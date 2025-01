Meta atinge ATH-ul după ce a anunțat un plan masiv de investiții în valoare de 65 de miliarde de dolari pentru segmentul AI 📈

Meta Platforms își mărește dramatic ambițiile în materie de inteligență artificială, anunțând planuri de a cheltui 60-65 miliarde de dolari în cheltuieli de capital pentru 2025 - o creștere uimitoare de 70% față de orientările anterioare. Acest plan agresiv de investiții, axat puternic pe infrastructura AI, vine pe măsură ce compania își propune să se impună ca lider în peisajul tot mai competitiv al AI. Puncte cheie: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Orientarea privind cheltuielile de capital a crescut la 60-65 miliarde de dolari pentru 2025 (față de 38-40 miliarde de dolari în 2024)

Planuri pentru un nou centru de date masiv cu o capacitate de peste 2 gigawați

Vizează 1,3 milioane de GPU-uri până la sfârșitul anului 2025

Asistentul AI își propune să deservească peste 1 miliard de utilizatori

Analiștii estimează că 22,5-33 miliarde de dolari ar putea fi alocați pentru achiziția de GPU-uri Extinderea infrastructurii Planul ambițios al Meta se axează pe construirea unui nou centru de date masiv despre care CEO-ul Mark Zuckerberg spune că ar putea „acoperi o parte semnificativă din Manhattan”. Facilitatea va aduce aproximativ 1 gigawatt de putere de calcul online în 2025, susținând obiectivul companiei de a ajunge la peste 1,3 milioane de GPU-uri până la sfârșitul anului. Concentrarea strategică asupra AI Creșterea investițiilor reflectă determinarea Meta de a avansa mai multe inițiative AI, inclusiv: Dezvoltarea Meta AI pentru a deveni „asistentul principal” care deservește peste 1 miliard de utilizatori

Lansarea modelului Llama 4, care se așteaptă să atingă performanțe de ultimă oră

Crearea unei capacități de ingineri AI pentru a îmbunătăți dezvoltarea codului

Extinderea semnificativă a echipelor de AI, în ciuda restructurării mai ample a companiei Reacția pieței În timp ce creșterea cheltuielilor i-a surprins pe analiști, care au preconizat 51,4 miliarde de dolari în 2025 CapEx față de 38-40 miliarde de dolari în 2024, reacția pieței a fost în mare parte pozitivă. Acțiunile Meta au crescut modest până la ATH (+1,3%) în urma anunțului, ceea ce sugerează că investitorii susțin strategia agresivă a companiei în domeniul AI. Contextul în industrie Anunțul Meta vine la scurt timp după inițiativa Stargate - un proiect de infrastructură AI în valoare de 500 de miliarde de dolari la care participă OpenAI, Oracle și SoftBank. Această cursă din ce în ce mai intensă pentru dominația în sectorul inteligenței artificiale a determinat giganții din domeniul tehnologiei să-și mărească dramatic investițiile în infrastructură, deși Zuckerberg a recunoscut vara trecută că este posibil ca întreprinderile să construiască în mod colectiv în exces în acest sector. Cu acest angajament de capital fără precedent și un accent strategic clar pe dezvoltarea AI, Meta pare poziționată pentru a concura agresiv în peisajul AI în evoluție, valorificându-și baza masivă de utilizatori și capacitățile tehnice pentru a stimula inovarea și a-și menține avantajul competitiv. META.US (Interval zilnic) Cu acțiunile Meta tranzacționate la un maxim istoric (ATH), vânzătorii vor urmări o retestare a maximelor anterioare la 632,5 USD. Dacă acest nivel este depășit, acțiunile ar putea reveni la media mobilă de 30 de zile, cu un suport puternic la media mobilă de 50 de zile la 599,54 USD, care a servit ca suport robust pe parcursul ultimei luni în trendul ascendent. RSI se apropie treptat de zona de supravânzare, prezentând în același timp o divergență puternic crescătoare, semnalând o potențială forță. În plus, MACD a arătat un semnal bullish clar, consolidând și mai mult posibilitatea continuării impulsului ascendent. Sursa: xStation5

