Micron și criza fără precedent a memoriei. Ce înseamnă acest lucru pentru piață? 🚨

Piața memoriei intră într-o nouă eră. Nu este vorba de un alt ciclu de creșteri și scăderi, așa cum am văzut în anii precedenți. Este ceva mai mare. O schimbare structurală care zguduie întregul sector al semiconductorilor și stabilește noi reguli ale jocului. Micron (MU.US), unul dintre giganții DRAM, vorbește deschis despre o penurie de memorie fără precedent, care se va extinde mult după 2026. Problema nu ține de computerele personale sau de smartphone-uri. Sursa perturbării o reprezintă centrele de date și infrastructura AI. Aici, cipurile HBM și DRAM avansate valorează greutatea lor în aur, iar cererea crește exponențial odată cu fiecare nouă generație de modele AI. Producția de memorie pentru AI absoarbe o parte masivă din capacitatea globală de producție. Restul pieței, de la PC-uri la smartphone-uri, este lăsată în umbră și trebuie să concureze pentru ceea ce rămâne. Nu este vorba de o perturbare temporară. Este vorba de un deficit structural de aprovizionare care ar putea crește la o scară nemaiîntâlnită până acum. Decizia Micron de a achiziționa fabrica PSMC din Taiwan pentru 1,8 miliarde de dolari trimite un semnal clar. Compania nu construiește o fabrică nouă de la zero, ceea ce ar dura ani de zile. Achiziționează o infrastructură gata construită și își asigură poziția în centrul producției globale de memorie. Efectele vor deveni vizibile abia în a doua jumătate a anului 2027, ceea ce înseamnă că presiunea asupra ofertei va persista încă câteva trimestre. Piața ia deja în calcul acest lucru. Producătorii de hardware își asigură livrările de memorie pentru 2026 și 2027. Prețurile DRAM și HBM rămân sub presiune ascendentă, iar puterea de negociere se deplasează în mod clar în favoarea producătorilor de memorie. AI nu este o creștere punctuală a cererii. Fiecare nouă generație de modele crește cererea mai repede decât poate ține pasul capacitatea de producție. Pentru investitori, acest lucru înseamnă un singur lucru. Marjele producătorilor de memorie ar putea rămâne ridicate timp de mulți ani, iar narațiunea tradițională a ciclicității pieței nu mai este valabilă. Nu este vorba de un boom tipic. Este vorba de un nou regim de piață în care memoria devine o resursă strategică. Pentru piața semiconductorilor, 2026 și anii care vor urma vor arăta complet diferit de tot ce am văzut până acum.

Sursa: xStation 5

