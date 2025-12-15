Newsletter monede digitale: Bitcoin scade din nou sub pragul de 90.000 de dolari🚩Criptomonedele sub presiune

Săptămâna trecută, în ciuda semnalelor “dovish” din partea Rezervei Federale, care a inițiat o relaxare cantitativă tehnică (QE) și a redus ratele dobânzilor, s-a dovedit a fi dezamăgitoare atât pentru Nasdaq 100, cât și pentru Bitcoin. Cel mai mare indice bursier tehnologic din SUA a scăzut cu peste 2% în ultimele cinci sesiuni, în timp ce Bitcoin a scăzut de la peste 94.500 USD, în urma deciziei Fed, la aproximativ 87.000 USD în weekend. Luni dimineață, prețul celei mai mari criptomonede se situează în jurul valorii de 89.500 USD. Volumele de tranzacționare spot Bitcoin sunt în scădere. În același timp, activitatea pe piețele derivatelor se diminuează, inclusiv în cazul contractelor futures și, în special, al opțiunilor (totalul pozițiilor deschise). Segmentul altcoin rămâne incapabil să se redreseze după prăbușirea din 10 octombrie, în timp ce volumele de tranzacționare în proiectele mai mici indică condiții de piață în continuare bearish. Bitcoin se tranzacționează în continuare cu aproximativ 30% sub maximul din octombrie, de aproape 126.000 USD, și continuă să încerce să recâștige impulsul ascendent.

Datele on-chain sugerează un risc crescut de scădere. O mișcare mai puternică a prețului este posibil să urmeze după câteva săptămâni de volatilitate istorică scăzută, reflectând o consolidare prelungită în jurul nivelului de 90.000 USD. Indicatorul IFP (Inter-Exchange Flow Pulse), care măsoară activitatea Bitcoin în lanț între burse, a scăzut constant — un model care a precedat și piețele bearish din 2018 și 2022. În același timp, intrările de Bitcoin către Binance sunt la cele mai scăzute niveluri din 2018, sugerând o reticență generală în rândul investitorilor de a vinde BTC la nivelurile actuale de preț. Graficele Bitcoin și Ethereum (interval H1)

Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Sursa: CryptoQuant Fluxurile ETF Fără o îmbunătățire clară a sentimentului pieței de capital și o revenire semnificativă a activității de tranzacționare pe piața criptomonedelor, riscurile de scădere rămân ridicate, în ciuda fundamentelor solide pentru anul următor. Acestea includ un sezon puternic al câștigurilor din SUA, perspectiva reducerii ratei dobânzii în 2026 și o schimbare potențial amplă și moderată a politicii Rezervei Federale. Recent, fondurile ETF au înregistrat doar intrări modeste în timpul creșterilor de prețuri, în timp ce au înregistrat ieșiri puternice în timpul scăderilor pieței. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P În ciuda încercărilor de relansare a activității, sentimentul general în cadrul fondurilor ETF indică prudență și o reducere semnificativă a interesului pentru investițiile în Bitcoin și Ethereum. Aceasta seamănă cu o stare de „oboseală” a pieței și de epuizare a cererii după ani de câștiguri puternice. Pe partea pozitivă, fondurile ETF axate pe Bitcoin, Ethereum și chiar Solana (SOL) au înregistrat intrări nete pozitive săptămâna trecută. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

