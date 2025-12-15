Rezumatul zilei: Temerile legate de sectorul tehnologic determină scăderea piețelor

Sesiunea din SUA a început cu ușoare creșteri, dar, în timp, piața a pierdut din avânt pe fondul îngrijorărilor legate de situația companiilor din sectorul tehnologic. Cele mai mari scăderi se înregistrează la contractele pe Russell 2000, care au pierdut aproximativ 0,6%. Nasdaq 100 se comportă mai bine, cu o scădere de 0,3% a contractelor. Cele mai mici scăderi pot fi observate pe S&P 500 și Dow, unde scăderile sunt limitate la aproximativ 0,2%.

Compania iRobot, producătorul iconicei roboți de curățenie „Roomba”, nu a putut rezista presiunii din partea înlocuitorilor chinezi și a anunțat falimentul, cu pierderi de evaluare care depășesc 70%.

Declarațiile de astăzi ale membrilor FED au fost primite de piață ca fiind moderat optimiste, dar conflictele interne din ce în ce mai vizibile atrag mai multă atenție. Opiniile membrilor FOMC încearcă să se îndrepte în două direcții separate. Între timp, știrile din cercul președintelui Trump indică faptul că, candidatura lui Kevin Hasset nu este atât de sigură pe cât o evaluau piețele acum o săptămână.

Sesiunea din Europa are performanțe mai bune în comparație cu cea din SUA, fiind în mare parte orientată spre creștere. Liderii creșterii sunt Italia și Polonia. Contractele pe FTSE MIB italian au crescut cu aproximativ 1%, iar contractele pe WIG20 au crescut cu până la 1,7%. Creșteri semnificative se observă și în contractele pe SUI20, UK100 și SPA35. Indicii francezi înregistrează o ușoară creștere, contractul CAC40 crescând cu 0,4%. DAX este în ușoară scădere, cu 0,2%.

Sesiunea europeană este marcată de scăderi în cazul companiilor din domeniul apărării, dictate de etapele ulterioare ale negocierilor privind Ucraina. Băncile europene împing indicii în sus, sentimentul față de acestea devenind clar pozitiv.

Datele PPI din Elveția au dezamăgit. Prețurile producătorilor au scăzut cu până la 0,5% față de luna precedentă. Francul elvețian pierde în mod clar față de dolar și euro, cu aproximativ 0,2%.

Pe piața Forex, nici coroana norvegiană și suedeză nu au performanțe bune. Monedele scandinave pierd față de majoritatea perechilor valutare.

Pe piața mărfurilor, în segmentul produselor agricole, scăderea prețului pentru cacao continuă. Mărfurile se află sub o presiune enormă și prelungită a ofertei, prețurile contractuale scăzând astăzi cu peste 6%.

Petrolul a scăzut cu peste 1,5%, testând din nou minimele recente.

Metalele prețioase continuă un nou val de creștere. Paladiul înregistrează cea mai mare creștere, de până la 5%, în timp ce platina și argintul au crescut cu 2%. Aurul a crescut cu aproximativ 0,2%.

Scăderea ratelor dobânzilor și adoptarea instituțională nu ajută piața criptomonedelor, observându-se scăderi semnificative la toate nivelurile. Bitcoin a scăzut cu până la 3%, ajungând la nivelul de 85.000 de dolari. Situația pare și mai gravă pentru Ethereum, care a scăzut cu până la 5%, coborând din nou sub nivelul psihologic de 3.000 de dolari.

