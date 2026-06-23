Mai puțini angajați, mai mult profit. Cât de eficiente financiar sunt unele companii de top din România?

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Atunci când evaluează sănătatea unei afaceri, investitorii se bazează adesea pe dimensiunea companiei sau pe prețul acțiunilor, dar un indicator important este eficiența cu care aceasta își transformă cheltuielile privind personalul în randamente financiare concrete. Împărțind veniturile totale și profitul net al unei companii la numărul mediu de angajați, poate fi analizat în profunzime indicele BET al Bursei de Valori din București pentru a observa ADN-ul operațional distinct al diferitelor industrii, arată Radu Puiu, analist financiar XTB România.

Acest exercițiu demonstrează, astfel, că productivitatea financiară este determinată în mare măsură de caracteristicile structurale ale sectorului în care își desfășoară activitatea o companie.

Sectorul imobiliar: „perla coroanei”

Sectorul imobiliar, reprezentat de One United Properties, funcționează mai degrabă ca un coordonator principal decât ca un angajator tradițional. Asta îi permite să genereze venituri impresionante de 12,5 milioane lei și un profit net de 3,75 milioane lei pentru fiecare angajat. Caracteristica definitorie a acestui sector este dependența puternică de un model de externalizare. Concret, în loc să angajeze mii de muncitori în construcții și să își asume obligații salariale uriașe, dezvoltatorii imobiliari își mențin echipele interne mici și specializate, concentrându-se exclusiv pe strategia corporativă, departamentul juridic, achiziția de terenuri și vânzări.

Astfel, One prezintă cel mai mic număr de angajați din cadrul BET, doar 120 în medie pe parcursul anului trecut. Prin externalizarea execuției fizice a proiectelor, care necesită multă muncă, către terți, aceștia pot gestiona proiecte de dezvoltare de milioane de euro cu un personal intern redus, generând un efect de levier financiar masiv pe angajat.

Sectorul utilităților automatizate: efectul de levier al infrastructurii

În contrast, sectorul energiei și utilităților automatizate valorifică active fizice masive, construite anterior, pentru a atinge o eficiență spectaculoasă, așa cum se observă în cazul Hidroelectrica. Compania este cel mai mare producător de energie verde din România, cu o capitalizare de piață de zeci de miliarde de lei, și înregistrează un venit per angajat de aproximativ 2,82 milioane de lei și un profit net de aproape 1 milion lei pe angajat.

Caracteristica principală a acestui sector este aceea că, odată ce infrastructura de bază cu putere mare de capital (precum un baraj hidroelectric sau o centrală nucleară) este operațională, forța de muncă marginală necesară pentru menținerea acesteia în funcțiune este redusă (aproximativ 3.400 de angajați).

Drept urmare, atunci când prețurile pieței la energie cresc brusc, veniturile suplimentare se reflectă în profitul net al companiei, fără a fi necesară recrutarea vreunui nou angajat pentru a gestiona producția crescută, punctează Radu Puiu.

Sectorul utilităților de rețea implică și cheltuieli de întreținere

Chiar și în cadrul sectorului utilităților, există o diferență majoră atunci când activul principal al unei companii este o rețea de distribuție, mai degrabă decât o centrală electrică. Companiile de utilități de rețea, precum Transgaz, care gestionează mii de kilometri de conducte și rețele electrice, prezintă cifre ale profitului pe angajat structural mai mici decât producătorii de energie electrică. Compania prezintă un venit per angajat de 475.000 de lei și un profit de doar 44.000 de lei per angajat.

Caracteristica definitorie a acestui subsector este nevoia inevitabilă de echipe numeroase de întreținere și de tehnicieni de teren, cu 4.000 de angajați în medie pe parcursul anului 2025. Deoarece siguranța și continuitatea unei rețele energetice naționale necesită monitorizare constantă și reparații manuale, aceste companii nu își pot automatiza complet operațiunile, ceea ce menține numărul angajaților la un nivel ridicat și diluează indicatorii de eficiență.

La polul opus al matricei de performanță se află rețelele de servicii cu utilizare intensivă a forței de muncă, cum ar fi furnizorii privați de servicii medicale, precum MedLife, care operează cu marje de profit foarte reduse pe angajat. În 2025, Medlife a înregistrat venituri considerabile ce s-au ridicat la 2,4 miliarde de lei, însă baza de angajați numeroasă (10.500), face ca metricele raportate la număr de angajați să fie trase în jos. Astfel, compania de servicii medicale prezintă un venit per angajat de aproximativ 228.000 lei, cu un profit de doar 4.285 de lei per angajat.

Caracteristica fundamentală a sectorului serviciilor este dependența strictă de creșterea liniară a forței de muncă, ceea ce înseamnă că este, practic, imposibil fie automatizat produsul de bază, punctează Radu Puiu.

Pentru a genera venituri mai mari, o companie din domeniul sănătății trebuie să deschidă mai multe clinici, situație ce necesită angajarea unui număr mai mare de medici și asistenți medicali. Deoarece fiecare etapă de creștere necesită un aflux corespunzător de noi oameni, aceste companii se confruntă cu un plafon care menține randamentele financiare pe angajat la un nivel redus. Acest proces impune o disciplină operațională neîncetată pentru a-și proteja profiturile.

Ce trebuie avut în vedere la crearea portofoliului

Pentru un investitor care își construiește un portofoliu, înțelegerea acestor limite sectoriale este vitală pentru gestionarea riscurilor macroeconomice, precum inflația. Se poate observa, așadar, că sectoarele cu randament ridicat, precum imobiliarele și energia automatizată, sunt în mod natural ferite de penuria de forță de muncă și de creșterile salariilor, deoarece prezintă o pondere redusă în categoria costurilor operaționale totale, arată analistul financiar XTB România.

În schimb, sectoarele de servicii și rețele cu utilizare intensivă a forței de muncă sunt extrem de sensibile la inflația salarială, ceea ce înseamnă că, atunci când aceste costuri cresc, întreprinderile sunt imediat forțate să aleagă între erodarea marjelor de profit sau majorarea prețurilor pentru consumatorii finali.