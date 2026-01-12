Newsletter monede digitale: Bitcoin câștigă avânt 📈 Se formează un triunghi pe Ethereum?

Criptomonedele se tranzacționează mixt, dar evoluția generală a prețurilor lasă încă loc pentru o potențială reluare a creșterilor la începutul anului 2026. Din punct de vedere statistic, luna ianuarie a fost pozitivă pentru Bitcoin în aproximativ 50% din cazuri, în timp ce primul trimestru, la fel ca și al patrulea, a adus adesea creșteri. Dolarul american s-a depreciat astăzi după ce președintele Fed, Jerome Powell, a avertizat împotriva interferenței lui Trump cu independența Rezervei Federale. Powell a calificat ancheta penală legată de renovarea clădirii Fed și vizarea președintelui Fed drept o „acoperire” menită să forțeze o politică monetară mai relaxată. Indicii bursieri americani de pe Wall Street abia au reacționat la această dispută. Dacă este ceva, persistența acestui conflict ar putea întări opinia că ratele dobânzilor din SUA care se îndreaptă spre 1% ar putea fi, în cele din urmă, o chestiune de timp. Bitcoin a reacționat foarte puțin la cea mai mare achiziție de BTC a MicroStrategy (MSTR.US) din iulie 2025. Compania a cumpărat 13.627 BTC în valoare de 1,2 miliarde de dolari (față de peste 2 miliarde de dolari în iulie 2025). Prețul mediu de achiziție este acum de aproximativ 75.000 de dolari pe BTC , iar MicroStrategy deține în total 687.000 BTC .

Tom Lee de la BitMine Immersion Technologies a propus ca acționarii să aprobe o emisiune masivă de acțiuni (compania are în prezent aproximativ 500 de milioane de acțiuni , care ar putea crește la 50 de miliarde după emisiune). Veniturile ar fi utilizate pentru achiziționarea de Ethereum. O decizie este așteptată pe 15 ianuarie la adunarea acționarilor. Aprobarea acționarilor ar putea fi favorabilă pentru Ethereum.

Standard Chartered a redus prognoza de preț pentru Ethereum la sfârșitul anului 2026 la 7.500 de dolari , ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 125% față de nivelurile actuale. Banca prognozează 22.000 de dolari pe ETH până la sfârșitul anului 2028 și peste 40.000 de dolari până la sfârșitul anului 2030 (o creștere de aproximativ 13 ori față de aproximativ 3.000 de dolari în prezent). Anterior, prognoza băncii era de 30.000 de dolari .

Ieșirile nete din produsele Bitcoin au totalizat 681 de milioane de dolari în prima săptămână a anului 2026, în timp ce Ethereum a înregistrat ieșiri nete de 68,6 milioane de dolari . În ciuda semnalelor „moderate” din partea lui Trump, piața rămâne prudentă în ceea ce privește amploarea probabilă a reducerilor de rate în prima jumătate a anului 2026. Săptămâna trecută, cea mai mare ieșire într-o singură zi din produsele BTC a fost de 486 de milioane de dolari marți , urmată de aproape 400 de milioane de dolari joi și aproape 250 de milioane de dolari vineri . Momentul rămâne nefavorabil pentru criptomonede. Graficul Bitcoin și Ethereum (D1) Bitcoin se tranzacționează în apropierea mediei mobile exponențiale de 50 de zile (EMA50) pe intervalul zilnic. Pe 27 octombrie 2025 și 5 ianuarie 2026, această medie mobilă a acționat ca un nivel puternic de rezistență. O scădere către pragul de 89.000 de dolari ar putea declanșa un alt impuls descendent, în timp ce o creștere către 95.000 de dolari ar deschide ușa către câștiguri mai puternice, potențial susținute de cumpărări forțate ale dealerilor legate de poziționarea gamma (gamma negativă). Sursa: xStation5 Ethereum se tranzacționează într-un triunghi simetric, o formațiune care sugerează de obicei continuarea tendinței dominante (în prezent descendentă). În același timp, evoluția prețurilor a înregistrat minime în creștere. O scădere sub 3.000 de dolari ar putea reînnoi presiunea descendentă și declanșa un impuls bearish, în timp ce o mișcare peste 3.300 de dolari ar crește șansele unei ieșiri ascendente din triunghi. Configurația sugerează că faza de consolidare și volatilitate redusă se apropie treptat de sfârșit. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."