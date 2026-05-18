Deschiderea sesiunii din SUA: Așteptare înaintea raportului Nvidia

Principalii indici bursieri americani au deschis ședința cu o evoluție mixtă, în timp ce direcția generală a pieței rămâne limitată și fără o tendință dominantă clară. Indicele Dow Jones Industrial Average înregistrează ușoare scăderi, la fel ca S&P 500, în timp ce indicele Nasdaq Composite se menține în jurul valorii de referință, indicând absența unui catalizator unificat al pieței la nivelul pieței de acțiuni în ansamblu.

Evoluțiile indicilor sunt relativ reduse, sugerând o abordare prudentă din partea investitorilor și o atitudine de expectativă în așteptarea unor semnale noi. Sentimentul pe Wall Street rămâne în general stabil, în ciuda incertitudinii macroeconomice și geopolitice existente în fundal. Piața pare să funcționeze într-un mediu cu vizibilitate redusă, în care datele pe termen scurt și fluxurile de capital determină volatilitatea intraday, dar nu modifică în mod semnificativ imaginea generală a pieței.

Investitorii au inclus în prețuri deja în mare măsură evoluțiile de după întâlnirea dintre SUA și China de la Beijing. Summitul nu a produs niciun acord de natură să schimbe semnificativ relațiile comerciale sau tehnologice. Comunicările ambelor părți s-au limitat la declarații generale privind continuarea dialogului și la semnale prudente privind redeschiderea parțială a anumitor canale de cooperare. În practică, piața a interpretat acest lucru mai degrabă ca o absență a surprizelor negative decât ca un progres real, ceea ce, în contextul actual, este considerat o formă de stabilizare.

Între timp, tensiunile geopolitice legate de Iran rămân prezente în fundal și continuă să reapară în narațiunile pieței ca o sursă potențială de volatilitate. Rapoartele mass-media și speculațiile privind o posibilă escaladare a retoricii SUA afectează periodic prețurile petrolului și activele de risc în general. Cu toate acestea, în această etapă, acesta nu este un factor care determină în mod constant evaluările acțiunilor, ci mai degrabă unul care menține un nivel ridicat de prudență din partea investitorilor.

Pilonul cheie care susține sentimentul pieței rămâne sectorul tehnologic, în special semiconductorii. Acest segment continuă să acționeze ca principalul motor al indicilor bursieri, compensând sentimentul mai slab din alte zone ale pieței și susținând narațiunea optimistă generală. De fapt, tehnologia dă în continuare tonul direcției generale a pieței, în timp ce alte sectoare se adaptează în mare măsură la dinamica acesteia.

Investitorii sunt acum concentrați pe NVIDIA, care urmează să raporteze rezultatele trimestriale miercuri. Așteptările rămân foarte ridicate, piața anticipând nu doar o depășire clară a estimărilor de profit, ci și confirmarea continuă a puterii ciclului de investiții în inteligența artificială și a cererii crescânde de putere de calcul. În acest context, NVIDIA a devenit efectiv un barometru pentru tendința generală a AI, care a fost unul dintre factorii cheie ai raliului tehnologic din ultimele luni.

Orice dezamăgire în ceea ce privește profiturile sau previziunile ar putea, prin urmare, să declanșeze o reacție care să depășească o singură acțiune. Într-un astfel de scenariu, piața s-ar putea orienta către o atitudine mai defensivă, marcarea profiturile extinzându-se la un coș mai larg de titluri din sectorul tehnologic care au beneficiat recent de un impuls puternic. Așteptările ridicate lasă un spațiu limitat pentru erori, ceea ce înseamnă că, chiar și o ratare modestă ar putea fi interpretată ca un catalizator pentru o corecție mai amplă.

Contractele futures pe indicii bursieri americani (US500) se tranzacționează în jurul valorii de referință, reflectând o prudență evidentă a pieței și o lipsă de certitudine în ceea ce privește direcția de evoluție la începutul sesiunii. Sentimentul pieței rămâne moderat, pe fondul lipsei unor progrese semnificative în relațiile dintre SUA și Iran și al intensificării retoricii agresive, care continuă să sporească incertitudinea și îi determină pe investitori să-și reducă expunerea la risc.

Știri despre companii

Citi a majorat țintele de preț pentru Intel (INTC.US) și AMD (AMD.US), invocând o perspectivă mai optimistă pentru piața procesoarelor decât se anticipase inițial. Analiștii anticipează o creștere mai puternică a cererii, determinată de dezvoltarea inteligenței artificiale și de expansiunea continuă a centrelor de date, susținând o viziune constructivă asupra ambelor companii. În același timp, Intel a intrat în centrul atenției după ce Donald Trump a comentat că, în discuțiile anterioare privind implicarea guvernului SUA în companie, „ar fi trebuit să ceară mai mult”.

Arm Holdings (ARM.US) înregistrează o ușoară creștere la începutul sesiunii, în ciuda unei anchete antitrust în curs în SUA. Autoritățile de reglementare examinează dacă compania își folosește poziția dominantă în domeniul licențierii semiconductoarelor pentru a restricționa concurența, inclusiv prin limitarea accesului la licențe cheie sau înrăutățirea condițiilor de licențiere. Ancheta ia în considerare, de asemenea, potențiale conflicte de interese legate de extinderea Arm în propriile activități de proiectare a cipurilor.

Ryanair (RYAAY.US) a raportat rezultate mai bune decât se aștepta, înregistrând o creștere de aproximativ 40% a profitului net, până la 2,26 miliarde de euro, și o creștere de 11% a veniturilor, până la 15,5 miliarde de euro, susținute de prețurile mai mari ale biletelor și de cererea puternică de călătorii. Numărul pasagerilor a crescut cu 4%, în timp ce disciplina costurilor a susținut și mai mult profitabilitatea. În ciuda rezultatelor solide, compania a subliniat incertitudinea continuă legată de prețurile combustibilului și de riscurile geopolitice.