților pe piețele financiare. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, perturbările transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și fluctuațiile bruște ale prețurilor petrolului au sporit volatilitatea în mai multe clase de active, ceea ce a dus la volume de tranzacționare mai mari. Veniturile din tranzacționarea acțiunilor au crescut cu 86% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile din tranzacționarea FICC au crescut cu 6%. Rezultatele arată că JPMorgan beneficiază simultan de redresarea piețelor de capital și de activitatea susținută de tranzacționare a clienților, determinată de volatilitatea crescută a pieței. Graficul acțiunilor JPMorgan (JPM.US) (Interval D1) Acțiunile JPMorgan ar putea atinge noi maxime astăzi dacă depășesc nivelul de 340 USD. Provizioanele pentru pierderi din credite mai mici decât se aștepta și creșterea creditelor peste așteptări, până la 1,54 trilioane USD, sunt semnale pozitive atât pentru bancă, cât și pentru economia americană în ansamblu. Pe partea descendentă, zona cheie de suport se situează între 315 și 320 USD, unde acțiunile au găsit suport în mai multe rânduri recent. Sursă: xStation5

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