Acțiunile Adidas se prăbușesc cu 18%: ce s-a întâmplat?

Aspecte esențiale Acțiunile Adidas înregistrează una dintre cele mai mari scăderi din istorie, după ce cheltuielile masive de marketing pentru Cupa Mondială au redus profitul sub așteptările pieței.

În ciuda reacției negative a pieței bursiere, compania menține o evoluție comercială solidă, își îmbunătățește previziunile de vânzări pentru 2026 și are încredere că creșterea cheltuielilor va stimula creșterea pe termen lung a mărcii

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Acțiunile Adidas (ADS.DE) se află în fruntea scăderilor din Europa, după ce au înregistrat o prăbușire de aproximativ 18%, în urma prezentării unor rezultate care, deși au evidențiat o creștere puternică a vânzărilor, au dezamăgit piața din cauza deteriorării marjelor. Creșterea cheltuielilor de marketing legate de Cupa Mondială a determinat ca profitul din al doilea trimestru să se situeze sub previziunile analiștilor, reaprinzând îndoielile cu privire la capacitatea companiei de a-și transforma creșterea comercială într-o îmbunătățire susținută a profitabilității. Piața sancționează marjele Adidas Principala dezamăgire a rezultatelor nu a fost legată de vânzări, ci de profitabilitate. Adidas și-a majorat semnificativ investițiile comerciale pentru a profita de Cupa Mondială, crescând cheltuielile de marketing cu 30% față de anul precedent. Această decizie a stimulat vânzările de tricouri și de produse legate de turneu, dar a redus profitul trimestrial sub estimările consensuale. Din punctul nostru de vedere, reacția pieței reflectă așteptările ridicate cu care sunt evaluate în prezent multe companii din sectorul bunurilor de consum. Nu mai este suficient doar să se înregistreze creștere, investitorii cer ca această creștere să fie însoțită de o extindere a marjelor. În acest caz, creșterea costurilor a anulat o mare parte din impactul pozitiv al vânzărilor care, pe de altă parte, au fost deosebit de solide. Adidas își menține intactă strategia de creștere În ciuda puternicei corecții bursiere suferite de acțiunile Adidas în ședința de astăzi, mesajul companiei rămâne unul constructiv. Adidas și-a revizuit în sens pozitiv previziunile privind creșterea vânzărilor pentru întregul an, și-a menținut obiectivul privind profitul operațional și a asigurat că cheltuielile extraordinare de marketing vor reveni la niveluri mai obișnuite odată cu încheierea Cupei Mondiale. În plus, compania a subliniat că a vândut de patru ori mai multe tricouri și de două ori mai multe mingi decât în timpul turneului din Qatar, consolidându-și poziția față de Nike (NKE.US) într-una dintre principalele sale categorii de afaceri. În opinia noastră, scăderea bruscă a prețului reflectă mai degrabă o corecție derivată din așteptări excesiv de ridicate decât o deteriorare a fundamentelor companiei. Evoluția vânzărilor, îmbunătățirea previziunilor pentru întregul exercițiu financiar și consolidarea mărcii sugerează că strategia comercială continuă să dea roade. Principala provocare pentru trimestrele următoare va fi aceea de a demonstra că această creștere se poate traduce din nou într-o îmbunătățire a marjelor odată ce impactul extraordinar al Cupei Mondiale se va disipa. Acțiunile Adidas înregistrează o scădere de aproximativ 9,50% de la începutul anului.

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