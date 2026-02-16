Newsletter monede digitale: Bitcoin va scădea din nou? 🔍 Criptomonedele încearcă să se stabilizeze după vânzarea masivă

Criptomonedele încearcă să se „stabilizeze” după vânzarea masivă recentă, în timp ce Bitcoin continuă să se consolideze între 65.000 și 70.000 de dolari, închizând a patra săptămână consecutivă pe minus. Chiar și așa, piața încă nu are o reacție decisivă a cererii care să permită Bitcoin să recâștige și să se mențină peste 70.000 de dolari pentru mai mult timp. Michael Saylor a sugerat în weekend că această companie rămâne foarte rezistentă la o piață bearish potențial prelungită. Cu toate acestea, cererea corporativă pentru BTC slăbește. În ianuarie, 97,5% din achiziții au fost atribuite Strategy (MSTR.US). Datele on-chain indică intrări foarte limitate în Bitcoin și încetinirea activității în futures și opțiuni , cu o cerere clar dominantă pentru acoperirea riscurilor de scădere încă în vigoare.

Zona de 60.000 de dolari rămâne o zonă cheie de sprijin - din punct de vedere psihologic, din perspectiva acțiunii prețurilor și în ceea ce privește poziționarea investitorilor. O scădere sub acest nivel ar putea declanșa lichidări pe termen lung la scară largă .

Fondul asociat cu Universitatea Harvard și-a redus expunerea la Bitcoin cu 21% , în timp ce și-a mărit deținerile de Ethereum la 87 de milioane de dolari .

Potrivit lui Mike McGlone , Bitcoin ar putea scădea până la 10.000 de dolari din cauza unei „crize narative” și a unei schimbări fundamentale a sentimentului - mai ales după ce nu a reușit să țină pasul cu creșterea aurului și a înregistrat performanțe semnificativ inferioare indicilor bursieri, rămânând în același timp mult mai volatil.

O creștere de 10% a Bitcoin ar declanșa în prezent aproximativ 4,34 miliarde de dolari în lichidări pe termen scurt , în timp ce o scădere de 10% ar implica aproximativ 2,35 miliarde de dolari în lichidări pe termen lung . Ce spun datele on-chain ale CryptoQuant? Cel mai important, datele on-chain par să sugereze - aproape în unanimitate - că 60.000 de dolari nu reprezintă „fundul” acestei piețe bear. Acest lucru este indicat atât de SOPR, cât și de abaterea de la prețul realizat, care a acționat ca o barieră cheie în piețele bull și bear din trecut. Potrivit CryptoQuant, „fundul” pieței bear pentru Bitcoin se situează în jurul valorii de 55.000 de dolari. Din perspectiva on-chain, indicatorii cheie rămân într-o fază de scădere, mai degrabă decât într-o fază de scădere extremă, observată istoric la minimele ciclului. Cu alte cuvinte: piața este sub presiune, dar nu se află încă în starea de capitulare extremă care a marcat minimele definitive în trecut. Structura actuală pare să se adâncească în slăbiciune, dar încă nu a ajuns la panica clasică de curățare a ciclului care precede de obicei un nou impuls ascendent. Sursa: CryptoQuant SOPR ajustat (aSOPR) al Bitcoin a scăzut din nou către zona 0,92-0,94, un nivel care a apărut în trecut în perioadele de stres intens pe piețele bear. aSOPR măsoară dacă BTC transferat pe lanț este vândut cu profit sau cu pierdere. O valoare peste 1 indică realizarea de profit.

O valoare sub 1 indică vânzarea cu pierdere.

Valorile în jurul valorii de 0,92-0,94 implică faptul că BTC care schimbă proprietarii este vândut cu o pierdere medie de aproximativ 6-8% . Aceasta nu este o „corecție normală”. Istoric, acestea sunt niveluri la care cei mai slabi au tendința să capituleze. Istoric, astfel de valori au apărut: în etapele finale ale piețelor bear,

în timpul vânzărilor masive,

când sentimentul era extrem de negativ și oferta determinată de panică domina cererea. Din punct de vedere al lanțului, acesta este un semnal de stres structural: piața elimină excesul de levier și capitalul emoțional. Paradoxal, aceste zone au fost adesea locul în care s-au format minimele pe termen lung, deoarece capitularea pe termen scurt a transferat monedele în mâini mai puternice și mai răbdătoare. O scădere a aSOPR la 0,92–0,94 nu ne spune că „acesta este minimul”. Ne spune că piața a intrat într-o zonă asociată istoric cu durere, vânzări forțate și o resetare a așteptărilor. Sursa: CryptoQuant Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Bitcoin și Ethereum (intervalul zilnic) Din perspectivă tehnică, ambele criptomonede — în ciuda unei configurații deja dificile — prezintă în continuare un risc ridicat de a înregistra un alt impuls descendent similar cu cel din piața bearish din 2022. Pe de altă parte, o revenire peste 80.000 USD și o recuperare în formă de V ar îmbunătăți semnificativ semnalul și ar reduce riscul unei faze bearish prelungite. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Valurile de fluxuri ETF confirmă, de asemenea, că fondurile americane contribuie la încetinirea generală: recent, acestea au înregistrat o activitate de cumpărare relativ limitată, vânzările predominând.. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Sursa: CryptoQuant

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."