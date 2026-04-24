Negocierile de pace dintre SUA și Iran vor fi reluate

Prețul petrolului a înregistrat o scădere bruscă în urma informațiilor conform cărora ministrul de externe al Iranului se îndreaptă spre Islamabad pentru discuții privind detensionarea relațiilor dintre SUA și Iran. Impactul acestei știri se traduce printr-o scădere bruscă a prețului țițeiului Brent, care a scăzut cu 1,5%, ajungând la 104,00 dolari. Nu avem încă confirmarea că delegația americană va participa la aceste discuții, dar contractele futures pe acțiunile americane înregistrează creșteri. Contractele futures pe Nasdaq sunt în creștere cu 1,3%, pe fondul impulsului dat raliului tehnologic de scăderea prețului petrolului, în timp ce S&P 500 a crescut cu 0,5%, atingând maximele sesiunii.

Indicii europeni își recuperează pierderile anterioare, iar Dax înregistrează un câștig pe fondul acestei știri, în timp ce indicele Eurostoxx rămâne aproximativ la același nivel. De asemenea, prețul gazului natural a scăzut brusc iar dolarul este în scădere. Piețele includ în preț acum o a doua rundă de negocieri, dar s-ar putea să avem nevoie de clarificări suplimentare pentru a susține această creștere. Cu toate acestea, pe măsură ce intrăm în sesiunea din SUA, investitorii se ancorează de aceste vești bune și par să fie dispuși să cumpere active riscante deoarece acestea sugerează o detensionare a situației înainte de weekend.

Este posibil ca acestea să nu fie negocieri de pace; avem nevoie de confirmare din partea Casei Albe înainte de a putea confirma obiectivul acestor discuții. Acest lucru evidențiază cât de complicată este situația și cât de dificil va fi să se ajungă la un acord de pace între cele două părți. Un lucru este sigur: Pakistanul și alte țări lucrează din greu în culise pentru a aduce ambele părți la masa negocierilor, în încercarea de a pune capăt impasului privind Strâmtoarea Ormuz.

În ultimele zile, Iranul a declarat că, pentru a se angaja în noi negocieri de pace, este necesar ca SUA să pună capăt blocadei Strâmtorii Ormuz. Înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la un anunț din partea Casei Albe conform căruia președintele Trump este dispus să pună capăt blocadei? Acesta ar fi scenariul ideal pentru optimiștii de pe piața de capital, dar nu este clar dacă acest lucru se va întâmpla. Deocamdată, în timp ce așteptăm vești din partea SUA, piața ar putea estompa această mișcare inițială de creștere a acțiunilor și de scădere a prețului petrolului, dar țițeiul Brent ar putea rămâne sub 105 dolari pe baril atâta timp cât există posibilitatea ca negocierile să aibă loc.

Am subliniat corelația inversă dintre Nasdaq și prețul petrolului: atunci când prețul petrolului scade, acțiunile din sectorul tehnologic au înregistrat o creștere. Acesta este unul dintre motivele pentru care contractele futures pe Nasdaq înregistrează o creștere în premarket. Creșterea contractelor futures pe Nasdaq este un semn al preferinței pieței bursiere pentru sectorul tehnologic. Nasdaq 100 a crescut cu 0,8% în această săptămână, comparativ cu o creștere de 0,4% pentru S&P 500. În plus, s-a înregistrat o creștere record de 17 zile a acțiunilor din sectorul semiconductorilor, ceea ce reprezintă un record.

Ne așteptăm ca sectorul tehnologic să domine astăzi, întrucât Intel înregistrează o creștere de 27% în premarket. Prețul acțiunilor sale a crescut deja cu 50% în ultima lună, iar evoluția de astăzi este susținută de rezultate financiare mai solide. Veniturile din primul trimestru au crescut cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar veniturile din centrele de date au crescut cu 22% în ultimele 12 luni. Marja brută a fost impresionantă, de 41%, iar previziunile privind veniturile din al doilea trimestru au fost solide, compania estimând o valoare cuprinsă între 13,8 și 14,8 miliarde de dolari. În plus, Intel a anunțat noi cipuri pentru procesoarele sale și a declarat că se așteaptă ca cererea pentru procesoarele sale, care reprezintă creierul unui centru de date, să rămână puternică în viitorul previzibil. În ansamblu, Intel devine o forță în domeniul AI, iar acest lucru susține prețul acțiunilor sale, întrucât tranzacțiile cu AI sunt din nou la modă.

Se așteaptă câștiguri și pentru Meta și Microsoft. Ambele companii au anunțat joi reduceri de personal. Meta reduce cu 10% din forța de muncă, adică 8.000 de locuri de muncă, pe fondul creșterii costurilor legate de AI și al angajamentului de a investi încă 135 miliarde de dolari în acest domeniu. Microsoft oferă pachete de concediere pentru 7% din personal, pentru a reduce numărul de angajați. Merită menționat faptul că aceste reduceri de personal au mai mult de-a face cu angajările excesive din perioada Covid decât cu o revoluție a AI. Piața ar putea aprecia aceste reduceri de costuri pentru moment, iar prețurile acțiunilor lor au crescut în ultima lună, Meta fiind în creștere cu 10%, iar Microsoft cu 8%; cu toate acestea, trebuie să vedem dacă toate aceste investiții în AI pot aduce beneficii cu un număr mai mic de angajați care să execute noi produse și noi modele de AI. Reducerile de costuri rezultate din aceste concedieri sunt o picătură în ocean în comparație cu ceea ce cheltuiesc Meta și Microsoft în investiții în AI, iar piața s-ar putea să nu fie prea impresionată de această știre pentru mult timp.

Deocamdată, entuziasmul investitorilor este ridicat, după câteva zile de incertitudine. Prețul petrolului rămâne sub 105 dolari pe baril, iar contractele futures pe acțiuni din SUA sunt încă aproape de maximele sesiunii. Dacă discuțiile dintre SUA și Iran din acest weekend pot duce la o descoperire și la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, atunci ar putea exista un potențial de creștere suplimentar pentru acțiuni și un potențial de scădere suplimentar pentru petrol. Totuși, acesta este un mare „dacă”.