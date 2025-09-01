Metalele prețioase lângă maxime istorice 📈🚨

💡ARGINTUL câștigă 2,2%, în timp ce aurul crește cu 0,8% Prețurile aurului și argintului cresc astăzi brusc, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii ani, impulsionate de așteptările privind reducerile iminente ale ratei dobânzii de către Fed, cererea puternică pentru ETF-uri și riscul geopolitic în creștere. Argintul a depășit 40 de dolari pe uncie pentru prima dată din 2011, câștigând aproximativ 40% în acest an, în timp ce aurul s-a apropiat de un nivel record de peste 3.500 de dolari pe uncie, în creștere cu 31% de la începutul anului. În ultimii trei ani, prețurile ambelor metale s-au dublat pe fondul incertitudinii continue de pe piață și din politică. Numai astăzi, ARGINTUL a crescut cu 2,2%, iar AURUL cu 0,8%. Așteptări privind reducerea ratelor dobânzilor de către Fed Consensul crescând cu privire la faptul că Rezerva Federală va reduce în curând ratele dobânzilor (acum cu o probabilitate de aproape 90%) a determinat creșterea prețurilor aurului și argintului. Ratele dobânzilor mai mici reduc costul de oportunitate al deținerii de active fără randament, precum aurul și argintul, făcându-le mai atractive pentru investitorii care caută protecție împotriva relaxării monetare și devalorizării monedei. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: CME Tensiuni politice și geopolitice Incertitudinea cu privire la independența Rezervei Federale, ilustrată de încercările președintelui Trump de a o demite pe Lisa Cook, membru al consiliului de administrație al Fed, a amplificat îngrijorările pe piețele globale. O instanță federală a decis recent că majoritatea tarifelor impuse în timpul mandatului lui Trump sunt ilegale, dar a menținut tarifele existente în vigoare până la finalizarea procedurilor, lăsând politica comercială în incertitudine și consolidând și mai mult strategiile defensive ale pieței. În plus, adăugarea argintului pe lista mineralelor critice din SUA sporește importanța sa strategică, crescând perspectiva unei viitoare volatilități a prețurilor determinate de politici. Metale prețioase în creștere Atât aurul, cât și argintul au depășit nivelurile cheie de rezistență (3.450 USD pentru aur, 40 USD pentru argint), declanșând o creștere a cererii și consolidând tendința ascendentă. În ansamblu, sectorul metalelor prețioase se confruntă cu o combinație unică de factori favorabili, rar întâlnită într-o formă atât de sincronizată, ceea ce a dus la prețuri record, cerere susținută pentru ETF-uri (de la începutul anului, stocurile de aur din ETF-uri au crescut cu 12%, iar cele de argint cu 13%) și schimbări structurale în abordarea investitorilor față de risc și acoperire. Din punct de vedere tehnic, ambele mărfuri își mențin tendințele ascendente pe termen lung. AURUL se apropie de maximele sale istorice, în timp ce ARGINTUL se tranzacționează aproape de maximele din 2011. Sursa: xStation

