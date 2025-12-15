Meta atrage investitorii români. Gigantul mizează pe extinderea spre AI

Luna noiembrie a adus un nume important în fruntea preferințelor investitorilor români, Meta Platforms, compania mamă a Facebook și WhatsApp, aplicații utilizate pe scară largă de publicul larg. Meta Platforms intră în 2026 cu o creștere accelerată a veniturilor și investiții tot mai mari în inteligența artificială, chiar dacă presiunea reglementărilor, pierderile din metaverse și sentimentul volatil al investitorilor afectează acțiunile. Compania rămâne unul dintre cele mai puternice motoare de publicitate digitală din lume, dar apar tot mai multe întrebări cu privire la sustenabilitatea cheltuielilor sale și la direcția sectorului AI în ansamblu.

În al treilea trimestru al anului 2025, Meta a raportat venituri de 51,24 miliarde de dolari, în creștere cu 26% față de anul precedent, impulsionate aproape în totalitate de familia sa de aplicații: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger și Threads. Reality Labs, divizia de hardware și VR/AR a Meta, a contribuit cu 470 de milioane de dolari la venituri, dar a înregistrat o pierdere trimestrială de 4,43 miliarde de dolari, pe măsură ce compania continuă să se orienteze către calculul avansat, dispozitivele AR/VR și interfețele bazate pe AI.

Publicitatea digitală rămâne fundamentul Meta. Se preconizează că piața globală a publicității va atinge 1.160 miliarde de dolari în 2025, crescând cu 6-8% anual, pe fondul creșterii activității de comerț electronic și al instrumentelor de învățare automată din ce în ce mai sofisticate. Meta și Alphabet domină în continuare sectorul, deși concurența din partea TikTok, Snap, Amazon și a noilor startup-uri adtech se intensifică.

De la începutul anului, acțiunile Meta au crescut cu 11%, plasându-se sub performanța indicelui S&P 500, de 17%. Creșterea a fost frânată de:

O taxă unică de 15,9 miliarde de dolari

Cheltuieli ridicate pentru dezvoltarea AI și infrastructură

Presiunea continuă din partea autorităților de reglementare din Europa

Creșterea provine din adoptarea puternică a Reels, a reclamelor Instagram, a instrumentelor WhatsApp Business și a noilor produse publicitare bazate pe AI. Conducerea se așteaptă la venituri de 56-59 miliarde de dolari în T4 2025 și prevede o creștere a veniturilor din publicitate în intervalul 20-25% până în 2026.

Punctul central al strategiei pe termen lung a Meta este o ofensivă agresivă în domeniul inteligenței artificiale:

Până la 72 de miliarde de dolari în 2025 pentru cheltuieli de capital, cu o creștere „semnificativă” în 2026

Extinderea majoră a infrastructurii centrelor de date

O nouă divizie Superintelligence Labs

Angajări accelerate și achiziții masive de cipuri Nvidia AI

Ambiții de a atinge superinteligența și de a conduce dezvoltarea IA de nouă generație

Meta, alături de Microsoft, Alphabet, Amazon și OpenAI, a contribuit la alimentarea unei creșteri globale a construcției și cheltuielilor pentru centrele de date AI. Amploarea acestui fenomen a stârnit îngrijorări cu privire la o potențială bulă AI, Wall Street cerând din ce în ce mai mult un impact clar asupra veniturilor din aceste cheltuieli masive.

În conformitate cu Digital Markets Act (DMA), Meta ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 10% din veniturile globale dacă se constată că nu respectă regulile. Termenul limită din ianuarie 2026 pentru DMA este un moment critic.

Concurența este, de asemenea, în creștere. TikTok, Amazon, rețeaua publicitară ByteDance și platformele adtech emergente bazate pe AI pun la încercare puterea de stabilire a prețurilor și implicarea utilizatorilor Meta. Între timp, Reality Labs continuă să se lupte cu adoptarea, pierzând peste 75 de miliarde de dolari din 2019.

Meta se așteaptă la venituri de 56-59 miliarde de dolari în al patrulea trimestru al anului 2025, impulsionate de puterea continuă a activității sale publicitare îmbunătățite prin AI. Lansarea ochelarilor inteligenți Ray-Ban de nouă generație și a noului software AI la începutul anului 2026 vor fi teste cheie pentru Reality Labs.

Investitorii rămân împărțiți. Unii consideră Meta un lider dominant în domeniul publicității și AI, tranzacționat la o evaluare atractivă. Alții avertizează că cheltuielile de capital în creștere, luptele cu autoritățile de reglementare și pierderile din metaverse ar putea exercita presiune asupra marjelor și câștigurilor.

Deocamdată, atractivitatea pe termen lung a Meta se bazează pe o întrebare simplă: Investițiile masive în AI și infrastructură pot genera suficientă valoare pentru a justifica costurile?

Cu acțiunile care se mențin în intervalul 600 - 700 de dolari, următoarele câteva luni ar putea determina dacă Meta va intra într-o nouă etapă de creștere sau dacă acțiunile vor continua să întâmpine dificultăți sub greutatea propriilor ambiții.

În plus, multiplii de evaluare rămân un punct sensibil. Un raport preț-câștiguri de 22,78x fac acțiunile companiei să pară ieftine în comparație cu alte nume majore din domeniul tehnologiei. Pentru a avea termen de comparație, media raportului preț-câștiguri a companiilor Magnificent Seven se află în intervalul 29x - 33x.