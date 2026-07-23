Lockheed Martin și RTX își revizuiesc în sens pozitiv previziunile 🚀 Acțiunile din sectorul apărării înregistrează creșteri

Acțiunile giganților americani din sectorul apărării, Lockheed Martin și RTX, sunt în creștere după ce ambele companii au raportat rezultate solide pentru al doilea trimestru. Ambele firme au depășit așteptările Wall Street în ceea ce privește veniturile și profiturile, revizuind în același timp în sens pozitiv previziunile pentru întregul an. Rezultatele confirmă faptul că boom-ul global al cheltuielilor pentru apărare continuă să se traducă în un flux record de comenzi și în îmbunătățirea performanței financiare a celor mai mari contractori din domeniul apărării la nivel mondial.

Aspecte cheie

Lockheed Martin și-a majorat veniturile cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 20,06 miliarde de dolari, a raportat un profit pe acțiune (EPS) de 7,94 dolari și și-a revizuit în sens ascendent previziunile pentru întregul an 2026.

RTX a înregistrat o creștere a veniturilor de 14% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 24,71 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune ajustat a crescut la 1,89 dolari. Compania și-a revizuit, de asemenea, în sens pozitiv previziunile privind veniturile, profitul și fluxul de numerar liber pentru întregul an.

Portofoliul combinat de comenzi al celor două companii depășește acum 500 de miliarde de dolari, ceea ce evidențiază faptul că cererea de echipamente de apărare continuă să depășească capacitatea de producție a industriei.

Lockheed Martin beneficiază de creșterea producției de rachete și muniție

Lockheed Martin a generat venituri de 20,06 miliarde de dolari în al doilea trimestru, în creștere cu 11% față de anul precedent. Profitul net a ajuns la 1,84 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune a crescut la 7,94 dolari, depășind cu ușurință așteptările pieței.

Creșterea a fost generalizată în aproape toate segmentele de activitate, inclusiv Aeronautică, Rachete și Controlul Focului, Sisteme Rotative și de Misiune, precum și Spațiu. Conducerea a subliniat că creșterea producției de rachete și muniție rămâne unul dintre principalii factori de creștere ai companiei.

Compania și-a revizuit, de asemenea, previziunile pentru întregul an 2026, estimând acum venituri de 79,75-81,75 miliarde de dolari și un profit pe acțiune de 29,95-30,65 dolari. Lockheed Martin a încheiat trimestrul cu un portofoliu de comenzi de aproximativ 230 miliarde de dolari, ceea ce asigură o vizibilitate excepțională a veniturilor pe termen lung.

Acțiunile Lockheed Martin se tranzacționează în jurul valorii de 542 USD în tranzacțiile pre-piață, sugerând o posibilă testare a tendinței descendente pe termen lung și a mediei mobile exponențiale pe 200 de zile (EMA200), reprezentată de linia roșie, care separă impulsul descendent de cel ascendent pe termen lung.

Sursă: xStation5

RTX beneficiază atât de redresarea sectorului aerospațial comercial, cât și de creșterea cheltuielilor în domeniul apărării

RTX a raportat, de asemenea, rezultate peste estimările consensuale. Veniturile au crescut cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 24,71 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune ajustat a atins 1,89 dolari. Spre deosebire de mulți contractori din domeniul apărării, RTX continuă să beneficieze de două motoare independente de creștere: cheltuielile militare în creștere și redresarea continuă a aviației comerciale globale.

Vânzările segmentului Raytheon au crescut cu 18%, Pratt & Whitney a înregistrat o creștere de 16%, în timp ce Collins Aerospace a înregistrat o creștere a veniturilor de 8%. RTX și-a revizuit, de asemenea, previziunile pentru întregul an, estimând acum venituri de 95-96 miliarde de dolari și un profit pe acțiune ajustat de 7,10-7,25 dolari.

Acțiunile RTX se tranzacționează în jurul valorii de 204 dolari în tranzacțiile pre-piață, aproape de maximele istorice. Dacă acțiunile se vor deschide în apropierea acestui nivel, aceasta ar reprezenta o revenire de aproximativ 20% față de minimul local înregistrat în luna mai.

Sursă: xStation5

Portofoliile record de comenzi sugerează că capacitatea de producție — și nu cererea — devine cea mai mare constrângere a industriei

Cea mai importantă concluzie din ambele rapoarte financiare nu este doar depășirea așteptărilor privind profitul trimestrial, ci expansiunea continuă a portofoliilor de comenzi.

Lockheed Martin a încheiat trimestrul cu un portofoliu de comenzi în valoare de aproximativ 230 de miliarde de dolari, în timp ce RTX și-a mărit portofoliul la un nivel record de 289 de miliarde de dolari, incluzând aproximativ 119 miliarde de dolari în contracte de apărare.

Împreună, cele două companii dețin acum comenzi viitoare în valoare de peste 519 miliarde de dolari, care așteaptă să fie executate.

Pentru investitori, acest lucru oferă o dovadă suplimentară că industria mondială a apărării nu mai este limitată de cerere sau de finanțarea guvernamentală. În schimb, provocarea principală constă în extinderea rapidă a capacității de producție pentru rachete, muniții, sisteme de apărare aeriană și alte echipamente militare critice, pentru a îndeplini planurile multianuale de reînarmare ale NATO și pentru a reface stocurile epuizate.