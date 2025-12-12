Rivian Automotive: Stea în ascensiune sau meteorit?

Rivian Automotive este un producător de vehicule autonome electrice, cunoscute sub numele de „AEV”. Este o companie relativ de nișă și mică, având în vedere activitatea extrem de intensivă din punct de vedere al capitalului pe care o reprezintă producția de automobile, cu o capitalizare de piață de „doar” 23 de miliarde de dolari. Evaluările companiei au o performanță foarte bună în sesiunea de astăzi, în ciuda sentimentului negativ al pieței. Compania a crescut cu aproximativ 16% astăzi, datorită anunțului de ieri privind un produs revoluționar. Potrivit conducerii Rivian, noul procesor propriu pentru conducere autonomă, RAP1, ar oferi performanțe de câteva ori mai bune decât liderii din industrie, precum Tesla. De asemenea, se susține că soluția este de 50 de ori mai eficientă decât procesoarele standard actuale ale Rivian. Pe lângă puterea de calcul, lanțul de aprovizionare este, de asemenea, important. Compania a proiectat cipul și îl va produce în colaborare cu TSMC, rupând legăturile cu Nvidia. Dar este acest lucru suficient pentru a rupe seria de rezultate slabe ale companiei? Merită să ne amintim că Rivian a debutat pe piață cu o evaluare de aproape 180 de dolari pe acțiune în 2021. Astăzi, valoarea sa este de doar 19 dolari, o scădere de aproape 90%. Care este motivul? Este în principal rezultatul faptului că această companie, în ciuda anilor petrecuți pe piață, este încă neprofitabilă. Piața și-a pierdut o parte semnificativă din speranță și încredere în piața AEV și în companiile din acest segment care nu au reușit să genereze profit nici măcar într-o relativă izolare. Astăzi, piața este plină de modele mature de la Waymo, Tesla și o serie de mărci chinezești. Deci, este vorba de o anomalie temporară într-o tendință descendentă? Nu neapărat. Ar putea fi un moment decisiv pentru companie. Chiar și în fazele incipiente de dezvoltare, compania a demonstrat în repetate rânduri că este capabilă să concureze în termeni de calitate a soluțiilor cu entități care dispun de un capital mult mai mare. Compania are rezerve masive de numerar – până la 7 miliarde de dolari, pierderile scad de la an la an, iar noile soluții oferă o șansă de concurență reală pentru cota de piață. Rivian a înregistrat o rată de creștere fără precedent în ultimele trimestre, cu o creștere de 78% a veniturilor de la an la an și o creștere de 320% a vânzărilor în sectorul software. Investitorii interesați de schimbările din acest segment de piață ar trebui să urmărească informațiile despre R2 — se așteaptă ca acesta să fie un concurent direct al Tesla. Rivian nu are povara politică a Tesla, are soluții proprii de înalt nivel și un lanț de aprovizionare mult mai rezistent. RIVN.US (interval zilnic) Sursa: xStation5

