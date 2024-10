Lockheed Martin mărește dividendele cu 4,8% 💵

Lockheed Martin (LMT.US) a decis să își majoreze dividendul la 3,30 dolari. Compania plătește un dividend în fiecare trimestru, ceea ce implică un dividend anualizat de 13,2 USD. Astfel, rata anuală a dividendului pentru următoarele 12 luni este acum de 2,19%. Pentru companie, acesta este cel de-al 22-lea an consecutiv de creștere a dividendului plătit. Principalul câștig al Lockheed Martin din această săptămână a venit din înrăutățirea conflictului din Orientul Mijlociu. Pe măsură ce îngrijorările cu privire la stabilitatea situației geopolitice au crescut, cotațiile companiilor de apărare au înregistrat câștiguri puternice. În cazul Lockheed, prețul a crescut cu 3,2% pe parcursul săptămânii, stabilind astfel un nou maxim istoric. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Privind la nivelurile istorice de creștere a dividendelor, un avans cu 4,8% rămâne sub creșterea medie anuală din ultimii 3 și 5 ani. În același timp, rata dividendelor rămâne la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Compania a menținut o creștere constantă a dividendelor în ultimii 10 ani, iar creșterile recente ale prețului companiei au împins rata dividendelor la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Odată cu creșterea tensiunilor geopolitice, prețul acțiunilor companiei reflectă din ce în ce mai mult speranțele investitorilor că Lockheed Martin va beneficia de situația incertă și de creșterea cererii de echipamente militare, ceea ce, în același timp, îndepărtează compania de o evaluare bazată doar pe dividende. Cu toate acestea, dacă ne uităm la istoria companiei și la menținerea plății neîntrerupte a dividendelor și a creșterii de la începutul anilor 2000, se poate vedea că aceasta continuă să fie o propunere interesantă pentru investitorii care caută companii cu dividende. Lockheed Martin (interval 1D) Compania a fost într-o tendință ascendentă din februarie 2024, ale cărei limite superioare le-a depășit agresiv după sfârșitul lunii iulie. Geometria pieței ar indica faptul că o repetare a spargerii din octombrie ar atinge zona de 665 dolari pe acțiune. Cu toate acestea, merită să ne amintim că o astfel de mișcare ar însemna o creștere drastică a ratelor fundamentale actuale, care, având în vedere modelul de afaceri relativ inflexibil al companiei, ar fi greu de justificat în următoarele 12 luni, împingând astfel compania mult peste ratele medii din ultimii cinci ani. În cazul Lockheed Martin, evaluarea actuală indică un raport P/E forward de 22,5x, cu valori medii pentru ultimii 5 ani de 16,2x. Un impuls ascendent suplimentar asupra acțiunilor ar crea un risc de sensibilitate crescută a acțiunilor împreună cu evaluări mai mari.

Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."