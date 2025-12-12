Rezumatul zilei: Sfârșitul săptămânii în roșu, raliul tehnologic în scădere

Ședința de vineri s-a dovedit nefavorabilă pentru companiile de risc și tehnologie. Rezultatele dezamăgitoare ale Oracle și Broadcom au zguduit încrederea investitorilor. Contractele US100 au scăzut cu aproximativ 2%, în timp ce scăderile US500 și US2000 sunt limitate la 1%. Dow are o performanță mai bună, scăzând cu mai puțin de 0,5%.

Broadcom a publicat rezultatele sale, depășind așteptările investitorilor în ceea ce privește veniturile și profiturile, dar dezamăgind cu previziunile de vânzări în sectorul AI, ceea ce a dus la o devalorizare semnificativă a companiei.

Oracle înregistrează pierderi din cauza știrilor privind întârzierile în construcția centrelor de date OpenAI și ca urmare a rezultatelor financiare slabe.

Donald Trump a semnat o lege care interzice reglementările statale în domeniul AI.

Administrația președintelui ia în considerare, de asemenea, reducerea reglementărilor și a impozitelor în industria canabisului și a jocurilor de noroc.

Membrul FED, Goolsbee, în discursul său, stabilește un nou ton pentru votul său din decembrie. El susține că „vede mai multe reduceri decât restul comitetului” și că votul său nu a fost „hawkish”.

Rezultatele slabe ale companiilor americane și datele macroeconomice slabe din Marea Britanie exercită, de asemenea, presiune asupra indicilor europeni. Indicele francez CAC40 a scăzut cu 0,2%, DAX cu 0,3%, FTSE100 cu 0,5%. Excepția este WIG20, care a crescut cu aproximativ 0,5%.

Date economice mixte din Europa de Vest. Inflația CPI crește în Spania, scade în Franța și Germania. PIB-ul britanic se contractă din nou pe bază lunară.

Incidentele care implică tancuri petroliere devin din ce în ce mai frecvente. După incendiul unui tanc petrolier în România în urmă cu câteva săptămâni și o serie de atacuri asupra tancurilor petroliere din Marea Neagră, tensiunile cresc, SUA confiscând cu forța un tanc petrolier în largul coastelor Venezuelei, iar Rusia lovind un tanc petrolier turcesc în largul coastelor Ucrainei.

Se observă o corecție în cazul metalelor industriale. Cuprul și zincul pierd peste 2%, aluminiul scade cu aproape 1%, iar nichelul înregistrează ușoare creșteri.

Starea de spirit este mixtă pe piața metalelor prețioase. Platina înregistrează creșteri semnificative de peste 2%. Aurul își menține prețul. Argintul înregistrează o scădere semnificativă, de 3%.

Pe piața valutară, lira sterlină pierde teren. Datele economice slabe exercită presiuni asupra Băncii Angliei pentru a reduce ratele dobânzilor, în ciuda inflației. Yenul este, de asemenea, în scădere. Cu toate acestea, liderul scăderilor este forintul, care pierde peste 0,5% față de euro și dolar.

Sentimentul negativ de pe piața tehnologică afectează criptomonedele. Majoritatea token-urilor sunt în scădere. Bitcoin a scăzut cu 2%, menținându-se la limita de 90 de mii de dolari. Ethereum are o performanță mai slabă, pierzând peste 4% și oprindu-se la 3090 de dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."