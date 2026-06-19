La ce să ne uităm vineri?

Aspecte esențiale Ce să urmărim vineri?

Petrolul se scumpește pe fondul anulării negocierilor dintre SUA și Iran

Piețele bursiere iau o pauză

SpaceX înregistrează o scădere

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Vineri, atenția s-ar putea îndrepta spre Europa, întrucât piețele americane sunt închise din cauza unei sărbători și după o săptămână în care sectorul tehnologic american a fost în centrul atenției. Mai jos, analizăm cele mai interesante aspecte de urmărit la sfârșitul săptămânii. Prețul petrolului crește ușor Prețul petrolului este mai ridicat vineri, iar țițeiul Brent a revenit peste 80 de dolari pe baril, după ce s-a anunțat că negocierile dintre SUA și Iran, programate pentru astăzi în Elveția, au fost anulate. Euforia pieței legată de faptul că s-a ajuns la un acord a lăsat loc unui anumit scepticism, întrucât acordul este doar provizoriu și nu reprezintă un tratat de pace. Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la anumite aspecte ale acordului, inclusiv ce înseamnă acesta pentru vecinii Iranului din Golf. Prețul petrolului ar putea înregistra fluctuații vineri, pe fondul știrilor despre anularea negocierilor, care se contrabalansează cu rapoartele privind creșterea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Dacă ar apărea ceva care să pună în pericol siguranța strâmtorii, acest lucru ar putea declanșa o reacție mult mai puternică a prețului petrolului, deocamdată, țițeiul Brent a înregistrat astăzi o creștere de 0,7%. Prețul petrolului ar putea înregistra o scădere dacă se va anunța un nou calendar pentru negocieri. Acțiunile înregistrează evoluții mixte, dar boom-ul din sectorul cipurilor continuă Vestea că negocierile dintre SUA și Iran nu vor avea loc astăzi a afectat sentimentul față de acțiunile asiatice. Indicele Kospi, care a înregistrat creșteri semnificative în ultimele zile, a scăzut cu 1,5%, iar indicele Nikkei a înregistrat, de asemenea, o scădere de 0,7%. Acțiunile europene sunt, de asemenea, pe cale să deschidă ușor în scădere, deși indicele FTSE 100 ar putea fi susținut de creșterea prețului petrolului. Acțiunile companiilor americane producătoare de cipuri au înregistrat joi o creștere puternică în SUA, cu câștiguri semnificative pentru SanDisk, producătorul de cipuri de memorie precum și pentru Intel, Marvell, Micron și Qualcomm. S-au înregistrat, de asemenea, câștiguri puternice pentru companiile de tip „hyperscaler”, ceea ce a impulsionat indicele general Nasdaq 100, care a crescut cu peste 2,1%, impulsionat de acțiunile de creștere cu capitalizare mare. Momentumul continuă să fie principalul motor al piețelor bursiere globale în acest moment, ceea ce înseamnă că piețele vor reacționa la orice știri care ar putea perturba raliul pieței. Până în prezent, în luna iunie, piața a manifestat o preferință pentru acțiunile asiatice, indicele FTSE 100 fiind unul dintre cele mai slabe din spațiul european de la începutul anului, iar principalii indici americani își accelerează ritmul în ultima săptămână, după un început dificil de iunie. O acțiune care nu s-a alăturat joi raliului acțiunilor din sectorul tehnologic american a fost SpaceX, care a înregistrat o scădere pentru a doua zi consecutivă. Prețul acțiunii a pierdut 3,5%, iar valoarea acesteia a pierdut 30 de dolari în două zile. Raliul a luat o traiectorie parabolică imediat după oferta publică inițială (IPO), așa că era așteptată o pauză. Scăderea recentă a prețului acțiunilor înseamnă că SpaceX nu mai are o valoare mai mare decât Amazon, ceea ce sugerează că entuziasmul pieței pentru conglomeratul spațial al lui Musk are o limită. Având în vedere că piețele din SUA sunt închise cu ocazia unei sărbători legale, indicii europeni ar putea înregistra o scădere ușoară până la sfârșitul săptămânii.

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