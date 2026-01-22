NATGAS crește cu 11% pe fondul înghețului arctic din SUA, care a atins un nivel record din 2022 📈

Creșterile pe piața gazelor naturale rămân puternice înaintea reînnoirii contractelor programate pentru astăzi. Gazele naturale Henry Hub (NATGAS) din SUA au crescut cu aproape 11%, ajungând la 5,6 dolari pe MMBtu. În doar trei sesiuni, contractele futures pe gaze naturale din SUA au crescut cu aproximativ 75%, atingând cele mai ridicate niveluri din 2022. Principalul factor este valul de frig arctic și cea mai mare furtună de iarnă a sezonului. În weekend, se așteaptă ca peste 175 de milioane de oameni din SUA să se confrunte cu ninsori, ploi înghețate și condiții de gheață, ceea ce va crește cererea de încălzire.

Mișcarea a fost amplificată și de o presiune clasică pe piața scurtă, determinată de condițiile meteorologice. O schimbare bruscă a prognozelor i-a forțat pe traderi să acopere pozițiile bearish, mai ales după ce fondurile speculative au devenit din ce în ce mai negative în privința gazelor la sfârșitul săptămânii trecute.

Valul de frig prezintă, de asemenea, riscuri din punctul de vedere al ofertei. Temperaturile extrem de scăzute pot îngheța umezeala din infrastructură, perturbând potențial producția și fluxurile de export de GNL.

Prețurile spot au explodat, de asemenea. Prețurile cash Henry Hub pentru livrările de la sfârșitul lunii ianuarie au sărit la 13 dolari pe MMBtu (de la aproximativ 7 dolari marți și sub 4 dolari la sfârșitul săptămânii trecute). În nord-estul SUA, unde există restricții privind conductele, tranzacțiile spot au fost raportate la aproape 30 de dolari pe MMBtu.

Datele privind stocurile din SUA pot părea la prima vedere „pesimiste” din punct de vedere istoric. Estimările indică o retragere din stocuri de aproximativ 98 bcf, comparativ cu media pe cinci ani de 191 bcf, ceea ce sugerează că stocurile rămân peste normele sezoniere și oferă în continuare o rezervă.

Cu toate acestea, Bloomberg notează că următorul raport săptămânal ar putea înregistra una dintre cele mai mari retrageri din istorie, dacă înghețul din acest weekend va declanșa o creștere bruscă a consumului.

Creșterea determinată de frig nu se limitează la SUA. Prețurile gazelor naturale au fost susținute și în Europa și Asia. Europa se pregătește pentru o altă perioadă de îngheț puternic și rămâne puternic dependentă de importurile de GNL din SUA, după ce a pierdut cea mai mare parte a aprovizionării din Rusia în timpul crizei energetice din 2022.

SUA este cel mai mare exportator de GNL din lume, iar fluxurile către terminalele de export reprezintă în prezent aproximativ 17% din producția totală de gaze naturale a SUA, legând și mai mult prețurile din SUA de dinamica globală.

În Asia, indicatorul regional de referință pentru gaz a crescut la cel mai înalt nivel de la sfârșitul lunii noiembrie. Deși Asia deține stocuri mai mari decât Europa, o perioadă de frig prelungită ar putea intensifica concurența globală pentru GNL.

Deși piețele se așteptau la un surplus de aprovizionare în viitor, odată cu punerea în funcțiune a noilor proiecte de GNL începând cu 2026, creșterea actuală este determinată în mare măsură de condițiile meteorologice, mai degrabă decât de o schimbare structurală a fundamentelor pe termen lung.

Concluzie: gazul natural a devenit o marfă mult mai globală și „flexibilă”, ceea ce înseamnă că reacțiile prețurilor la condițiile meteorologice și fluxurile de GNL pot fi acum mai rapide și mai accentuate decât în trecut. NATGAS (interval zilnic) RSI a depășit pragul de 70, ceea ce indică de obicei condiții de supra-cumpărare și crește riscul unei retrageri. Cu toate acestea, o corecție semnificativă ar necesita probabil o îmbunătățire a prognozelor meteorologice. NATGAS se tranzacționează în prezent la cele mai ridicate niveluri din decembrie 2022. Sursa: xStation5 De la ultima rulare a contractului, NATGAS a câștigat aproape 50% Sursa: xStation5

