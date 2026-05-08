Microsoft: Un fond speculativ își reduce drastic poziția și avertizează asupra riscurilor legate de AI

Acțiunile Microsoft au scăzut cu peste 1% în urma unor informații conform cărora fondul speculativ TCI Fund Management și-a redus semnificativ poziția în cadrul companiei, diminuându-și participația de la aproximativ 10% din portofoliu la circa 1% până la sfârșitul lunii martie. Măsura în sine este remarcabilă, dar motivele care stau la baza ei sunt și mai importante. Conform rapoartelor, fondatorul TCI, Christopher Hohn, consideră că dezvoltarea rapidă a AI ar putea deveni o amenințare pe termen lung pentru produsele principale ale Microsoft, în special Office și, într-o oarecare măsură, Azure. Se pare că TCI și-a vândut aproape întreaga poziție, evaluată anterior la aproximativ 8 miliarde de dolari, crescându-și în același timp expunerea față de Alphabet. Acest lucru sugerează o rotație a capitalului către o companie pe care fondul o consideră mai bine poziționată în cursa în continuă evoluție a AI. Piața a interpretat acest lucru nu ca o ajustare de rutină a portofoliului, ci ca un semnal clar că percepțiile privind riscurile competitive în domeniul software-ului și al inteligenței artificiale încep să se schimbe. Principala preocupare este că modelele și agenții de AI ar putea schimba fundamental modul în care utilizatorii interacționează cu software-ul. Microsoft a dominat piața de-a lungul timpului deoarece fluxurile de lucru se concentrau în jurul aplicațiilor Word, Excel, Outlook și al ecosistemului Windows în ansamblu. Cu toate acestea, dacă tot mai multe sarcini vor începe să se desfășoare direct în interfețe bazate pe AI, aplicațiile tradiționale ar putea să-și piardă treptat rolul central. În acest scenariu, AI nu numai că ar consolida poziția Microsoft, dar ar putea, de asemenea, să submineze o parte din avantajul său competitiv istoric. Investitorii au început deja să acorde o atenție sporită adoptării mai lente decât se aștepta a Copilot, cheltuielilor masive pentru infrastructura de AI și riscurilor legate de extinderea centrelor de date și de creșterea costurilor de calcul. Microsoft investește zeci de miliarde de dolari în AI, iar întrebarea cheie este dacă randamentul acestor investiții va veni suficient de repede pentru a susține ratele actuale de creștere și marjele de profit. În același timp, acest lucru nu înseamnă că fundamentele Microsoft sunt slabe. Dimpotrivă, compania este încă considerată unul dintre cei mai mari beneficiari ai AI și ai cloud computing-ului, susținută de baza sa enormă de clienți corporativi și de poziția puternică în domeniul infrastructurii prin Azure. Problema ține mai mult de evaluare și de așteptări. Având în vedere accelerarea atât de agresivă a cheltuielilor, investitorii devin mult mai exigenți și doresc să vadă o monetizare mai rapidă și mai clară a AI.

