Netflix dezamăgește Wall Street 🚩 Acțiunile scad cu 9% în urma unor previziuni dezamăgitoare

Netflix a raportat rezultatele pentru al doilea trimestru al anului 2026, care au fost, în mare măsură, în linie cu așteptările Wall Street-ului, dar investitorii au fost dezamăgiți de perspectivele companiei pentru lunile următoare. Gigantul serviciilor de streaming a publicat previziuni privind veniturile și profitul pentru al treilea trimestru mai slabe decât se aștepta, ceea ce a determinat scăderea acțiunilor sale cu peste 9% în tranzacțiile după închiderea bursei.

Rezultatele Netflix: foarte solide, dar nu suficient de solide

Netflix și-a menținut previziunile pentru întregul an, continuând în același timp să-și extindă activitatea publicitară, programele live și inițiativele din domeniul inteligenței artificiale, susținând că se află încă în stadiile incipiente ale monetizării bazei sale globale de utilizatori.

Cu toate acestea, după ani de expansiune rapidă, investitorii caută din ce în ce mai mult noi catalizatori de creștere. Este important de menționat că ultimul raport privind profiturile nu indică nicio deteriorare a fundamentelor de bază ale Netflix.

În ciuda previziunilor oarecum conservatoare, un indicator care ar trebui să-i liniștească pe investitori este îmbunătățirea gradului de implicare a publicului. Numărul total de ore de vizionare a crescut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu o creștere de 1,5% înregistrată cu un an înainte, ceea ce sugerează că gradul de implicare al publicului față de conținutul Netflix rămâne sănătos.

Veniturile continuă să crească într-un ritm de două cifre, profitul net este în creștere, iar publicitatea rămâne una dintre activitățile cu cea mai rapidă creștere ale companiei. Cu toate acestea, reacția pieței evidențiază cât de exigenți au devenit investitorii. Chiar și după scăderea bruscă a acțiunilor, Netflix se tranzacționează la aproximativ 21 de ori câștigurile viitoare – prima sa reducere față de raportul preț/câștig (P/E) mediu al indicelui S&P 500 pentru perioada viitoare, începând cu 2022. Investitorii par să caute rezultate excepționale care să justifice multiplicatorii de evaluare rezervați de obicei companiilor cu creștere rapidă.

Acest lucru ar necesita dovezi mult mai solide ale accelerării creșterii, iar acest trimestru nu a reușit să le ofere. Previziunile privind veniturile și câștigul pe acțiune (EPS) ușor sub așteptări, combinate cu decizia Netflix de a reduce frecvența publicării datelor privind audiența, au întărit îngrijorările că compania intră într-o fază mai matură a dezvoltării sale, în care menținerea traiectoriei istorice de creștere ar putea deveni din ce în ce mai dificilă.

În ansamblu, Netflix a generat venituri de 12,6 miliarde de dolari în al doilea trimestru, în conformitate cu propriile previziuni și cu o creștere de 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv 12% la o rată de schimb valutar constantă. Creșterea a fost determinată în principal de numărul mai mare de abonați, de majorările prețurilor abonamentelor și de veniturile din publicitate în creștere. Veniturile au crescut cu o rată de două cifre în toate regiunile, vânzările trimestriale depășind pentru prima dată 4 miliarde de dolari în regiunea EMEA și depășind 1,5 miliarde de dolari atât în America Latină, cât și în regiunea Asia-Pacific.

În SUA și Canada, veniturile au crescut cu 10%, reflectând doar un impact parțial asupra trimestrului din partea recentelor majorări de prețuri, despre care conducerea a afirmat că s-au încadrat în așteptări. Compania se așteaptă, de asemenea, ca ritmul de creștere a amortizării conținutului să încetinească în a doua jumătate a anului, cu o creștere anuală de aproximativ 10%. Câștigul pe acțiune diluat a crescut cu 11%, de la 0,72 dolari în anul precedent la 0,80 dolari, depășind ușor previziunile interne ale companiei.

Concluzii cheie privind rezultatele financiare ale Netflix

Veniturile au crescut cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 12,56 miliarde de dolari, în mare măsură în conformitate cu așteptările analiștilor.

Câștigul pe acțiune s-a situat la 0,80 dolari, comparativ cu estimarea consensuală de 0,79 dolari.

