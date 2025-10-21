Netflix dezamăgește cu rezultatele pentru Q3 2025. Acțiunile scad cu peste 4% în tranzacțiile după închiderea sesiunii!

Un litigiu fiscal în Brazilia și creșterea costurilor au determinat scăderea marjei operaționale la 28%, sub așteptările pieței. Cheltuiala fiscală unică a depășit 600 de milioane de dolari.

Un litigiu fiscal în Brazilia și creșterea costurilor au determinat scăderea marjei operaționale la 28%, sub așteptările pieței. Cheltuiala fiscală unică a depășit 600 de milioane de dolari.

Un litigiu fiscal în Brazilia și creșterea costurilor au determinat scăderea marjei operaționale la 28%, sub așteptările pieței. Cheltuiala fiscală unică a depășit 600 de milioane de dolari.

Un litigiu fiscal în Brazilia și creșterea costurilor au determinat scăderea marjei operaționale la 28%, sub așteptările pieței. Cheltuiala fiscală unică a depășit 600 de milioane de dolari.

Un litigiu fiscal în Brazilia și creșterea costurilor au determinat scăderea marjei operaționale la 28%, sub așteptările pieței. Cheltuiala fiscală unică a depășit 600 de milioane de dolari.

Un litigiu fiscal în Brazilia și creșterea costurilor au determinat scăderea marjei operaționale la 28%, sub așteptările pieței. Cheltuiala fiscală unică a depășit 600 de milioane de dolari.

Profitul net s-a situat la 2,5 miliarde de dolari, sub nivelul preconizat de 3,01 miliarde de dolari, în timp ce câștigul pe acțiune a scăzut la 5,87 dolari, față de 7,00 dolari, cât se estimase. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 4% în tranzacțiile după închiderea sesiunii.

Profitul net s-a situat la 2,5 miliarde de dolari, sub nivelul preconizat de 3,01 miliarde de dolari, în timp ce câștigul pe acțiune a scăzut la 5,87 dolari, față de 7,00 dolari, cât se estimase. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 4% în tranzacțiile după închiderea sesiunii.

Profitul net s-a situat la 2,5 miliarde de dolari, sub nivelul preconizat de 3,01 miliarde de dolari, în timp ce câștigul pe acțiune a scăzut la 5,87 dolari, față de 7,00 dolari, cât se estimase. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 4% în tranzacțiile după închiderea sesiunii.

Profitul net s-a situat la 2,5 miliarde de dolari, sub nivelul preconizat de 3,01 miliarde de dolari, în timp ce câștigul pe acțiune a scăzut la 5,87 dolari, față de 7,00 dolari, cât se estimase. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 4% în tranzacțiile după închiderea sesiunii.

Profitul net s-a situat la 2,5 miliarde de dolari, sub nivelul preconizat de 3,01 miliarde de dolari, în timp ce câștigul pe acțiune a scăzut la 5,87 dolari, față de 7,00 dolari, cât se estimase. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 4% în tranzacțiile după închiderea sesiunii.

Profitul net s-a situat la 2,5 miliarde de dolari, sub nivelul preconizat de 3,01 miliarde de dolari, în timp ce câștigul pe acțiune a scăzut la 5,87 dolari, față de 7,00 dolari, cât se estimase. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 4% în tranzacțiile după închiderea sesiunii.

Aspecte esențiale Netflix dezamăgește cu rezultatele din trimestrul al treilea al anului 2025.

Profitul net s-a situat la 2,5 miliarde de dolari, sub nivelul preconizat de 3,01 miliarde de dolari, în timp ce câștigul pe acțiune a scăzut la 5,87 dolari, față de 7,00 dolari, cât se estimase. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 4% în tranzacțiile după închiderea sesiunii.

Un litigiu fiscal în Brazilia și creșterea costurilor au determinat scăderea marjei operaționale la 28%, sub așteptările pieței. Cheltuiala fiscală unică a depășit 600 de milioane de dolari.

