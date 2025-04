Membrii Fed comentează economia SUA și tarifele 🗽Creșterea inflației va fi doar temporară? USDIDX pierde 0,6%

Membrii Rezervei Federale Christopher Waller și Kevin Hammack și-au împărtășit astăzi opiniile cu privire la economia americană și politica monetară. Hammack a indicat că este puțin probabil ca Fed să reducă ratele dobânzilor în luna mai, în timp ce Waller a sugerat că este „dispus să privească dincolo de creșterile de prețuri legate de tarife”, deoarece acestea sunt susceptibile de a fi trecătoare. Declarații ale lui Christopher Waller (Fed) Concentrarea exclusivă asupra datelor prezintă riscul unui răspuns întârziat al politicilor.

Reducerea ratelor poate deveni necesară dacă șomajul crește.

Sunt dispus să trec cu vederea creșterile de prețuri cauzate de tarifele vamale.

Va fi nevoie de curaj pentru a considera creșterile de prețuri legate de tarife ca fiind temporare.

O încetinire a cererii din cauza tarifelor ar putea compensa o parte din impactul inflaționist.

Cred în continuare cu tărie că impactul tarifelor va fi un efect punctual asupra nivelului prețurilor.

Evoluția inflației în ultimele 18 luni a fost neuniformă.

Este posibil ca tarifele să conducă la o creștere rapidă a șomajului.

Nu contează doar nivelul șomajului, ci și viteza de schimbare.

A doua jumătate a anului ar trebui să aducă mai multă claritate cu privire la impactul tarifelor.

Am putea asista la o creștere a prețurilor pe măsură ce încep concedierile.

Cel mai simplu mod de a compensa costurile tarifare este prin reducerea numărului de salariați.

Este puțin probabil să vedem efecte clare ale tarifelor până în iulie.

Nu există niciun motiv evident pentru care tarifele să fie excluse din dezbaterea fiscală.

Avem nevoie de un control mai bun asupra deficitului bugetar.

Tarifele mai mici vor avea un efect de transmitere modest.

Nu m-ar surprinde să văd mai multe concedieri și o creștere a șomajului.

Companiile încearcă să își dea seama cum să funcționeze în condiții tarifare.

Tarifele au devenit parte a majorității discuțiilor economice. Declarații din partea lui Kevin Hammack (Fed) Este posibil ca poziția lui Trump cu privire la președintele Fed să influențeze interpretarea datelor.

Scăderile acțiunilor, obligațiunilor și dolarului ar trebui monitorizate îndeaproape.

Fed ar putea acționa în iunie dacă datele o susțin în mod clar. Până în prezent, economia americană rămâne foarte rezistentă.

Fed va reacționa rapid dacă va fi necesar.

Văd semne încurajatoare în datele concrete, dar datele soft rămân o preocupare.

Fed trebuie să rămână răbdătoare - este prea devreme să ia în considerare o acțiune în luna mai.

În prezent, nu am un scenariu de bază - explorez mai multe scenarii pentru economie.

Încă nu știm ce efecte vor avea incertitudinea și politica comercială asupra economiei.

Firmele își suspendă investițiile din cauza incertitudinii. Incertitudinea influențează puternic planificarea afacerilor. Sursa: xStation5

