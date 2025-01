Marile bănci raportează profiturile pe Q4 2024

Pe măsură ce sectorul financiar își încheie sezonul câștigurilor pentru al patrulea trimestru, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of New York Mellon și Goldman Sachs și-au raportat rezultatele, oferind informații esențiale cu privire la performanța sectorului bancar pe fondul evoluției peisajului economic. JPMorgan Chase & Co. (JPM.US) Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil JPMorgan Chase a înregistrat o performanță puternică în trimestrul al patrulea, depășind așteptările analiștilor în ceea ce privește parametrii cheie. Banca a raportat venituri ajustate de 43,74 miliarde de dolari, depășind semnificativ estimarea de consens de 42,01 miliarde de dolari. Profitul pe acțiune a ajuns la 4,81 dolari, demonstrând o profitabilitate robustă. JPM câștigă 2% în premarket trading. Indicatori cheie de performanță: Credite: 1,35 trilioane de dolari, îndeplinind așteptările

Provizioane pentru pierderi din credite: 2,63 miliarde de dolari, mai mici decât estimările de 3,04 miliarde de dolari

Randamentul capitalului propriu: 17% (față de 14,1% estimat)

Randamentul capitalului propriu tangibil: 21% (față de 17,2% estimat)

Valoarea contabilă pe acțiune: 116,07 USD CEO-ul Jamie Dimon a evidențiat performanța puternică a firmei în toate liniile de afaceri, remarcând o forță deosebită în: Comisioanele bancare de investiții (în creștere cu 49%)

Veniturile din piețe (în creștere cu 21%)

Veniturile din plăți (care au atins nivelul record de 18,1 miliarde de dolari pentru întregul an)

Creșterea serviciilor bancare pentru consumatori (2 milioane de noi conturi curente nete în 2024)

Asset & Wealth Management (venituri record de 5,8 miliarde de dolari) Wells Fargo & Co. (WFC.US) Wells Fargo a raportat rezultate mixte pentru Q4 2024, cu un venit net din dobânzi puternic, dar o anumită presiune asupra veniturilor și cheltuielilor generale. WFC câștigă 2,5% în premarket. Indicatori cheie: Venituri nete din dobânzi: 11,84 miliarde de dolari (a depășit estimarea de 11,7 miliarde de dolari)

Venituri: 20,38 miliarde de dolari (ușor sub estimarea de 20,59 miliarde de dolari)

EPS: 1,43

Credite medii: 906,4 miliarde de dolari

Rata de eficiență: 68% (mai mare decât estimarea de 64,9%) Performanța segmentului de activitate: Venituri din serviciile bancare comerciale: 3,17 miliarde de dolari

Venituri din servicii bancare pentru companii și investiții: 4,61 miliarde de dolari

Venituri din gestionarea averilor și a investițiilor: 3,96 miliarde de dolari

Venituri din servicii bancare de consum și creditare: 8,98 miliarde de dolari Bank of New York Mellon Corp. (BK.US) BNY Mellon a raportat rezultate solide în al patrulea trimestru, cu depășiri semnificative atât ale câștigurilor, cât și ale veniturilor, datorită veniturilor din dobânzi și din comisioane mai bune decât se preconiza. BK câștigă 1,75% în premarket. Principalele aspecte: EPS ajustat: 1,72 USD (față de estimarea de 1,58 USD)

Venituri totale: 4,85 miliarde de dolari (în creștere cu 11% față de anul precedent)

Venituri nete din dobânzi: 1,19 miliarde de dolari (depășesc estimarea de 1,06 miliarde de dolari)

Marja netă a dobânzii: 1,32% (a depășit estimarea de 1,17%)

Venituri totale din comisioane și alte venituri: 3,65 miliarde de dolari (peste estimarea de 3,61 miliarde de dolari) Gestionarea activelor și servicii: Activele administrate: 2,03 trilioane de dolari

