Deschiderea sesiunii din SUA: Optimism moderat la începutul săptămânii

Prima sesiune a săptămânii pe Wall Street se deschide cu un sentiment moderat pozitiv. Toate contractele pe indicii principali ai bursei americane înregistrează creșteri de aproximativ 0,4%. Nvidia și China sunt din nou în centrul atenției. În timpul negocierilor de vineri, delegația chineză ar fi indicat SUA că cipurile Nvidia nu sunt moneda de schimb pe care SUA o consideră a fi. Potrivit surselor Bloomberg Tech, chinezii preferă să continue să investească în propriile produse, în loc să se bazeze pe soluții gata pregătite pe care SUA le va folosi împotriva lor la cea mai mică ocazie. Date macroeconomice: Indicele NY Empire a înregistrat o scădere la -3,9, semnificativ sub așteptările de 9,6.

În cursul zilei, investitorii vor aștepta la discursuri din partea membrilor FOMC - Williams și Miran. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5

Evaluarea graficului indicelui tehnologic continuă realizarea formațiunii RGR. Ședința de astăzi reprezintă încă o încercare de a nega formațiunea. Nivelul cheie pentru cumpărători este 26.000 de puncte și retragerea Fibonacci de 23,6%. Aceste niveluri trebuie depășite pentru a nega formațiunea. În același timp, vânzătorii trebuie să aducă prețul cel puțin în jurul nivelului liniei de suport situată la aproximativ 24.200 pentru a avea speranța realizării formațiunii. Știri despre companii: Adobe (ADB.US) - O firmă de investiții emite o serie de recomandări negative pentru companiile de servicii IT, inclusiv Adobe, care pierde astăzi aproximativ 1%.

Immmunome (IMNM.US) - Compania de biotehnologie a publicat rezultate pozitive ale studiilor clinice pentru unul dintre produsele sale potențiale. Evaluarea crește cu peste 20%.

IRobot (IRBT.US) - Producătorul de roboți, inclusiv iconicul „Roomba”, anunță falimentul. Evaluările scad cu aproximativ 70%.

Anglogold (AU.US) - Minerii de aur continuă să înregistreze creșteri ale evaluării pe fondul valului de cerere pentru metale prețioase. Compania crește cu peste 2%.

Texas Instruments (TXN.US) - Compania specializată în producția de semiconductori specializați și electronice analogice pierde aproximativ 2%. Scăderea este cauzată de o recomandare negativă din partea unei bănci de investiții, care indică atractivitatea scăzută a companiei în contextul cererii generate de inteligență artificială.

Nvidia (NVDA.US) - Producătorul de software și componente AI recuperează o parte din evaluările pierdute din cauza eșecului negocierilor de vineri. O serie de companii chineze au plasat comenzi mari pentru versiunile de export ale cipurilor H20, adică H200. Evaluarea Nvidia crește cu aproximativ 1%, deși tranzacția este încă în așteptarea acceptării din partea chineză.

Intel (INTC.US) - Producătorul de procesoare a achiziționat startup-ul de AI SambaNova System pentru 1,6 miliarde de dolari. Prețul acțiunilor crește cu aproximativ 1%.

