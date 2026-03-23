Newsletter monede digitale🚩Bitcoin scade din nou. Va afecta creșterea prețului petrolului piața criptomonedelor?

Criptomonedele sunt în scădere, BTC ajungând luni la 68.000 de dolari, pe fondul sentimentului slab de pe piețele globale de acțiuni, al unui dolar american mai puternic și al creșterii randamentelor titlurilor de stat americane. Atenția investitorilor se îndreaptă către piețele energetice și criza din Strâmtoarea Hormuz. În același timp, costurile mai mari de minat BTC se pot traduce într-o presiune crescută de vânzare din partea așa-numiților mineri.

Riscurile crescânde legate de inflație împing randamentele în sus și, pe termen scurt, declanșează mecanisme de „acoperire” a pieței împotriva unei potențiale reveniri la politicile restrictive ale băncilor centrale — activele de risc pierd teren.

Petrolul se tranzacționează la aproape 110 dolari pe baril și, potrivit unei declarații a lui Donald Trump, Iranul are aproximativ 14 ore pentru a „redeschide complet Strâmtoarea Hormuz” — în caz contrar, infrastructura critică a țării ar putea fi ținta unor atacuri.

Teheranul s-a opus clar până acum acestei cereri și a amenințat cu lovituri de represalii asupra infrastructurii critice din întreaga regiune, inclusiv asupra sistemelor de alimentare cu apă — esențiale pentru lumea arabă înconjurătoare.

Conform unor surse, printre care Jerusalem Post , o operațiune terestră în Iran pare necesară și ar putea viza inițial instalațiile nucleare din Isfahan și Natanz, precum și Insula Khark — crucială pentru exporturile de petrol ale Iranului.

Corelația Bitcoin cu S&P 500 la minimele ultimilor ani

Corelația dintre BTC și S&P 500 s-a redus la cel mai scăzut nivel din 2020. Este important de menționat, însă, că Bitcoin a început să scadă cu mult înainte de începerea corecției pieței bursiere. Într-un astfel de scenariu, fără ca BTC să revină pe o traiectorie ascendentă, revenirea indicilor bursieri ar putea fi mai degrabă o oportunitate de marcare a profitului decât un semnal al unei inversări de tendință

Sursa: CryptoQuant

Se apropie Bitcoin de nivelurile de acumulare?

Evaluarea BTC pe lanț indică faptul că prețurile se apropie de nivelurile „atractive” observate în timpul piețelor bear anterioare din 2020 și 2022. Pe de altă parte, criza actuală determinată de creșterea prețurilor petrolului reprezintă un factor nou pentru BTC, iar reacția piețelor pe termen mediu rămâne incertă, la fel și rezolvarea rapidă a situației. Se pare că scăderile s-ar putea încetini în jurul valorii de 45.000 USD, în cazul în care va avea loc un nou val de vânzări

Sursa: CryptoQuant, TradingView

Graficele Bitcoin și Ethereum (interval zilnic)

Bitcoin a înregistrat o scădere de 10% față de maximul local și se tranzacționează din nou în jurul valorii de 68.000 USD — la jumătatea distanței dintre nivelul de 60.000 USD (minimul local) și cel de 75.000 USD (maximul local). Dacă modelul de pe piața bear din 2022 s-ar repeta, am putea asista la un alt impuls descendent puternic și, posibil, final, care ar împinge prețurile către aproximativ 45.000 USD

Sursa: xStation5

În cazul Ethereum, cel mai recent (al treilea) impuls ar putea duce la o vânzare masivă până la aproximativ 1.200 USD. Acest lucru ar însemna o nouă testare a minimelor din 2022. O depășire a mediei mobile exponențiale de 200 de zile (aproximativ 2.900 $) ar putea inversa tendința într-una ascendentă

Sursa: xStation5