Netflix a publicat rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului 2025, care, din păcate, au dezamăgit piața. Veniturile companiei s-au ridicat la 11,51 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de aproximativ 17% față de anul precedent și în conformitate cu așteptările analiștilor. Cu toate acestea, profitul net a ajuns la 2,5 miliarde de dolari, sub nivelul prevăzut de 3,01 miliarde de dolari. Cea mai mare dezamăgire a fost reprezentată de câștigul pe acțiune, care a scăzut la 5,87 dolari, față de 7,00 dolari cât se preconiza. Acesta este un semnal clar că marja operațională și profitabilitatea companiei au fost supuse presiunii, ceea ce a dus la o scădere moderată a prețului acțiunilor după publicarea raportului. Drept urmare, acțiunile Netflix au scăzut cu aproximativ 5% în tranzacțiile după închiderea bursei, reflectând reacția negativă a investitorilor la rezultatele financiare și riscurile asociate. Unul dintre principalii factori negativi care au afectat rezultatele a fost un litigiu fiscal în Brazilia. Netflix a trebuit să contabilizeze o taxă fiscală unică de peste 600 de milioane de dolari, ceea ce a redus semnificativ marja operațională la 28%. În plus, costurile operaționale cresc mai repede decât veniturile, ceea ce indică faptul că, în ciuda extinderii companiei, presiunile asupra costurilor devin din ce în ce mai evidente. Impactul disputei fiscale din Brazilia servește, de asemenea, ca un avertisment clar cu privire la riscurile semnificative de reglementare care ar putea afecta negativ performanța financiară a companiei în viitor. Deși Netflix nu a dezvăluit cifre specifice, semnalele și comentariile disponibile referitoare la piața americană – regiunea cheie a companiei – sugerează că majorarea numărului de utilizatori ar fi putut fi mai lentă decât se aștepta. Acest lucru poate indica o prudență crescută a consumatorilor, în special pe piețele mature, unde factori macroeconomici precum inflația și incertitudinea economică limitează cheltuielile pentru serviciile de streaming. Pe de altă parte, Netflix a înregistrat o creștere puternică pe piețele europene și asiatice, alături de o dezvoltare rapidă a segmentului său de publicitate, care a început să genereze pentru prima dată venituri semnificative. În ciuda provocărilor, compania a îndeplinit obiective strategice importante pentru 2025. În al treilea trimestru, Netflix a prezentat un catalog bogat de conținut nou, inclusiv al doilea sezon al serialului Wednesday, emisiunea de gătit Bon Appétit, drama coreeană Your Majesty și sequelul Happy Gilmore 2. Filmul KPop Demon Hunters a devenit un succes uriaș, doborând recorduri ca fiind cel mai vizionat titlu din istoria platformei. Segmentul publicitar a înregistrat un trimestru record în ceea ce privește vânzările, iar Netflix și-a dublat cheltuielile publicitare în Statele Unite. Un alt succes major a fost difuzarea meciului de box dintre Canelo și Crawford, care a devenit cel mai vizionat meci de campionat masculin din secolul XXI. Netflix își propune să încheie anul cu un impuls puternic. Planurile includ premiera ultimului sezon din Stranger Things, noile seriale The Diplomat și Nobody Wants This, precum și producții ale lui Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow și Rian Johnson. Compania intenționează, de asemenea, să-și extindă oferta de evenimente live, inclusiv meciurile NFL din perioada sărbătorilor și un alt eveniment important de box, de data aceasta între Jake Paul și Tank Davis. Compania estimează venituri de aproximativ 11,96 miliarde de dolari pentru trimestrul al patrulea, ușor peste consensul pieței de 11,90 miliarde de dolari. Câștigurile pe acțiune prognozate sunt stabilite la 5,45 dolari. Acest lucru poate sugera că Netflix intenționează să încheie anul cu un impuls pozitiv, susținut de o listă puternică de conținut și de creșterea programelor live. Rezultatele Netflix pentru trimestrul al treilea din 2025 arată o companie care se confruntă cu provocări operaționale și de piață semnificative. Creșterea costurilor, riscurile fiscale și încetinirea creșterii numărului de abonați pe piețele cheie pot afecta evaluarea companiei în lunile următoare. Cu toate acestea, succesul segmentului de publicitate, oferta puternică de conținut și extinderea evenimentelor live oferă motive pentru un optimism prudent. Investitorii vor urmări cu siguranță cu atenție dacă Netflix poate menține angajamentul utilizatorilor și își poate îndeplini planurile ambițioase de creștere într-un mediu de piață din ce în ce mai competitiv.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."