Rezumatul zilei: Bessent zguduie piața – dolarul scade notabil, aurul crește cu 3,5% (19.08.2026)

După scăderile inițiale, majoritatea indicilor-cheie din SUA înregistrează astăzi creșteri modeste. Indicele S&P 500 se situează cu 0,3% peste pragul de referință, în timp ce Dow Jones crește cu 0,2%. Indicele Nasdaq 100 scade cu 0,1%. Atenția investitorilor este însă îndreptată în altă parte. Prețurile aurului cresc cu aproape 3,5%, în timp ce dolarul american pierde 0,8%. Unde se află cauza acestor mișcări? Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a anunțat astăzi planuri de dublare a operațiunilor de răscumpărare a obligațiunilor pe termen lung ale SUA. Programul urmează să intre în vigoare pe 9 septembrie și va rămâne valabil cel puțin până pe 4 noiembrie, când Departamentul Trezoreriei va prezenta noi planuri trimestriale. Accentul se va pune în principal pe segmentul de termen lung al curbei, adică pe achiziționarea de obligațiuni de stat pe termen lung. Observăm o scădere semnificativă a randamentelor pe întreaga curbă, deosebit de pronunțată la capătul de termen lung al acesteia. Aceasta este o veste bună pentru piața bursieră, din cel puțin două motive. În primul rând, aceasta reduce atractivitatea obligațiunilor ca alternativă de investiție relativ sigură.

În al doilea rând, se poate traduce printr-o reducere a costurilor de finanțare pentru întreprinderi. Trebuie menționat, totuși, că randamentele obligațiunilor rămân aproape de maximele înregistrate în ultimii ani. În cazul obligațiunilor pe 30 de ani, diferența față de maximul atins acum 19 ani este mai mică de 14 puncte de bază. Amploarea schimbărilor este vizibilă, dar pare puțin probabil ca aceasta să ducă la o schimbare a tendinței pe termen lung. Piața bursieră După cum s-a menționat, măsurile luate astăzi de Departamentul Trezoreriei au susținut o ușoară revenire a pieței bursiere. Figura 1: Câștigători și pierzători în indicele S&P 500 (19.08.2026) Sursă: XTB Research, 19.08.2026 Titlurile din presa de specialitate sunt dominate astăzi de creșterea cu peste 150% a prețului acțiunilor Moderna. Aceasta este consecința anunțului privind rezultatele pozitive ale studiilor clinice în stadiu avansat pentru un vaccin personalizat împotriva cancerului. În combinație cu medicamentul de imunoterapie Keytruda de la Merck, acesta a redus recidiva melanomului mai eficient decât imunoterapia administrată singură. Vaccinul este adaptat la mutațiile specifice ale tumorii unui anumit pacient, iar procesul său de producție durează aproximativ șase săptămâni. Directorul general al Moderna, Stephane Bancel, a estimat că acesta ar putea fi aprobat încă din 2027. De asemenea, merită menționată creșterea semnificativă a prețului acțiunilor gigantului din industria cosmetică Estee Lauder (+17%). Aceasta vine în urma unor rezultate trimestriale impresionante. Veniturile au depășit așteptările și înregistrează din nou o dinamică pozitivă față de aceeași perioadă a anului trecut (după trei trimestre dezamăgitoare). Compania a ridicat, de asemenea, așteptările privind marja operațională ajustată. Directorul general, Stephane de La Faverie, în cadrul eforturilor de îmbunătățire a profitabilității, a confirmat, de asemenea, reducerile planificate de personal de aproape 10.000 de posturi. Pe piața europeană, nu s-au înregistrat evenimente deosebite. Indicele german DAX și cel francez CAC40 au încheiat ziua aproape neschimbate. Indicele spaniol Ibex 35 înregistrează o scădere (-0,4%). În ceea ce privește creșterile, se remarcă indicele polonez WIG20 (+1,7%).

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