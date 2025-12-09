Oracle: Preview rezultate financiare

Este extrem de important ca consiliul de administrație să „citească atmosfera” în ceea ce privește CAPEX

Piața se așteaptă ca firma să înregistreze o creștere tangibilă, iar eșecul ar putea duce la scăderi severe

Aspecte esențiale Acțiunile Oracle au înregistrat recent o creștere și o scădere rapide.

Oracle (ORCL.US), unul dintre liderii în servicii și infrastructură cloud, va publica rezultatele sale după închiderea sesiunii de miercuri din SUA. Evaluările companiei au cunoscut un an de schimbări dramatice în ceea ce privește valoarea și sentimentul. O creștere adecvată a veniturilor și profiturilor, combinată cu o creștere fără precedent a portofoliului de comenzi determinată de acordul cu OpenAI, a propulsat evaluările Oracle la noi culmi. Cu toate acestea, investitorii au început rapid să analizeze fluxurile de numerar planificate ale companiei, în special CAPEX. Compania încearcă să genereze CAPEX la nivelul așa-numitelor mega-cap, în ciuda faptului că nu este una dintre acestea. În plus, încearcă să facă acest lucru în condițiile în care Oracle este deja împovărată cu un raport datorie/capital propriu de aproximativ 450%. Acest lucru a stârnit îngrijorări semnificative, ducând la pierderea de către companie a aproximativ 30% din evaluarea sa în ultimele luni, împreună cu o creștere vizibilă a activității contractelor CDS. Care sunt așteptările privind rezultatele? Publicațiile recente au dezamăgit adesea investitorii în ceea ce privește veniturile și profiturile, dar au compensat cu perspective, previziuni, investiții sau dezvoltare dinamică în domenii cheie. De data aceasta, însă, acționarii ar putea solicita realizarea cel puțin a unora dintre aceste promisiuni. Așteptările privind câștigurile sunt de aproximativ 1,64 dolari pe acțiune, veniturile fiind estimate la aproximativ 16,19 miliarde de dolari. O altă dezamăgire în aceste domenii ar putea să nu fie primită cu aceeași răbdare de către investitori ca în conferințele anterioare. Este important de menționat că, în cele din urmă, investitorii vor acorda mai multă atenție profitabilității decât veniturilor. Ceea ce s-ar putea dovedi absolut esențial este interpretarea corectă de către conducerea companiei a atitudinii pieței față de CAPEX. Acestea nu mai reprezintă o valoare în sine, iar creșteri suplimentare în situația actuală ar putea provoca o devalorizare și mai mare. ORCL.US (Interval H1) Sursa: xStation 5

