NATGAS crește cu 8%📈

­čÜęPre╚Ťurile gazelor cresc pe fondul sezonalit─â╚Ťii pozitive, iar uraganul Rafael a lovit Golful Mexic, aliment├ónd ├«ngrijor─ârile legate de aprovizionare Contractele de gaze naturale Henry Hub (NATGAS) din SUA c├ó╚Ötig─â ast─âzi 8%, ├«ngrijor─ârile privind oferta din SUA ad─âug├ónd factori negativi pentru pre╚Ťurile gazelor. ├Än weekend, aproape 27% din produc╚Ťia de petrol din Golful Mexic ╚Öi 17% din produc╚Ťia de gaze naturale au fost oprite, ├«n urma uraganului Rafael. Golful Mexic reprezint─â aproximativ 15% din produc╚Ťia total─â de petrol din SUA ╚Öi aproximativ 2% din produc╚Ťia de gaze naturale, ├«ns─â chiar ╚Öi modific─ârile marginale ale ofertei ar putea influen╚Ťa pia╚Ťa. Cre╚Öterile pot fi sus╚Ťinute ├«n continuare de caracterul sezonier, care sugereaz─â un moment poten╚Ťial ÔÇ×oportunÔÇŁ pentru o cre╚Ötere a pozi╚Ťiilor long pe gaze. ├Än anii anteriori, cu excep╚Ťia anului 2020, jum─âtatea lunii noiembrie s-a dovedit a fi un moment ÔÇ×aptÔÇŁ pentru tauri, pe gaz. Sursa: NGI Gas Intelligence ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Potrivit Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), pierderile de produc╚Ťie cauzate de uraganul Rafael s-au ridicat la 1,12 miliarde de picioare cubice de gaz p├ón─â ├«n prezent. Aproximativ 310 milioane de picioare cubice de produc╚Ťie au fost oprite ieri, conform estim─ârilor BSEE.

Centrul Na╚Ťional pentru Uragane (NHC) a raportat c─â uraganul Rafael va ÔÇ×face ravagiiÔÇŁ ├«n centrul Golfului Mexic pentru o perioad─â de timp, ├«nainte de a se ├«ntoarce spre sud ╚Öi sud-vest ├«n zilele urm─âtoare. Ast─âzi, uraganul Rafale a fost deja retrogradat la statutul de furtun─â tropical─â, ├«ns─â contractele pe gaze ├«╚Öi men╚Ťin ritmul ascendent. NATGAS s-au deschis cu un gap la 2,75 USD/mmbtu; acum au crescut p├ón─â aproape de 2,88 USD ╚Öi au dep─â╚Öit retragerea Fibonacci de 23,6% a ultimului val descendent. ┬á Sursa: xStation 5

