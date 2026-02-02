Newsletter monede digitale🚨Bitcoin intră pe piața bear după o scădere de 40% față de nivelul record

Criptomonedele au înregistrat rezultate mult sub așteptările investitorilor de la începutul anului, iar vânzătorii par să dețină în prezent un avantaj aproape persistent față de cerere. Analizând graficul Bitcoin, situația tehnică nu pare încurajatoare pentru investitori, în special pentru cei pe termen scurt. Bitcoin (interval zilnic) Este adevărat că indicatorul RSI indică un nivel de supravânzare aproape record, RSI fiind aproape de 27, dar MACD arată o slăbiciune clară. Mai mult, când analizăm reacțiile anterioare ale prețului Bitcoin, precum și piața bull din 2020-2021, observăm similitudini izbitoare. Există posibilitatea ca mișcarea descendentă actuală să continue și să împingă BTC în jos către nivelurile cheie de suport on-chain, pe care le putem căuta în apropierea valorii de 50.000 USD (prețul realizat). Investitorii pe termen scurt înregistrează astăzi pierderi din ce în ce mai mari – în medie aproape 15% – cu un preț mediu de achiziție de aproape 90.000 USD, în timp ce prețul spot este cu aproape 25% sub media mobilă exponențială pe 200 de zile (linia roșie), care se situează în jurul valorii de 99.000 USD. Prin urmare, nu există nicio îndoială că actuala corecție (40% față de vârful de 126.000 USD) poate fi descrisă ca o piață tehnică bearish pentru Bitcoin. Dacă istoria ar servi drept ghid, Bitcoin ar putea fi tranzacționat în intervalul 50.000-60.000 USD în a doua jumătate a anului. Cel mai mare risc pentru piețe rămâne situația din jurul Strategy, care a acumulat sute de mii de BTC în ultimii ani (prețul mediu fiind de aproximativ 76.000 USD per BTC), precum și presiunea de vânzare din partea ETF-urilor spot din SUA, care, practic pentru prima dată de la lansarea lor în 2024, înregistrează în prezent o pierdere medie de câteva procente. Atâta timp cât BTC se tranzacționează sub 90.000 USD, avantajul rămâne de partea vânzătorilor, iar ciclul de reducere la jumătate de patru ani pare să se „materializeze” sub ochii noștri, cu un potențial „minim al pieței bear” în trimestrul IV al anului 2026. Sursa: xStation5 Ethereum (interval zilnic) Situația pentru Ethereum este și mai „drastică”, deoarece corecția față de maximele înregistrate este în prezent de aproape 55%. Deși este probabilă o revenire tehnică, având în vedere amploarea scăderilor, o inversare durabilă a tendinței rămâne puțin realistă atâta timp cât Bitcoin rămâne sub presiune. Similar strategiei în cazul Bitcoin, Ethereum are, de asemenea, propria „strategie” sub forma Bit Immersion Digital. Compania condusă de Tom Lee se află în prezent cu pierderi nerealizate de peste 5 miliarde de dolari din deținerile sale de ETH. Deși fundamentele pe termen lung care susțin importanța crescândă a Ethereum ca rețea care beneficiază de mega-tendința tokenizării rămân intacte, fluxurile de capital rămân prudente și nu există semne că există putere de partea cumpărătorilor pentru a împinge ETH peste zona de 3.000-3.300 USD pe termen scurt, mai ales dacă Bitcoin continuă să alimenteze incertitudinea pe piață. Sursa: xStation5 Datele CryptoQuant arată că volatilitatea ridicată din trecut semnalează o schimbare importantă în faza pieței. Din punct de vedere istoric, o valoare z30 peste +3 a precedat adesea mișcări puternice ale prețurilor, atât creșteri bruște, cât și scăderi rapide. În prezent, scenariul negativ pare mai probabil, dar o revenire nu poate fi exclusă niciodată, mai ales după o vânzare masivă de amploarea celei pe care am văzut-o recent. Sursa: CryptoQuant Mai mulți factori de lichiditate arată că Bitcoin operează în prezent într-un mediu de piață extrem de dificil. CryptoQuant indică faptul că acesta este afectat de o lipsă persistentă de lichiditate care afectează piața de câteva luni. Activitatea investitorilor (monede stabile) pe bursele de valori este cu siguranță redusă. Sursa: CryptoQuant

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."