Profitul net a crescut la 3,40 miliarde de dolari, de la 3,13 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Netflix preconizează pentru al treilea trimestru venituri de 12,86 miliarde de dolari și un câștig pe acțiune de 0,82 dolari, sub așteptările Wall Street de 13,0 miliarde de dolari și, respectiv, 0,84 dolari.

Compania și-a menținut obiectivul de a genera venituri din publicitate de aproximativ 3 miliarde de dolari în cursul anului 2026.

Timpul total de vizionare a depășit 97 de miliarde de ore în prima jumătate a anului.

Începând din 2027, Netflix își va publica raportul „What We Watched” doar o dată pe an, orientând atenția investitorilor către performanța financiară.

Sursă: Raportul trimestrial al Netflix

Previziuni pentru al treilea trimestru și pentru întregul an

Netflix se așteaptă la venituri de 12,86 miliarde de dolari în al treilea trimestru și la un profit diluat pe acțiune de 0,82 dolari, comparativ cu estimările consensuale ale Wall Street de aproximativ 13,0 miliarde de dolari și, respectiv, 0,84 dolari. Se preconizează că veniturile vor crește cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, sau cu 11% la o rată de schimb valutar constantă, impulsionate de creșterea continuă a numărului de abonați, de majorările prețurilor abonamentelor și de veniturile mai mari din publicitate. Compania se așteaptă, de asemenea, ca marja sa operațională să se îmbunătățească la 33,2%, în creștere față de 28,2% în anul precedent, ceea ce indică creșteri suplimentare ale profitabilității, în ciuda unei creșteri a veniturilor ușor mai modeste decât se aștepta.

Pentru întregul an, Netflix și-a ajustat prognoza privind veniturile la 51,0–51,4 miliarde de dolari, de la intervalul anterior de 50,7–51,7 miliarde de dolari, ceea ce implică o creștere anuală de 13–14%, sau aproximativ 12% fără a lua în calcul efectele valutare. Compania și-a reafirmat așteptările conform cărora veniturile din publicitate se vor dubla aproximativ, ajungând la circa 3 miliarde de dolari în 2026, și a prognozat o marjă operațională pe întregul an de 31,5%, în creștere față de 29,5% în 2025.

Conducerea se așteaptă, de asemenea, ca profitul operațional să crească cu peste 20% în acest an, depășind ritmul de creștere al veniturilor. Dezamăgirea pieței provine, așadar, mai puțin dintr-o eventuală deteriorare a perspectivelor pe termen lung ale Netflix și mai mult din faptul că previziunile pentru al treilea trimestru nu au reușit să îndeplinească așteptările ridicate ale Wall Street. Netflix continuă să-și îmbunătățească profitabilitatea, dar, pe măsură ce afacerea se maturizează, are mai puțin spațiu de manevră în cazul unor greșeli de execuție.

Rezultatele din al doilea trimestru rămân solide

Veniturile Netflix au crescut cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 12,56 miliarde de dolari. Compania a declarat că creșterea a fost determinată în principal de extinderea continuă a bazei de abonați plătitori, de majorările anterioare ale prețurilor abonamentelor și de segmentul de publicitate în creștere rapidă.

Profitul net a crescut la 3,40 miliarde de dolari, de la 3,13 miliarde de dolari în anul precedent, în timp ce profitul pe acțiune a crescut la 0,80 dolari, de la 0,72 dolari.

Netflix a subliniat, de asemenea, că majorările prețurilor abonamentelor introduse la începutul acestui an s-au încadrat în așteptări și nu au afectat în mod semnificativ cererea clienților.

Publicitatea rămâne un motor cheie al creșterii

Extinderea activității de publicitate rămâne una dintre cele mai importante priorități strategice ale Netflix.

Compania continuă să estimeze că veniturile din publicitate vor ajunge la aproximativ 3 miliarde de dolari în 2026, ceea ce reprezintă aproape o dublare față de anul precedent. Conducerea a evidențiat, de asemenea, cererea puternică din partea agenților de publicitate pentru transmisiuni sportive și evenimente în direct, inclusiv meciurile din NFL și MLB, programele WWE și Cupa Mondială Feminină FIFA.

În cadrul conferinței privind rezultatele financiare, directorii au recunoscut că evaluează în continuare posibilitatea lansării unui nivel gratuit, susținut de publicitate, pe anumite piețe. Cu toate acestea, au subliniat că nu este planificată nicio lansare pe termen scurt, deoarece un astfel de model necesită o afacere publicitară suficient de extinsă, minimizând în același timp riscul de a canibaliza abonamentele plătite.

