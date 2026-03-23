Newsletter monede digitale🚩Bitcoin scade din nou. Va afecta creșterea prețului petrolului piața criptomonedelor?

Criptomonedele sunt în scădere, BTC ajungând luni la 68.000 de dolari, pe fondul sentimentului slab de pe piețele globale de acțiuni, al unui dolar american mai puternic și al creșterii randamentelor titlurilor de stat americane. Atenția investitorilor se îndreaptă către piețele energetice și criza din Strâmtoarea Hormuz. În același timp, costurile mai mari de minat BTC se pot traduce într-o presiune crescută de vânzare din partea așa-numiților mineri.
- Riscurile crescânde legate de inflație împing randamentele în sus și, pe termen scurt, declanșează mecanisme de „acoperire” a pieței împotriva unei potențiale reveniri la politicile restrictive ale băncilor centrale — activele de risc pierd teren.
- Petrolul se tranzacționează la aproape 110 dolari pe baril și, potrivit unei declarații a lui Donald Trump, Iranul are aproximativ 14 ore pentru a „redeschide complet Strâmtoarea Hormuz” — în caz contrar, infrastructura critică a țării ar putea fi ținta unor atacuri.
- Teheranul s-a opus clar până acum acestei cereri și a amenințat cu lovituri de represalii asupra infrastructurii critice din întreaga regiune, inclusiv asupra sistemelor de alimentare cu apă — esențiale pentru lumea arabă înconjurătoare.
- Conform unor surse, printre care Jerusalem Post, o operațiune terestră în Iran pare necesară și ar putea viza inițial instalațiile nucleare din Isfahan și Natanz, precum și Insula Khark — crucială pentru exporturile de petrol ale Iranului.
Corelația Bitcoin cu S&P 500 la minimele ultimilor ani
Corelația dintre BTC și S&P 500 s-a redus la cel mai scăzut nivel din 2020. Este important de menționat, însă, că Bitcoin a început să scadă cu mult înainte de începerea corecției pieței bursiere. Într-un astfel de scenariu, fără ca BTC să revină pe o traiectorie ascendentă, revenirea indicilor bursieri ar putea fi mai degrabă o oportunitate de marcare a profitului decât un semnal al unei inversări de tendință
Sursa: CryptoQuant
Se apropie Bitcoin de nivelurile de acumulare?
Evaluarea BTC pe lanț indică faptul că prețurile se apropie de nivelurile „atractive” observate în timpul piețelor bear anterioare din 2020 și 2022. Pe de altă parte, criza actuală determinată de creșterea prețurilor petrolului reprezintă un factor nou pentru BTC, iar reacția piețelor pe termen mediu rămâne incertă, la fel și rezolvarea rapidă a situației. Se pare că scăderile s-ar putea încetini în jurul valorii de 45.000 USD, în cazul în care va avea loc un nou val de vânzări
Sursa: CryptoQuant, TradingView
Graficele Bitcoin și Ethereum (interval zilnic)
Bitcoin a înregistrat o scădere de 10% față de maximul local și se tranzacționează din nou în jurul valorii de 68.000 USD — la jumătatea distanței dintre nivelul de 60.000 USD (minimul local) și cel de 75.000 USD (maximul local). Dacă modelul de pe piața bear din 2022 s-ar repeta, am putea asista la un alt impuls descendent puternic și, posibil, final, care ar împinge prețurile către aproximativ 45.000 USD
Sursa: xStation5
În cazul Ethereum, cel mai recent (al treilea) impuls ar putea duce la o vânzare masivă până la aproximativ 1.200 USD. Acest lucru ar însemna o nouă testare a minimelor din 2022. O depășire a mediei mobile exponențiale de 200 de zile (aproximativ 2.900 $) ar putea inversa tendința într-una ascendentă
Sursa: xStation5
PETROL: Speranțe în creștere pe piață privind o detensionare a situației? ⚔️
Nicio surpriză din partea CPI britanic, pe fondul speranțelor crescânde privind pacea în Orientul Mijlociu
Rezumatul zilei: Declarațiile lui Trump redau speranța pieței de pe Wall Street🗽 Prețul petrolului se menține în jurul valorii de 100 de dolari
Petrolul revine la 100 de dolari 📈Bitcoin scade sub 70.000 de dolari
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."