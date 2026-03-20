„Justițiarii” pieței obligațiunilor vizează din nou Marea Britanie

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Piața obligațiunilor conduce astăzi valul de vânzări, deși creșterile prețului petrolului sunt moderate în comparație cu joi iar piețele bursiere europene se stabilizează. Valul de vânzări de obligațiuni reprezintă o problemă pentru economia globală, în special pentru Marea Britanie. Scăderea titlurilor de stat britanice (Gilts) și creșterea neîncetată a randamentelor continuă la sfârșitul săptămânii.
Vânzarea masivă a titlurilor de datorie britanice este mai gravă decât în alte părți
Marea Britanie pare a fi o excepție, iar acest lucru este cauzat de mai mulți factori. Evenimentele din Orientul Mijlociu sunt un factor major, alături de reevaluarea fără precedent a așteptărilor privind rata dobânzii din Marea Britanie. Se așteaptă încă mai mult de 3 majorări ale ratei dobânzii în acest an din partea Băncii Angliei, chiar și după ce Andrew Bailey a încercat să calmeze piețele după conferința de presă de ieri. Există, de asemenea, factori specifici care fac Marea Britanie mai vulnerabilă la șocurile prețurilor la energie. Mecanismul nostru rigid de stabilire a prețurilor la energie va determina o creștere a facturilor în a doua jumătate a anului, iar guvernul laburist cheltuiește mai mult pe asistență socială decât încasează din impozite, ceea ce îi sperie pe investitorii în obligațiuni în contextul actual.
Evoluție istorică a randamentelor
Randamentul la 2 ani a crescut astăzi cu încă 9 puncte de bază și a înregistrat o creștere de 40 de puncte de bază în ultima săptămână. Randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani, care servește drept referință, a crescut cu 16 puncte de bază în această săptămână. La 4,92%, randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani se află acum la cel mai ridicat nivel de la criza financiară, în timp ce randamentul pe 30 de ani a crescut astăzi cu 7 puncte de bază, a depășit maximul de săptămâna trecută și se află la cel mai ridicat nivel din 1998. Întrebarea este acum: va afecta creșterea rapidă a randamentelor economia britanică?
Riscurile politice care afectează obligațiunile
Marea Britanie se află într-o poziție periculoasă, după cum ne arată cifrele de astăzi privind finanțele publice. Vânzarea masivă de obligațiuni de stat a fost agravată de cifrele privind împrumuturile din februarie, care au arătat că împrumuturile nete ale sectorului public au fost de 14,3 miliarde de lire sterline, cu peste 5 miliarde de lire sterline mai mult decât se aștepta. Aceste date sugerează că problemele fiscale ale Marii Britanii existau cu mult înainte de începerea războiului. Cheltuielile sociale ale Regatului Unit sunt în creștere, iar dacă Starmer va fi înlocuit după alegerile locale din mai, am putea avea un prim-ministru de stânga exact în momentul în care piața titlurilor de stat britanice (Gilt) geme sub povara datoriei sectorului public. Faptul că datoria Regatului Unit se vinde mai mult decât oriunde altundeva ar trebui să fie un semnal de avertizare pentru acest guvern: fiți atenți la promisiunile privind subvențiile pentru energie, deoarece piața titlurilor de stat britanice (Gilt) s-ar putea să nu mai aibă capacitatea necesară pentru alte ajutoare.
Riscurile politice cresc pentru Marea Britanie, întrucât majorările de impozite de 66 de miliarde de lire sterline aplicate până acum de acest guvern nu au acoperit niciun deficit, fictiv sau nu. Acest lucru sugerează că traiectoria economică actuală a Marii Britanii este extrem de dăunătoare și că este nevoie de o resetare majoră.
Riscul crescând al deținerii de datorii britanice
Deși războiul cu Iranul este unul dintre factorii care afectează în prezent titlurile de stat britanice, acesta nu este singurul. Dacă se va ajunge la un armistițiu, o parte din presiunea ascendentă asupra randamentelor se va atenua, însă situația nu va reveni complet la normal. În opinia noastră, prima de risc asociată titlurilor de stat britanice va crește și mai mult. Marea Britanie este considerată acum o economie cu inflație ridicată, care nu poate face față șocurilor prețurilor la energie. Ceea ce este deosebit de îngrijorător este faptul că Marea Britanie are un deficit bugetar în creștere, iar vânzarea masivă a titlurilor de stat britanice este mult mai gravă decât în cazul vecinilor noștri. De exemplu, randamentele titlurilor noastre de stat cresc în această săptămână de două ori mai repede decât cele ale Franței și Italiei. Este o situație izolată care trebuie abordată urgent.
Acest lucru afectează și lira sterlină astăzi, iar perechea GBPUSD a revenit la minimele zilei și testează suportul în jurul valorii de 1,3350 USD. De asemenea, a recuperat aproximativ 50% din creșterea de ieri. O vânzare masivă mai accentuată a titlurilor de stat britanice ar fi o evoluție negativă, în contextul în care randamentele sunt în creștere, deoarece ar sugera că se acumulează presiuni fiscale.
De ce acțiunile sunt mai rezistente decât obligațiunile
Piața obligațiunilor a fost profund afectată de această criză și a înregistrat o scădere mai accentuată decât cea a acțiunilor. Există o anumită așteptare ca piețele de acțiuni să se alinieze la cele ale obligațiunilor și să urmeze o vânzare masivă mai accentuată, dar noi nu suntem de acord. Șocul prețurilor la energie cauzat de războiul din Orientul Mijlociu expune vulnerabilitățile națiunilor occidentale puternic îndatorate. Aceasta este o problemă majoră pentru ele. În contrast, unele companii au bilanțuri mai rezistente, ceea ce reprezintă un avantaj în acest context. Astfel, am putea asista la mai multe achiziții de acțiuni în comparație cu datoria suverană, atâta timp cât acest război continuă. În cele din urmă, cumpărătorii de obligațiuni se vor întoarce pe piață, dar evoluția recentă a prețurilor sugerează că acest lucru ar putea dura ceva timp.