Netflix reduce publicarea datelor privind audiența

Unul dintre anunțurile cele mai urmărite a fost decizia Netflix de a schimba modul în care raportează indicatorii de implicare.

Începând din 2027, raportul companiei „What We Watched” (Ce am vizionat), care oferă date detaliate privind orele de vizionare pentru titluri individuale, va fi publicat o dată pe an, în loc de două ori pe an.

Conducerea a declarat că obiectivul este de a menține atenția investitorilor concentrată în principal asupra indicatorilor financiari, precum veniturile și profitul operațional.

Această măsură este în concordanță cu strategia mai amplă de comunicare a Netflix. Compania a încetat să mai raporteze numărul de abonați pe trimestru în 2025 și pune din ce în ce mai mult accentul pe profitabilitate și monetizare, mai degrabă decât pe creșterea numărului de abonați.

Conducerea încearcă să atenueze îngrijorările legate de implicare

Wall Street a devenit din ce în ce mai concentrată pe tendințele de implicare, în special după apariția unor rapoarte care sugerează o audiență mai slabă pentru al doilea sezon al unor seriale.

Netflix a declarat că spectatorii au vizionat peste 97 de miliarde de ore de conținut în prima jumătate a anului 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 2% față de 1,5% în anul precedent.

Co-CEO-ul Greg Peters a subliniat că orele de vizionare, luate separat, nu sunt direct legate de performanța financiară. Potrivit conducerii, programele live generează mai puține ore de vizionare decât serialele tradiționale, dar sunt semnificativ mai eficiente în atragerea de noi abonați și de agenți de publicitate. Deși evenimentele live reprezintă aproximativ 1% din orele de vizionare, ele reprezintă peste 5% din bugetul de conținut al Netflix, deoarece scopul lor principal este de a consolida valoarea generală a platformei.

Netflix a evidențiat, de asemenea, adoptarea pe scară mai largă a inteligenței artificiale generative în cadrul fluxului său de lucru de producție. În prima jumătate a anului 2026, instrumentele GenAI au fost utilizate în aproximativ 300 de producții, în principal în etapa de post-producție. Tehnologia ajută la crearea de scene cu mulțimi costisitoare, efecte vizuale și cadre de amploare pentru construirea universului, în timp ce Ted Sarandos a subliniat că IA are rolul de a spori capacitățile creatorilor, nu de a-i înlocui.

Graficul prețului acțiunilor Netflix (Interval D1)

În urma publicării rezultatelor financiare, acțiunile Netflix au scăzut la aproximativ 67 USD în tranzacțiile după închiderea bursei și se tranzacționează acum cu aproximativ 30% sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie), indicând o tendință descendentă pe termen mediu. Media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile, situată în apropierea nivelului de 81 de dolari, reprezintă în prezent nivelul-cheie de rezistență, în timp ce indicele RSI se situa la o valoare aproape neutră de 41 la închiderea de ieri. Dacă Netflix începe să-și revizuiască în sens pozitiv previziunile și demonstrează o creștere mai puternică în sectorul publicitar, investitorii ar putea adopta o atitudine mai optimistă atât față de acțiuni, cât și față de evaluarea acestora.

Sursă: xStation5

Graficul sugerează că, în ciuda unei scăderi de aproape 42% a prețului acțiunilor în ultimele 12 luni, indicatorii fundamentali ai Netflix rămân relativ rezistenți. În ultimele opt trimestre, compania și-a majorat veniturile cu o medie de 3,6% de la un trimestru la altul, EBIT-ul cu 6,2% și câștigul pe acțiune cu 9,9%, ceea ce indică faptul că profitabilitatea a crescut mai rapid decât vânzările.

Între timp, scăderea prețului acțiunilor a redus raportul P/E anticipat al Netflix la aproximativ 21, cu mult sub media sa istorică. Evaluarea actuală reflectă un pesimism al investitorilor considerabil mai mare decât ar sugera performanța financiară subiacentă. Investitorii par să considere previziunile mai slabe decât se aștepta drept dovadă că multiplicatorii de evaluare mai conservatori sunt justificați în etapa actuală de dezvoltare a Netflix.

Sursă: XTB Research