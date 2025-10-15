LVMH surprinde cu veniturile sale. Revine moda în favoarea investitorilor❓

Redresare puternică a veniturilor LVMH și o creștere de 13% a prețului acțiunilor la deschiderea bursei, după o surpriză trimestrială.

Redresare puternică a veniturilor LVMH și o creștere de 13% a prețului acțiunilor la deschiderea bursei, după o surpriză trimestrială.

Redresare puternică a veniturilor LVMH și o creștere de 13% a prețului acțiunilor la deschiderea bursei, după o surpriză trimestrială.

Redresare puternică a veniturilor LVMH și o creștere de 13% a prețului acțiunilor la deschiderea bursei, după o surpriză trimestrială.

Redresare puternică a veniturilor LVMH și o creștere de 13% a prețului acțiunilor la deschiderea bursei, după o surpriză trimestrială.

Redresare puternică a veniturilor LVMH și o creștere de 13% a prețului acțiunilor la deschiderea bursei, după o surpriză trimestrială.

Aspecte esențiale Redresare puternică a veniturilor LVMH și o creștere de 13% a prețului acțiunilor la deschiderea bursei, după o surpriză trimestrială.

Creșterea vânzărilor în regiunea Chinei și depășirea previziunilor în majoritatea segmentelor.

Perspective pozitive pentru 2026 datorită îmbunătățirii tendințelor în Asia și stabilizării cererii în SUA și Europa.

LVMH (MC.FR) a prezentat în ultimul raport trimestrial o revenire surprinzător de pozitivă, sugerând că moda de lux ar putea recâștiga favorurile investitorilor. După două trimestre de scădere, LVMH (MC.FR) a oprit tendința de slăbire a cererii pentru produsele de lux, înregistrând o creștere organică a vânzărilor de 1% și o îmbunătățire semnificativă în segmentele cheie de afaceri, în special cererea puternică la Moët & Chandon și Dior. Această surpriză a declanșat o creștere de peste 13% a prețului acțiunilor la deschiderea pieței, ducând la o scurtă întrerupere a tranzacționării din cauza volatilității rapide. Rezultatele din al treilea trimestru au evidențiat o îmbunătățire în regiunile care au înregistrat anterior scăderi. În China, vânzările au crescut cu 2% după o scădere anterioară de 9% în prima jumătate a anului, ceea ce este considerat un semn timpuriu de redresare (susținut și de datele CPI din China de astăzi, care arată o creștere a cererii de bijuterii de lux, în ciuda deflației generale în curs). Toate diviziile au depășit așteptările analiștilor, articolele de modă și marochinăria înregistrând o scădere mai mică decât cea prognozată (-2% față de -3,5%). Rezultate și previziuni cheie: Venituri LVMH în al treilea trimestru: 18,28 miliarde de euro (+1% față de anul precedent; previziune: -0,72%)

Articole de modă și marochinărie: -2% (previziune: -3,48%), venituri de 8,50 miliarde de euro (-7,1% față de anul precedent)

Vinuri și băuturi spirtoase: +1% (prognoză: -3,18%), venituri de 1,33 miliarde de euro (-4% față de anul precedent)

Parfumuri și cosmetice: +2% (prognoză: +1,73%), venituri de 1,96 miliarde de euro (-2,7% față de anul precedent)

Ceasuri și bijuterii: +2% (prognoză: +1,05%), venituri de 2,32 miliarde de euro (-2,8% față de anul precedent)

Comerț cu amănuntul selectiv: +7% (prognoză: +4,61%), venituri de 3,99 miliarde de euro (+1,7% față de anul precedent)

Vânzări în SUA: +3% (prognoză: +1,93%)

Asia, cu excepția Japoniei: +2% (prognoză: -3,63%)

Europa: -2% (prognoză: +1,5%)

Analiștii (JP Morgan, Morgan Stanley) prevăd o îmbunătățire continuă, cu o posibilă revenire la o creștere susținută în 2026, determinată în special de o revenire a cererii din China și de stabilizarea piețelor din SUA și Europa. Creșterea organică a vânzărilor LVMH pe divizii, Q3 2025. Sursa: XTB Perspective Conducerea și analiștii de top indică o redresare treptată, cu cea mai puternică revenire în Asia, cu excepția Japoniei (în principal China, o piață cheie pentru produsele de lux), și un potențial de creștere continuă alimentat de economiile mari realizate de consumatorii chinezi în perioada post pandemică. Conducerea avertizează că baza de comparație pentru al patrulea trimestru va fi mai dificilă, dar vizibilitatea puternică a mărcii la evenimente precum cele pentru Louis Vuitton și Dior susține o perspectivă pozitivă pentru anul viitor. Se preconizează că 2026 va oferi comparații mai ușoare de la an la an, oferind o bază solidă pentru redresarea sectorului global al produselor de lux. Ultimele rezultate trimestriale ale LVMH și creșterea dinamică a prețului acțiunilor companiei indică în mod clar că sectorul modei și al luxului ar putea reveni în favoarea investitorilor după o perioadă de incertitudine și declin. Inversarea tendinței negative a LVMH, ilustrată de o creștere de 13% a prețului acțiunilor sale, este un semnal puternic, mai ales că îmbunătățirea vânzărilor este vizibilă și în segmente cheie și piețe exigente precum China. Este important de menționat că revenirea nu se limitează la gigantul parizian. În ultimele zile, și alte companii din industrie precum Kering, au înregistrat o creștere solidă. Până de curând, îmbunătățirea sentimentului era explicată în principal de speculațiile pe termen scurt privind o revenire, dar noile date de la LVMH arată că schimbarea valorilor este determinată și de rezultate financiare reale, mai bune decât se aștepta. LVMH Q3 2025: Creșterea organică a vânzărilor pe regiuni (real vs previziuni). Sursa: XTB Acțiunile LVMH au început astăzi tranzacționarea cu un decalaj clar ascendent și au depășit din nou media mobilă exponențială pe 200 de zile, care anterior a acționat ca un nivel major de rezistență în tendința descendentă a acțiunilor. Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."