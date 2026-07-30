US100 câștigă peste 3% 🚀

Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) au înregistrat o creștere de 3,1%, impulsionate de o rotație masivă a capitalului din sectoarele „value” și defensive către tehnologie, semiconductori și AI. Analiză tehnică: US100 (contracte futures pe Nasdaq 100) Contractele futures pe Nasdaq 100 înregistrează o revenire puternică de la minimele recente, indicele RSI zilnic (14) urcând la 41,8. Cu toate acestea, evoluția prețurilor rămâne limitată sub media mobilă exponențială cheie EMA100 (interval zilnic), situată în apropierea nivelului de 28.276, care acționează ca rezistență imediată, alături de nivelul de 28.400. Recuperarea acestei zone este esențială pentru a confirma o inversare durabilă a tendinței. În mod deosebit, câștigurile din sectorul tehnologic continuă să le depășească pe cele ale acțiunilor clasice de valoare reprezentate de contractele futures pe DJIA (US30; albastru deschis), subliniind o divergență puternică a pieței care favorizează performanța superioară a sectorului tehnologic. Sursa: xStation5 Ce stă la baza acestei reveniri? Creșterea sectorului: Sectorul tehnologic în ansamblu a înregistrat o creștere de +4,8% în cadrul indicelui Nasdaq.

Rotație profundă: Cu toate acestea, s-a produs o rotație clară chiar și în rândul companiilor cu capitalizare foarte mare și al titlurilor tradiționale de valoare — capitalul s-a retras din Apple, Google, Walmart, PepsiCo, Pfizer, Chevron și Honeywell pentru a finanța achizițiile din sectorul tehnologic.

Dinamica SaaS: Titlurile din categoria Software-as-a-Service (SaaS) au înregistrat o creștere puternică, susținute de performanțele remarcabile din domeniul cloud ale marilor furnizori de servicii cloud. Sursa: XTB Research De ce: Rezultatele financiare redau avântul sectorului AI După săptămâni de dinamică lentă în sectorul tehnologic, în special în rândul acțiunilor din domeniul semiconductorilor (indicele PHXL Semiconductor este încă în scădere cu 21% față de luna precedentă), două rapoarte de rezultate financiare excepționale au contribuit la revigorarea indicelui Nasdaq. Rezultatele solide înregistrate de Microsoft, un actor cheie în domeniul cloud computing-ului bazat pe AI și de Lam Research, un furnizor important al ASML, au dat un impuls indicelui după ce acesta a scăzut sub media mobilă exponențială pe 100 de zile pentru prima dată din aprilie. Microsoft (MSFT): Acțiunile au înregistrat o creștere de aproape 17% în urma rezultatelor din trimestrul al patrulea, care au depășit așteptările atât în ceea ce privește cifra de afaceri (90,01 miliarde USD, +18% față de aceeași perioadă a anului trecut), cât și profitul pe acțiune (4,81 USD). Creșterea a fost determinată de veniturile din serviciul cloud Azure, care au înregistrat o accelerare de 43% față de aceeași perioadă a anului trecut (depășind 100 miliarde USD anualizate), în timp ce Microsoft 365 Copilot a atins 30 de milioane de utilizatori plătitori. Încrederea investitorilor a fost stimulată și mai mult de reducerea previziunilor privind cheltuielile de capital pentru întregul an de la 190 miliarde USD la aproximativ 175 miliarde USD, ca urmare a unor ajustări contabile.

Lam Research (LRCX): Acțiunile au înregistrat o creștere de aproape 20% după ce producătorul de echipamente pentru semiconductori a prezentat rezultate pentru trimestrul al patrulea care au depășit așteptările și au determinat o revizuire în sens pozitiv a previziunilor, impulsionate de o creștere a veniturilor cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 6,72 miliarde USD, și de un profit pe acțiune ajustat de 1,82 USD. O creștere de 43% a veniturilor din servicii de asistență pentru clienți (2,47 miliarde de dolari) a contribuit la extinderea marjelor, în timp ce previziunile privind EPS ajustat pentru primul trimestru, situate între 2,00 și 2,30 dolari, au depășit cu ușurință estimările de pe Wall Street (1,84 dolari). Context macroeconomic: consecințele atitudinii “dovish” a FOMC Piețele au beneficiat, de asemenea, de poziția ambiguă a președintelui Fed, Kevin Warsh, în cadrul conferinței de presă de ieri, care a urmat deciziei privind rata dobânzii. În ciuda limbajului său ferm cu privire la inflație și a accentului pus pe importanța țintei de 2%, Warsh nu s-a opus deciziei, chiar dacă trei membri ai FOMC au votat pentru o majorare a ratei dobânzii. Acest lucru a aruncat o umbră de îndoială asupra credibilității poziției sale „hawkish”. Această schimbare a atenuat în mod clar așteptările piețelor privind majorări agresive ale ratei dobânzii pentru restul anului 2026, contribuind la deschiderea drumului către o revenire a acțiunilor, care fuseseră recent supuse presiunii din cauza creșterii randamentelor titlurilor de stat. Tendința implicită de piață a ratelor dobânzilor din SUA s-a orientat în jos pe întregul orizont de prognoză în urma conferinței de presă a lui Kevin Warsh, prima majorare a ratei dobânzii fiind acum pe deplin anticipată abia pentru decembrie 2026. Sursă: XTB Research, pe baza datelor furnizate de Bloomberg Finance LP.

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