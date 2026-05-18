Rezumatul dimineții (18.05.2026)

🌍 Geopolitică Negocierile de pace dintre SUA și Iran au ajuns într-un impas. Trump a postat un avertisment pe Truth Social, afirmând că „ceasul ticăie” pentru Teheran și că „nu va mai rămâne nimic” dacă Iranul nu acționează rapid — piețele au interpretat acest lucru ca o probabilitate crescută de reluare a acțiunilor militare.

Dronele au lovit o instalație nucleară din Emiratele Arabe Unite, iar Trump urmează să convoace marți o ședință în Camera de criză pentru a discuta opțiunile militare împotriva Iranului. Prima întâlnire cu consilierii de securitate a avut loc sâmbătă.

Pe fondul tensiunilor dintre SUA și China, summitul Trump-Xi a avut ca rezultat anunțul Chinei că va achiziționa produse agricole americane în valoare de cel puțin 17 miliarde de dolari anual până în 2028 (inclusiv soia și carne de vită), în timp ce SUA a obținut un angajament privind pământurile rare. Cu toate acestea, cele două părți au prezentat relatări diferite cu privire la acorduri. 📊 Economie Datele din China pentru luna aprilie au fost o mare dezamăgire: vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut (cea mai slabă performanță din decembrie 2022; prognoză: 2%), producția industrială a încetinit la 4,1% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoză: 5,9%), iar investițiile în active fixe s-au contractat cu 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut în primele patru luni ale anului.

Prețurile locuințelor noi din China au scăzut pentru a 35-a lună consecutivă, în timp ce vânzările interne de autoturisme s-au prăbușit cu 21,6% față de aceeași perioadă a anului trecut (a șaptea scădere lunară consecutivă). Biroul Național de Statistică (NBS) a descris mediul extern ca fiind „sumbru și complex”, solicitând o politică fiscală mai proactivă — însă Biroul Politic nu a anunțat nicio măsură de stimulare nouă.

Japonia a confirmat planurile de a emite noi titluri de datorie pentru a finanța un buget suplimentar menit să atenueze impactul energetic al conflictului din Orientul Mijlociu. Prim-ministrul Takaichi a instruit ministrul finanțelor să examineze opțiunile pentru un pachet extins, ceea ce a contribuit la creșterea randamentelor obligațiunilor japoneze la cel mai înalt nivel din 1996. 📉 Piețele globale Wall Street a încheiat săptămâna trecută pe minus, iar sesiunea asiatică de luni a înregistrat scăderi generalizate. Creșterea prețurilor petrolului, randamentele mai mari ale obligațiunilor și tensiunile geopolitice în escaladare s-au combinat pentru a crea un „cocktail toxic” pentru piețele globale de acțiuni.

Randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a crescut la 4,631% — cel mai ridicat nivel din februarie 2025 — în timp ce randamentele pe 30 de ani au atins un maxim anual de 5,159%, reflectând o reevaluare a așteptărilor privind noi majorări ale ratei dobânzii în contextul șocului energetic. 🌏 Asia Indicele KOSPI (Coreea de Sud) a declanșat mecanismul „sidecar” pentru a doua oară consecutiv (un mecanism de control al tranzacționării algoritmice la bursă), înregistrând o scădere de până la 4,68% în timpul sesiunii, deși în cele din urmă și-a recuperat pierderile și a închis peste zero. Tensiunile sunt exacerbate de un conflict salarial la Samsung Electronics — sindicatul a intrat în negocieri mediate de guvern pentru a evita o grevă la companie, care reprezintă aproape 25% din exporturile sud-coreene.

JP225 (Nikkei) a scăzut cu aproximativ 1,27%, tranzacționându-se la aproximativ 61.032 de puncte. Randamentele obligațiunilor de stat japoneze cresc la niveluri nemaiîntâlnite din 1996, pe fondul planurilor de emisiune a unei noi serii de obligațiuni și al presiunilor stagflacioniste generate de creșterea prețurilor la energie.

Indicele chinez CHN.cash a scăzut cu 0,27%, ajungând la aproximativ 8.583 de puncte, în timp ce indicele UK100 a scăzut cu 0,27%. Contractele futures europene indică o deschidere în scădere: DAX –1%, CAC –0,95%, FTSE MIB –0,8%, FTSE 100 –0,2%. 💱 Valute USD este în prezent cea mai puternică monedă majoră, depășind CHF și EUR. AUD și JPY sunt cele mai slabe — AUD scade pe fondul datelor dezamăgitoare din China, principalul partener comercial al Australiei.

USDJPY a crescut cu +0,23% până la aproximativ 158,98, reflectând presiunea asupra JPY în ciuda randamentelor în creștere ale obligațiunilor de stat japoneze (JGB). USDPLN a crescut cu +0,21% până la 3,6556, în timp ce EURPLN a crescut cu +0,08% până la 4,2487. DXY (USDIDX) a crescut cu un simbolic +0,04% până la aproximativ 99,25, rămânând aproape de pragul psihologic de 100. 🛢️ Materii prime Petrolul brut WTI a înregistrat un salt de +1,89% până la aproximativ 107,57 USD pe baril, în timp ce Brent a depășit 111 USD pe baril (+1,90%), impulsionat de retorica mai dură a lui Trump față de Iran, un atac cu drone în Emiratele Arabe Unite și îngrijorările privind navigabilitatea Strâmtorii Hormuz.

Gazul natural a crescut cu 2,33% până la 3,03 dolari — activul cu cea mai bună performanță a zilei. Aurul a scăzut ușor (-0,20%) până la aproximativ 4.536 dolari/uncie, în timp ce argintul a scăzut cu 1,32% până la aproximativ 75,22 dolari/uncie, reacționând la creșterea randamentelor obligațiunilor și la un dolar mai puternic. 📱 Companii Ryanair își publică astăzi rezultatele înainte de deschiderea piețelor. Baidu (BIDU.US) raportează, de asemenea, înainte de deschiderea piețelor, punând accentul pe impactul costurilor energetice și asupra stării cheltuielilor de consum din China asupra veniturilor sale din publicitate.

NVIDIA (NVDA.US) urmează să-și raporteze rezultatele trimestriale miercuri, după închiderea pieței. Previziunea consensuală este pentru un EPS de 1,78 USD și venituri de aproximativ 78,98 miliarde USD; prețul acțiunii a crescut cu 20% în ultima lună și cu 26,5% de la începutul anului, atingând maxime istorice.

Miercuri, TJX, Target și Lowe’s (marile lanțuri de retail) își vor raporta, de asemenea, rezultatele, în timp ce joi Walmart (înainte de deschiderea pieței) și Take-Two Interactive (după închiderea pieței) vor face același lucru. Rezultatele solide ale Walmart ar servi ca un test al rezilienței consumatorului american în fața creșterii costurilor energiei. ₿ Criptomonede Bitcoin a scăzut cu 1,71%, ajungând la aproximativ 76.909 dolari — cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni. Scăderea apetitului pentru risc pe fondul tensiunilor geopolitice, creșterea randamentelor obligațiunilor și datele slabe din China au determinat retragerea capitalului din activele speculative. 🔭 Ce trebuie urmărit astăzi La 10:00 ora României, PIB-ul elvețian pentru Q1; la 15:00 ora României, inflația de bază din Polonia pentru luna aprilie.

Întrebarea cheie a zilei: piețele europene au prețuit deja riscul geopolitic sau deschiderea va înregistra o nouă vânzare masivă? Întâlnirea de marți din Camera de criză a lui Trump ar putea fi un potențial catalizator pentru o incertitudine crescută.

