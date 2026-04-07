Memoria în plină expansiune: trimestrul Samsung, impulsionat de AI, bate recorduri

Samsung Electronics estimează că primul trimestru al anului 2026 va fi unul dintre cele mai spectaculoase din istoria companiei. Se așteaptă ca profiturile și veniturile să crească semnificativ datorită cererii excepțional de puternice de memorie utilizată în inteligența artificială și infrastructura centrelor de date. Fiind unul dintre principalii furnizori de memorie pentru antrenarea modelelor AI și construcția centrelor de date, compania profită din plin de boom-ul AI, care, conform previziunilor, se va traduce în rezultate record. Rezultate financiare cheie previzionate pentru Q1 2026 Se preconizează că profitul operațional va ajunge la aproximativ 57,2 trilioane de woni, echivalentul a circa 38 de miliarde de dolari, reprezentând o creștere de peste opt ori față de primul trimestru al anului 2025, când s-a situat la 6,69 trilioane de woni

Veniturile sunt estimate la aproximativ 133 de trilioane de woni, în creștere cu aproximativ 70% și depășind 100 de trilioane de woni într-un singur trimestru pentru prima dată în istoria companiei

Segmentul memoriilor, incluzând DRAM, NAND și HBM, este estimat să reprezinte aproximativ 40% din venituri Principalul factor care stă la baza acestor rezultate spectaculoase prognozate este cererea de memorie cu lățime de bandă mare, în special HBM, care este utilizată în NVIDIA, AMD și alte acceleratoare care alimentează infrastructura AI. Construirea centrelor de date și a modelelor AI necesită resurse enorme de memorie, creând constrângeri de aprovizionare și determinând creșterea prețurilor cipurilor. Previziunile indică faptul că prețurile memoriilor pentru centrele de date vor continua probabil să crească. Samsung a integrat efectiv boom-ul AI în bilanțul său, făcând din memorie sursa principală a profiturilor sale. Reacția pieței la previziuni a fost imediată, acțiunile crescând în prima oră de tranzacționare și menținând un impuls puternic. Previziunile trimestriale ale Samsung au depășit semnificativ consensul analiștilor, ceea ce, în termeni de piață, este denumit o „super surpriză”. Din perspectiva pieței, rezultatele prognozate demonstrează clar că Samsung este unul dintre principalii beneficiari ai boom-ului global al AI. Memoria DRAM și HBM pentru centrele de date și sistemele AI constituie fundamentul creșterii profitului. Investitorii ar trebui, totuși, să rămână conștienți de riscurile legate de tensiunile din regiunile critice pentru lanțul de aprovizionare, de posibilitatea unei escaladări suplimentare a conflictului din Golful Persic și de impasul prelungit în jurul blocadei Strâmtorii Ormuz. Samsung Electronics nu numai că își consolidează poziția de gigant al memoriilor, dar rezultatele prognozate arată, de asemenea, că compania este pe cale să devină unul dintre principalii beneficiari ai avântului global AI. Se preconizează că cererea puternică de memorie DRAM și HBM utilizată în centrele de date și în antrenarea modelelor AI va genera venituri și profituri record și în trimestrele următoare. Compania rămâne un actor atractiv pe piața asiatică, cu expunere la infrastructura centrelor de date și la creșterea tehnologiei AI, oferind fundamentele financiare solide, dar fiind în continuare expusă riscurilor ciclice și geopolitice. Sursa: xStation 5

