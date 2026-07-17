Netflix înregistrează o scădere, pe fondul corecțiilor masive de acțiuni ale companiilor SpaceX și din sectorul semiconductorilor

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Săptămâna se încheie pe fondul aversiunii față de risc, în condițiile în care vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul microprocesoarelor la nivel global nu dă semne de încetinire. Deocamdată, această vânzare masivă nu reprezintă o amenințare pentru piețele financiare, iar indicele S&P 500 se află la doar 1% sub maximul istoric. Cu toate acestea, ar putea apărea pierderi suplimentare, iar evoluția prețurilor din luna iulie sugerează că raliul din al doilea trimestru a rămas deja în urmă.

Acțiunile sunt în mare parte în scădere în Europa, deși indicele FTSE 100 înregistrează o ușoară creștere datorită expunerii reduse la sectorul tehnologic. Contractele futures pe acțiuni din SUA sunt în scădere bruscă, contractele futures pe Nasdaq indicând o scădere de 2% în cursul zilei de astăzi, iar cele pe S&P 500 o scădere de 1%.

Vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul semiconductorilor accelerează

Indicele Kospi din Coreea de Sud a fost închis vineri, dar rămâne totuși al doilea indice global major cu cea mai slabă performanță din această săptămână, în scădere cu aproape 9%, situându-se puțin peste scăderea de 11% înregistrată de indicele Shenzhen din China, care a avut de suferit în urma unui raport slab privind creșterea economică a Chinei în al doilea trimestru. Indicele Nikkei din Japonia a scăzut cu 4% vineri și este, de asemenea, în scădere cu 6% în această săptămână. Indicele american Nasdaq se menține încă pe plus față de săptămâna trecută, înregistrând o creștere de 0,5%, dar ar putea să se alinieze mai târziu astăzi la cursa spre minim a acțiunilor din sectorul semiconductorilor.

Pierderea de 1 trilion de dolari a SpaceX

Indicele Philadelphia Semiconductor a scăzut deja cu 10% în această săptămână, tras în jos de toți membrii săi, cu excepția Nvidia, care se dovedește a fi mai rezistentă decât producătorii mai mici de semiconductori. Există câteva companii cu performanțe slabe notabile în premarket. SpaceX (SPCX.US) își extinde declinul și a scăzut cu încă 4% în premarket, după ce a înregistrat o scădere de 12% în ultimele 5 sesiuni de tranzacționare. Acum se află cu mult sub prețul de la IPO de 135 de dolari pe acțiune și se așteaptă ca astăzi să deschidă sub 130 de dolari, la aproximativ 125 de dolari. Ar putea exista mulți investitori de retail care s-au lăsat prinși în valul de entuziasm legat de SpaceX și care înregistrează pierderi mari în această săptămână; întrebarea este acum: va provoca vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul cipurilor o vânzare în regim de urgență a activelor din alte sectoare?

Vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul cipurilor s-a extins în Europa, iar nici măcar rezultatele solide din trimestrul al doilea nu pot ajuta astăzi prețul acțiunilor ASML (ASML.NL). Alături de Infineon (IFX.DE), aceasta trage în jos indicele Eurostoxx 50; prețul acțiunilor Infineon a scăzut astăzi cu aproape 6%, în timp ce cel al ASML a înregistrat o scădere de peste 4%. Situația ASML evidențiază faptul că această vânzare masivă nu este legată de fundamentele companiei, după ce aceasta a publicat un raport solid privind profiturile din al doilea trimestru și previziuni pozitive pentru viitor.

S-a înregistrat deja o scădere semnificativă a acțiunilor din sectorul cipurilor, iar evaluările s-au moderat față de nivelurile ridicate anterioare. De exemplu, deși este încă foarte bine evaluată, capitalizarea de piață a SpaceX este acum cu 1 trilion de dolari mai mică față de maximul atins luna trecută. Acest lucru sugerează că o parte substanțială a exuberanței a fost deja eliminată de pe piață, iar evaluările sunt mai puțin exagerate. Cu toate acestea, nu pare că o redresare se întrevede la orizont pe termen scurt.

Netflix se maturizează

O altă acțiune de urmărit astăzi este Netflix (NFLX.US). Compania a raportat aseară rezultatele financiare pentru al doilea trimestru și, deși a înregistrat venituri de 12,56 miliarde de dolari, acțiunea a scăzut în tranzacțiile de după închiderea pieței. În prezent, aceasta se află în scădere cu 9% în premarket. Investitorii analizează știrile conform cărora previziunile pentru viitor au fost mai slabe decât se aștepta. Acest lucru ar putea fi descris ca „profilul de creștere care se maturizează în mod natural” al Netflix; la urma urmei, gigantul serviciilor de streaming are 28 de ani.

Rămâne în continuare o forță și cel mai mare serviciu de streaming din lume, deși concurența se intensifică. Investitorii nu sunt impresionați de eforturile susținute ale Netflix în domeniul publicității și al jocurilor video. Aceasta pare o întoarcere către modelul tradițional de televiziune și se îndepărtează de imaginea de gigant tehnologic inovator pe care Netflix a fost odată lăudat că o are. Cu toate acestea, un domeniu în care compania avansează cu pași mari este cel al inteligenței artificiale (AI). Compania a declarat că utilizarea AI generativă este în creștere, în special în post-producție, și că a fost folosită în peste 300 de titluri până în prezent. Pe termen lung, acest lucru ar putea reduce costurile de conținut ale Netflix, dar, deocamdată, compania și-a majorat bugetul pentru conținut din acest an la 20 de miliarde de dolari, sumă care include programe originale, evenimente live și podcasturi.

Prețul acțiunilor Netflix a scăzut deja cu 21% de la începutul anului și se află deja în zona de piață bearish. Cu toate acestea, rezultatele de aseară sugerează că valul de vânzări nu s-a încheiat încă. De obicei, Netflix este considerat punctul de pornire al sezonului de raportare a rezultatelor financiare din sectorul tehnologic, iar această reacție a pieței nu este un semn bun.

Căutarea unor active de refugiu

Există active de refugiu în acest val de vânzări. Obligațiunile suverane sunt în creștere, iar randamentele sunt în scădere vineri. Aurul a revenit peste 4.000 de dolari pe uncie, iar prețul petrolului a crescut, de asemenea, cu peste 1%, pe fondul extinderii atacurilor dintre SUA și Iran, ajunse la a șasea zi. Din perspectiva bursieră, rotația către alte sectoare, departe de acțiunile din industria semiconductorilor, stimulează cererea pentru bunuri de larg consum, sănătate și imobiliare. Acest lucru sporește atractivitatea indicelui FTSE 100, care are o pondere semnificativă a sectoarelor defensive. Vodafone (VOD.UK), BAT (BATS.UK), Severn Trent (SVT.UK) și National Grid (NG.UK) conduc astăzi creșterea indicelui britanic și ne așteptăm ca acesta să înregistreze o performanță superioară atâta timp cât va dura vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul semiconductorilor.

În ansamblu, piața a considerat că tensiunile dintre Iran și SUA vor alimenta volatilitatea. Deși contextul geopolitic este important, vânzarea masivă a acțiunilor din sectorul semiconductorilor este cea care domină piețele în această săptămână și încă nu dă semne că s-ar opri.