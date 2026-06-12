Lansarea SpaceX

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Verdictul a fost dat: mult așteptata ofertă publică inițială (IPO) a SpaceX a fost un succes răsunător. Cererea pentru acțiuni a fost uriașă, iar IPO-ul a strâns 75 de miliarde de dolari, cea mai mare sumă din istorie, evaluând compania la 1,77 trilioane de dolari, ceea ce o plasează pe locul șapte printre cele mai mari firme de pe piața bursieră americană. SpaceX începe tranzacționarea pe Nasdaq vineri și va valora mai mult decât JP Morgan, Meta, Eli Lilly, Berkshire Hathaway și Tesla!

Totuși, astăzi vine adevăratul test, când se va tranzacționa pe Nasdaq pentru prima dată. Va fi piața mai largă la fel de entuziastă în privința SpaceX? După raliul bursier de joi, scena este pregătită pentru un început puternic, dar orice semn de slăbiciune pe principala bursă tehnologică din SUA ar putea provoca efecte pe piețele financiare.

IPO-ul istoric al SpaceX va domina fluxul de știri financiare astăzi. Rapoartele sugerează că alocarea de acțiuni către piața de retail a fost mai mică decât s-a raportat inițial, la aproximativ 20% față de 30% cât se aștepta inițial. Aceasta este totuși mult mai mare decât alocarea obișnuită către comunitatea de tranzacționare de retail și sugerează că cererea instituțională a depășit cu mult oferta. Acest lucru semnalează că toată lumea vrea o bucată din SpaceX în acest moment, ceea ce ar putea duce la apariția mai multor acțiuni pe piață, în cazul în care cei care au subscris își vor exercita dreptul de a vinde acțiuni suplimentare în următoarele săptămâni. Astfel, prețul acțiunilor SpaceX ar putea fi vedeta verii.

Analiștii sunt, de asemenea, optimiști în privința acțiunilor. La Oppenheimer, analiștii prevăd că prețul acțiunilor ar putea crește la 190 de dolari, de la 135 de dolari, pe măsură ce compania se poziționează pentru a deveni cea mai mare companie de cloud/AI computing din lume. În prezent, există puțin scepticism față de SpaceX; cu toate acestea, deși IPO-ul de joi a fost un eveniment istoric, dovada că SpaceX își poate menține evaluarea optimistă va veni în viitor, în special odată cu raportările financiare. Primul raport financiar al SpaceX va fi probabil în septembrie, iar investitorii vor dori să afle creșterea veniturilor precum și cheltuielile de capital, pentru a vedea cât de mult consumă compania pentru a-și atinge ambițiile în domeniul AI.

În ansamblu, o ofertă publică inițială de succes a unei companii cu capitalizare uriașă, combinată cu o scădere de 5% a prețului petrolului în ultimele 24 de ore, până sub 90 de dolari pe baril vineri, după ce Donald Trump a anunțat că a anulat noi atacuri împotriva Iranului, stimulează sentimentul față de piețele financiare. Joi, Nasdaq a crescut cu 3% alături de Russell 2000, în timp ce S&P 500 a crescut cu 1,7%. Tehnologia a condus acțiunile americane la creștere, iar sectorul tehnologic american a înregistrat un salt de aproape 4%. Astăzi, contractele futures din Europa indică o creștere, iar indicii din Asia au înregistrat, de asemenea, o creștere. Contractele futures Nasdaq și S&P 500 indică o deschidere ușor în creștere.

Entuziasmul și anticiparea legate de IPO-ul SpaceX s-au reflectat bine asupra sentimentului general de risc joi, iar ar putea urma și alte creșteri. În primul rând, prețul acțiunilor SpaceX ar putea rămâne ridicat deoarece oferta publică inițială a inclus o cantitate limitată de acțiuni, mai puțin de 5% din acțiunile aflate în circulație. Astfel, dezechilibrul dintre cerere și ofertă ar putea menține prețul acțiunilor la un nivel ridicat. În plus, algoritmii vor fi probabil mari cumpărători de acțiuni SpaceX în zilele următoare, iar fondurile pasive vor trebui să cumpere acțiuni pentru a-și echilibra expunerile la indici. Acest lucru înseamnă că factorii tehnici ar putea susține prețul acțiunilor, cel puțin pe termen scurt.

Succesul IPO-ului SpaceX se reflectă bine asupra întregului sector AI, iar acțiunile din sectorul cipurilor și al memoriilor au determinat creșterea indicilor americani joi. SanDisk a înregistrat cea mai bună performanță, crescând cu 14%, în timp ce Micron și Arm au câștigat fiecare peste 11%. Dacă SpaceX este pe cale să devină cea mai mare companie AI din lume și să opereze centre de date pe orbita Pământului, atunci hardware-ul precum cipurile și memoria vor fi la cerere pe termen lung. Deocamdată, investitorii se concentrează pe succesul IPO-ului SpaceX și nu analizează previziunile de venituri extrem de optimiste. Această analiză va veni, dar nu astăzi.

O ofertă publică inițială istorică, combinată cu afirmațiile lui Donald Trump că un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul este pe cale să fie finalizat, este suficientă pentru a stimula sentimentul pieței până la sfârșitul săptămânii. De asemenea, aceasta îi ajută pe traderi să treacă cu vederea creșterea bruscă a prețurilor de producție din SUA și majorarea ratei dobânzii de către BCE de joi dimineață. Obligațiunile au crescut brusc, iar randamentele au scăzut, pe fondul scăderii prețului petrolului.

În altă parte, PIB-ul Regatului Unit s-a contractat în aprilie. Creșterea a scăzut cu 0,1% pe bază lunară, pe măsură ce războiul din Iran a început să-și facă simțite efectele. Cu toate acestea, în cele trei luni până în aprilie, PIB-ul Regatului Unit a crescut cu un robust 0,7%, condus de sectorul serviciilor. Scăderile creșterii economice din Regatul Unit au fost conduse de producția industrială și manufacturieră, care a trebuit să facă față unei creșteri bruște a costurilor energetice de la începutul războiului. Cu toate acestea, scăderea bruscă a prețului petrolului din ultima lună – prețul țițeiului Brent a scăzut cu 17% – înseamnă că viitorul pare mai luminos pentru economia britanică, deși următoarele câteva luni ar putea menține creșterea economică pe plan secund. Va trebui să așteptăm câteva luni pentru a vedea dacă o scădere susținută a prețului energiei, combinată cu Cupa Mondială, poate contribui la stimularea creșterii economice a Regatului Unit în lunile de vară.

Per ansamblu, oferta publică inițială (IPO) masivă a SpaceX și scăderea bruscă a prețului petrolului sunt vești bune care ar putea ajuta acțiunile să încheie săptămâna pe o notă pozitivă, iar, ca să completeze totul, a început Cupa Mondială, ceea ce ar putea face ca după-amiaza de vineri să fie una liniștită.