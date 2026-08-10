Rezumatul dimineții: Niciun progres în privința Strâmtorii Hormuz; Investitorii reacționează la rezultatele financiare ale Berkshire Hathaway

Iran–SUA: niciun progres în privința Strâmtorii Hormuz. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul nu poartă negocieri directe cu Washingtonul, ci doar face schimb de mesaje prin intermediari. Iranul a stabilit noi condiții, în mare parte repetate, pentru redeschiderea strâmtorii: ridicarea completă a sancțiunilor, încetarea blocadei navale și suspendarea operațiunilor militare – practic, o revenire la acordul din iunie. Într-un interviu acordat Axios, Trump a spus că SUA „o iau cu calm” și doar „negociază pe jumătate” cu Iranul, sperând că presiunea economică și inflația ridicată vor forța Teheranul să facă concesii.

Escaladare pe un al doilea front – Yemen și Golful Persic. Emiratele Arabe Unite au raportat un atac cu rachete iranian asupra unui petrolier afiliat ADNOC în strâmtoare, fără victime. Houthiții yemeniți și-au asumat responsabilitatea pentru un atac cu drone asupra rafinăriei Saudi Aramco din Jazan, ca represalii pentru încălcarea spațiului aerian yemenit de către drone saudite – deschizând, practic, un al doilea front alături de Strâmtoarea Hormuz. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a raportat că, până duminică, 55 de nave comerciale fuseseră deja deviate (față de 35 în săptămâna precedentă), două fuseseră neutralizate și alte două fuseseră percheziționate în cadrul blocadei navale.

Netanyahu respinge planul lui Trump pentru Gaza. Adresându-se cabinetului său de dreapta, prim-ministrul israelian a respins încă o dată planul în 15 puncte al lui Trump, afirmând că armata nu se va retrage până când Hamas nu va fi dezarmat, chiar dacă Israelul suspendase, de fapt, operațiunile majore din Gaza sub presiunea Washingtonului. Surse de la Casa Albă sugerează că administrația consideră aceste remarci ca făcând parte din campania electorală israeliană, nevedându-le ca un obstacol real în calea planului.

Piața muncii din SUA și așteptările privind Fed. Raportul NFP din iulie, mai slab decât se aștepta (-23.000 față de estimările de +80.000), a determinat scăderea probabilității unei majorări a ratei dobânzii de către Fed în septembrie de la 67% la aproximativ 44%, potrivit CME FedWatch. Piețele așteaptă acum datele cheie privind CPI de miercuri, care ar putea modifica din nou aceste așteptări în orice direcție. Cu toate acestea, randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani rămâne ridicat, la aproximativ 4,655%, aproape de nivelul de 4,70%, ceea ce sugerează că piața obligațiunilor nu a împărtășit pe deplin entuziasmul pieței de acțiuni.

Wall Street încheie săptămâna la niveluri record, dar entuziasmul de vineri este temperat de incertitudinea din weekend legată de Strâmtoarea Hormuz. Indicele S&P 500 a închis săptămâna trecută la un maxim istoric, înregistrând cea mai bună săptămână din aprilie, impulsionat de datele mai slabe privind piața muncii și de speranțele că Fed va amâna majorările ratei dobânzii. Cu toate acestea, contractele futures pentru luni prezintă evoluții mixte ca răspuns la comentariile lui Araghchi – indicele US500 crește cu puțin sub 0,2%, în timp ce indicele US100 crește cu 0,25%.

Asia reacționează pozitiv la creșterile de vineri de pe Wall Street, ignorând parțial tensiunile geopolitice. Indicele Nikkei 225 a crescut cu aproximativ 1,7–2%, impulsionat de dinamica din sectorul AI/chipurilor de pe Wall Street, deși incertitudinea din Orientul Mijlociu limitează creșterile suplimentare. Indicele Kospi a crescut cu aproximativ 0,5–0,8% datorită producătorilor sud-coreeni de cipuri, în timp ce indicele Kosdaq a înregistrat o creștere de peste 5%, declanșând un mecanism de întrerupere a tranzacționării pe fondul acoperirii pozițiilor short.

Indicele Hang Seng a crescut cu aproximativ 0,7%, în timp ce ASX 200 a înregistrat o ușoară scădere; în rezumatul ședinței din iulie, Banca Centrală a Japoniei (BOJ) a semnalat un risc crescut de depășire a țintei de inflație, unii membri înclinând spre un ritm mai rapid de majorare a ratelor dobânzilor în septembrie.

