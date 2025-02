Marile companii petroliere raportează rezultate mixte în Q4 2024 pe fondul condițiilor de piață dificile

Chevron Corporation (CVX.US) și Exxon Mobil Corporation (XOM.US) și-au publicat astăzi rapoartele privind rezultatele pentru trimestrul IV 2024, demonstrând rezistența industriei pe fondul scăderii prețurilor țițeiului și al comprimării marjelor de rafinare. În timp ce Exxon a depășit așteptările analiștilor, Chevron a ratat estimările, dar și-a majorat dividendul pe fondul promisiunilor de creștere a fluxului liber de numerar. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezultatele Chevron pentru Q4 2024: Venituri: 52,23 miliarde de dolari față de 45,77 miliarde de dolari preconizate

EPS: 2,06 USD față de 2,11 USD așteptat (-40.3% YoY)

Câștiguri Upstream: 4,30 miliarde de dolari (+170% față de anul precedent)

Downstream: -248 milioane de dolari față de +1,15 miliarde de dolari YoY

Producție: 3,350 mboe/d (-1.2% YoY) Rezultate față de estimări. Sursa: Bloomberg Performanța segmentului: US Upstream: 1,42 miliarde de dolari față de - 1,35 miliarde de dolari YoY

Upstream internațional: 2,88 miliarde de dolari (-1,7% față de anul anterior)

Downstream internațional: 100 de milioane de dolari (-85% față de anul anterior) Perspective financiare pentru 2025: Creștere suplimentară de 10 miliarde USD a fluxului de numerar liber până în 2026

Reducerea cheltuielilor de capital comparativ cu 2024

Dividende trimestriale majorate cu 5% la 1,71 USD/acțiune

Obiectiv de reducere a costurilor structurale de 2-3 miliarde de dolari până în 2026 Evoluții semnificative: Proiectul Tengiz crește până la 1 milion de barili/zi, marcând o etapă importantă

Fuziunea Hess se confruntă cu incertitudini din cauza cererii de arbitraj a Exxon cu privire la activele din Guyana

Schimbare strategică în Bazinul Permian, axată pe eficiență în detrimentul creșterii

Finalizarea cu succes a vânzărilor strategice de active în Canada, Republica Congo și Alaska

Al patrulea trimestru a inclus taxe de concediere în valoare de 715 milioane de dolari și taxe de depreciere în valoare de 400 milioane de dolari Contextul pieței: Acțiunile au crescut cu aproape 8% YTD (în scădere cu 2% în presesiune), depășind performanțele concurentului Exxon

Prețul mediu al țițeiului Brent a fost de 74 USD/baril în Q4, în scădere cu 11% de la an la an

A generat un flux de numerar liber de 4,4 miliarde de dolari, sub distribuțiile acționarilor de 7,5 miliarde de dolari

Prima reducere a cheltuielilor de capital de la pandemie semnalează o schimbare strategică

Compania menține o abordare financiară conservatoare în ciuda mediului dificil Comentariu: CEO-ul Mike Wirth a remarcat 2024 ca fiind „un an record” cu „producție record, numerar record pentru acționari”, menționând în același timp că, „creșterea fără generarea de fluxuri de numerar liber este ceea ce a adus industria în dificultate în urmă cu un deceniu”. Rezultatele Exxon Mobil pentru trimestrul IV 2024: Venituri: 83,43 miliarde de dolari față de 83,71 miliarde de dolari prognoză

EPS ajustat: 1,67 USD față de 1,55 USD preconizat (-13% față de anul precedent)

Venit net ajustat Upstream: 6,28 miliarde de dolari

Venit net ajustat pentru produse chimice: 215 milioane de dolari Rezultate față de estimări. Sursa: Bloomberg Performanța segmentului: Upstream: Performanță solidă cu o creștere a producției cu marje mari

Produse chimice: 215 milioane de dolari, semnificativ sub estimarea de 562,5 milioane

Produse speciale: 759 milioane de dolari, conform așteptărilor

Producția rafinăriei: 4 030 KBD Perspective financiare pentru 2025: Capex net în numerar: 27-29 miliarde de dolari

Obiectivul de economii cumulate de 18 miliarde de dolari până în 2030 față de 2019

Răscumpărări anuale de acțiuni în valoare de 20 de miliarde de dolari până în 2026

Planuri de creștere a veniturilor cu 20 de miliarde de dolari și a fluxului de numerar cu 30 de miliarde de dolari până în 2030 Evoluții semnificative: Finalizarea cu succes a achiziției Pioneer Natural Resources în valoare de 60 de miliarde de dolari

Dividende declarate în Q1 2025 la 0,99 dolari pe acțiune

Cheltuieli de capital aliniate cu previziunile pentru întregul an la 27,6 miliarde de dolari

A atins nivelul record de 36 de miliarde de dolari în distribuții către acționari pentru 2024

A raportat 700 de milioane de dolari în elemente excepționale favorabile nete care nu se așteaptă să se repete în Q1 Context de piață: Profitul anual de 33,7 miliarde de dolari reprezintă al treilea cel mai mare profit anual din ultimul deceniu

Printre primele șase companii din S&P 500 în ceea ce privește distribuțiile către acționari

Performanța acțiunilor arată rezistență, cu o creștere de 0,8% în presesiune

Recorduri de producție în regiunile cheie, în ciuda tendințelor potrivnice de pe piață

Transformarea structurii costurilor sporește potențialul de profit în întregul portofoliu Comentariu: CEO-ul Exxon a subliniat transformarea structurii de costuri a companiei și potențialul sporit de profit, iar directorul financiar Kathy Mikells a menționat că „nu toate butoaiele sunt create la fel, iar ale noastre sunt din ce în ce mai avantajoase”. Chevron & Exxon (Interval zilnic) Acțiunile Chevron sunt în scădere cu 2% în presesiune, în timp ce Exxon este în creștere cu 0,5%. În ciuda acestui fapt, Chevron continuă să surclaseze Exxon de la începutul anului până în prezent. Sursă: xStation5

