MP Materials înregistrează o creștere de 40% pe fondul tensiunilor geopolitice 📈Se întorc metalele rare?

Acțiunile companiei miniere și de prelucrare a metalelor rare MP Materials (MP.US) au înregistrat o creștere de aproape 40% față de minimul local și au început anul 2026 cu câștiguri. Această evoluție pare să fie determinată de mai mulți factori, în mare parte de natură geopolitică. Donald Trump a avertizat că tarifele ar putea crește până la 25% pentru orice țară care desfășoară activități comerciale cu Iranul, sugerând că China ar putea fi supusă presiunilor dacă continuă să importe petrol iranian pe scară largă. La rândul său, acest lucru ar putea declanșa măsuri de retaliere și restricții suplimentare în ecosistemul de prelucrare a metalelor rare , unde China rămâne actorul dominant.

Extinderea capacității de prelucrare la Mountain Pass este, prin urmare, în interesul strategic al Statelor Unite, chiar și în condiții de tensiuni moderate, iar astăzi acest obiectiv pare din ce în ce mai mult o prioritate națională. Pentru MP Materials, acest lucru s-ar putea traduce printr-o schimbare radicală a comenzilor și a dimensiunii afacerii.

MP Materials deține cea mai mare mină de pământuri rare din SUA și operează singura instalație de producție și prelucrare a pământurilor rare la scară largă din SUA (Mountain Pass), ceea ce îi conferă o poziție de aproape monopol pe o piață strategică importantă.

În 2025 , compania a beneficiat de contracte cu Apple și Departamentul Apărării al SUA în valoare totală de peste 900 de milioane de dolari . MP Materials furnizează materiale esențiale pentru tranziția energetică, inclusiv magneți din neodim-praseodim (NdPr) . Până în 2033 , cererea de NdPr ar putea crește de până la cinci ori . Între 2020 și 2024 , producția de pământuri rare din Mountain Pass (aproximativ 40.000 - 45.000 de tone ) a fost suficientă pentru a acoperi necesarul total de pământuri rare al SUA. Cu toate acestea, principalul obstacol rămâne infrastructura internă de prelucrare, care se află încă într-un stadiu incipient, ceea ce obligă SUA să exporte materialul extras în China pentru prelucrare în aval.

MP Materials a construit această verigă lipsă. A lansat prima linie de separare și rafinare din SUA pentru oxidul NdPr și a produs 1.294 de tone în 2024 , începând în același timp construcția unei fabrici de magneți permanenți în Texas (care se preconizează că va aproviziona, printre alții, General Motors ). Compania prevede că până în 2026 , întregul lanț valoric, de la exploatare minieră la produse finite, va funcționa în Statele Unite. Un grafic de referință ilustrează cererea globală de pământuri rare (linia galbenă), producția MP Materials (verde) și așa-numitul „consum aparent” în SUA (albastru) pentru 2019-2020. Scăderea consumului aparent nu reflectă o cerere reală mai slabă, ci mai degrabă exportul de concentrat către China pentru prelucrare și metodologia de contabilitate utilizată de United States Geological Survey (USGS). În practică, cererea din SUA este în creștere, iar diferența dintre producția internă și cererea reală ar trebui să se reducă pe măsură ce capacitatea de prelucrare internă se extinde. Cererea globală continuă să înregistreze o tendință ascendentă. Sursa: USGS, MP Materials MP Materials (Interval de timp D1) Acțiunile și-au reluat tendința ascendentă după un final dificil al anului 2025, când speranțele de pace în Ucraina au crescut și titlurile din presă au devenit mai optimiste cu privire la viitoarea cooperare economică dintre SUA și China, în ciuda dezacordurilor strategice și a unei diviziuni mai largi a influenței. MP Materials a înregistrat o creștere de la puțin sub 48 USD pe acțiune la aproximativ 65 USD și se tranzacționează acum peste două medii mobile cheie pe termen lung (EMA50 și EMA200). Scăderea a fost oprită în apropierea mediei mobile exponențiale pe 200 de zile (EMA200), în timp ce evoluția prețului a format, de asemenea, un potențial Double Bottom în jurul valorii de 50 USD. Impulsul actual ar putea împinge acțiunile către maximele anterioare. Pe de altă parte, o mișcare corectivă ar putea trage prețul înapoi către zona de 50 USD și ar putea închide potențialul decalaj ascendent creat în timpul raliului din vară. Sursa: xStation 5