China: inflația se temperează, economia este sub presiune, iar pe deasupra mai există și un taifun puternic. Indicele prețurilor de consum (CPI) din China a crescut cu doar 0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut în iulie, cea mai slabă valoare înregistrată din ianuarie și sub previziuni (0,8%), în timp ce prețurile de producție (PPI) au crescut cu 3,5%, de asemenea sub estimarea consensuală de 3,8% – un semn al diminuării presiunilor asupra prețurilor și al cererii interne. Pe lângă aceasta, taifunul „Dolphin” – cel mai puternic din acest an – a lovit provincia Zhejiang, forțând evacuarea a peste un milion de persoane și determinând oprirea operațiunilor offshore.

USD/JPY: Perechea se redresează după scăderea de vineri, în urma datelor privind NFP, dar direcția rămâne neclară. Cursul de schimb a scăzut de la 158,30 la aproximativ 156,70 în urma unui raport slab privind piața muncii, înainte de a-și reveni și a se îndrepta din nou spre 158,20. Evenimentul-cheie al săptămânii va fi publicarea miercuri a datelor privind CPI din SUA – orice rezultat sub scenariul „optimist” va limita creșterile ulterioare ale dolarului. Riscul unei intervenții valutare limitează creșterile spre 160, în timp ce un scenariu de scădere spre 155–156 ar necesita atât o inflație mai moderată în SUA, cât și o detensionare a situației din Orientul Mijlociu.

Mărfuri: petrolul și gazul înregistrează creșteri pe fondul îngrijorărilor legate de Strâmtoarea Hormuz; aurul se apropie de maxime istorice. Petrolul Brent a crescut cu aproximativ 1–2%, ajungând la circa 84,4 USD/baril, în timp ce WTI a crescut cu aproximativ 1,7–2%, ajungând la circa 78,4–78,8 USD/baril, după ce traficul prin Strâmtoarea Hormuz a scăzut vineri la doar 8 treceri confirmate (-33% față de ziua precedentă); Citi și-a revizuit în creștere prognoza pentru Brent în trimestrul al treilea la 80 de dolari. Gazul natural (NATGAS) înregistrează cea mai mare creștere dintre toate clasele de active, cu 2,67%, ajungând la 2,735–2,745, reflectând îngrijorările generale legate de sectorul energetic. Aurul înregistrează o ușoară scădere (-0,12%) la 4.335–4.336 dolari, după ce a atins un maxim pe ultimele șapte săptămâni ca reacție la datele slabe privind piața muncii, deși UBS subliniază riscurile pe termen scurt, menținându-și totuși ținta de 5.000 de dolari. Argintul crește moderat (+0,45%) la 63,74–63,83.

Companii: Berkshire Hathaway eliberează lichidități, Meta sub presiune în India. Noul CEO al Berkshire, Greg Abel, a intensificat răscumpărările de acțiuni la 4,5 miliarde de dolari în trimestrul al doilea (față de 235 de milioane de dolari în primul trimestru) și, după 14 trimestre în care a fost vânzător net de acțiuni, a devenit cumpărător net, cu achiziții nete de aproape 20 de miliarde de dolari, inclusiv 10 miliarde de dolari în Alphabet; profitul operațional a crescut cu 16%, ajungând la 12,98 miliarde de dolari, în timp ce lichiditățile au scăzut de la un nivel record de 397,4 miliarde de dolari la 365,5 miliarde de dolari. O comisie parlamentară din India i-a cerut lui Mark Zuckerberg să-și ceară scuze în termen de trei zile pentru restricționarea temporară a postării prim-ministrului Modi pe Facebook, sub amenințarea revocării imunității de „port sigur” a Meta – o măsură care, în opinia experților juridici, ar împiedica efectiv platforma să funcționeze în țară.

Marile companii petroliere (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) au generat profituri record de 48 de miliarde de dolari și lichidități de aproape 90 de miliarde de dolari în al doilea trimestru, pe fondul prețurilor la petrol determinate de război, ceea ce a stârnit critici la adresa lui Trump și a reînnoit apelurile pentru o taxă pe profiturile excepționale, pe care Portugalia a introdus-o deja.