Activele administrate: 52,1 trilioane de dolari

Ieșiri nete: 15 miliarde de dolari

Depozite totale: 289,52 miliarde de dolari Eficiență operațională: Cheltuieli în afara dobânzilor: 3,36 miliarde de dolari

Randamentul capitalului propriu: 12,2%

Rata capitalului comun Tier 1: 11,2%

Rata de acoperire a lichidităților: 115% Directorul general Robin Vince a menționat eforturile de transformare reușite ale băncii în 2024, evidențiind îmbunătățirile tehnologice care au redus costurile unitare ale operațiunilor de custodie cu 5% și costurile serviciilor de fonduri tradiționale cu 15%. Platforma AI a băncii, Eliza, sprijină în prezent 35% din forța de muncă. Goldman Sachs Group Inc. (GS.US) Goldman Sachs a obținut rezultate excepționale în al patrulea trimestru, cu depășiri semnificative în principalele linii de activitate și performanțe record în tranzacționarea acțiunilor. Acțiunile băncii, care au condus principalele bănci americane cu un avans de 48% în 2024, au continuat să arate putere. Indicatori financiari cheie: Venituri nete: 13,87 miliarde de dolari (a depășit estimarea de 12,37 miliarde de dolari)

EPS: 11,95 USD (în creștere de la 5,48 USD față de anul anterior)

Randamentul capitalului propriu: 14,6% (a depășit estimarea de 9,98%)

Randamentul capitalului propriu tangibil: 15,5%

Valoarea contabilă pe acțiune: 336,77 USD (în creștere de la 313,56 USD față de anul anterior)

Rata de eficiență: 59,6% Performanța activităților de tranzacționare și de investiții bancare: Venituri din vânzări și tranzacționare FICC: 2,74 miliarde USD (peste estimarea de 2,44 miliarde USD)

Venituri din vânzarea și tranzacționarea acțiunilor: 3,45 miliarde de dolari (în creștere cu 32% față de anul anterior)

Venituri nete Global Banking & Markets: 8,48 miliarde de dolari (în creștere cu 33% de la an la an)

Venituri din serviciile bancare de investiții: 2,06 miliarde de dolari (în creștere cu 24% față de anul precedent)

Venituri din consultanță: 960 de milioane de dolari

Venituri din subscrierea de acțiuni: 499 milioane de dolari (în creștere cu 98% față de anul precedent)

Venituri din subscrierea de creanțe: 595 de milioane de dolari (în creștere cu 51% față de anul precedent) Gestionarea activelor și alți parametri: Active în administrare: 3,14 trilioane de dolari (în creștere cu 12% de la an la an)

Total intrări nete AUS: 92 de miliarde de dolari

Credite: 196 de miliarde de dolari (în creștere cu 7,1% de la an la an)

Depozite totale: 433 miliarde de dolari

Venituri nete din dobânzi: 2,35 miliarde de dolari (în creștere cu 75% față de anul anterior) CEO-ul David Solomon a subliniat succesul firmei în atingerea sau depășirea obiectivelor strategice pe cinci ani, creșterea veniturilor cu aproape 50% și sporirea durabilității francizei. Poziționarea băncii pentru o previzibilă revenire a tranzacțiilor, combinată cu performanța sa puternică pe piață, sugerează o dinamică continuă până în 2025. Perspectivele pieței și comentariile economice Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan, a oferit o perspectivă asupra peisajului economic, menționând Reziliența continuă a economiei americane

Cheltuieli de consum sănătoase, inclusiv în timpul sezonului de sărbători

Îmbunătățirea optimismului întreprinderilor

Preocupări inflaționiste persistente

Riscuri geopolitice sporite Privind în perspectivă până în 2025, BNY Mellon se așteaptă la: O creștere procentuală cu o singură cifră a veniturilor nete din dobânzi

Creșterea continuă a veniturilor din comisioane

Beneficii continue de pe urma inițiativelor de transformare tehnologică

