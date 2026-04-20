Newsletter monede digitale: Un impuls de scădere pentru Bitcoin? 🚨 Fondurile ETF revin către BTC

Bitcoin a înregistrat o scădere de la aproape 78.000 USD la puțin sub 75.000 USD la începutul noii săptămâni de tranzacționare, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran și al reafirmării de către Teheran a faptului că Strâmtoarea Hormuz rămâne efectiv închisă. În același timp, intrările în ETF-urile Bitcoin s-au accelerat în mod clar, săptămâna trecută oferind cel mai puternic semnal al unei cereri instituționale reînnoite de la jumătatea lunii ianuarie. Cu toate acestea, dacă tensiunile geopolitice continuă să crească, nu poate fi exclusă o anumită mișcare de realizare a profiturilor din partea acestui grup de investitori.Conform datelor SoSoValue, ETF-urile spot Bitcoin din SUA au înregistrat fluxuri nete săptămânale de peste 996 de milioane de dolari, marcând cel mai bun rezultat de la săptămâna care s-a încheiat pe 16 ianuarie. Este important de menționat că aceasta nu este o creștere punctuală. Ea reprezintă a treia săptămână consecutivă de fluxuri pozitive, aducând fluxurile totale din această perioadă la peste 1,8 miliarde de dolari. Acest lucru marchează o schimbare clară față de primul trimestru slab, când piețele ETF-urilor de criptomonede s-au confruntat cu ieșiri semnificative și scăderea valorii activelor. Situația actuală s-a îmbunătățit în mod notabil, deși încă nu se poate vorbi de o revenire completă la euforia pieței. O descriere mai precisă ar fi o revenire prudentă, dar vizibilă a capitalului.
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
ETF-urile Bitcoin își recapătă elanul
Amploarea intrărilor recente sugerează că instituțiile își măresc din nou expunerea la BTC. Intrările săptămânale care se apropie de 1 miliard de dolari nu numai că reprezintă cea mai puternică valoare înregistrată de la jumătatea lunii ianuarie, dar confirmă și faptul că îmbunătățirea sentimentului nu se limitează la o singură sesiune de tranzacționare sau la un impuls de preț de scurtă durată.
Privind într-o perspectivă mai largă, intrările totale în cele cinci categorii majore de ETF-uri spot pe criptomonede au atins aproximativ 1,37 miliarde de dolari, o creștere de aproape 40% de la o săptămână la alta. Acest lucru indică o revenire a capitalului nu doar către Bitcoin, ci către spațiul mai larg al activelor digitale.
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
BlackRock conduce, dar noile produse câștigă teren
BlackRock rămâne actorul dominant. Fondul său IBIT a atras 906 milioane de dolari în intrări pe parcursul săptămânii, consolidându-și poziția de lider în segmentul ETF-urilor spot pe Bitcoin. În același timp, fondul MSBT lansat recent de Morgan Stanley a înregistrat 71 de milioane de dolari în intrări în prima sa săptămână completă de tranzacționare, după debutul din 8 aprilie.
Aceasta este o evoluție semnificativă, deoarece arată că cererea nu mai este concentrată exclusiv asupra produselor cele mai consacrate, ci se extinde treptat către instrumente mai noi.
Redresarea nu se limitează nici la Bitcoin. ETF-urile Ethereum au înregistrat cea mai puternică săptămână de la jumătatea lunii ianuarie, atrăgând 275,8 milioane de dolari în intrări. În plus, capitalul a început să se întoarcă către anumite produse legate de altcoins, indicând o creștere treptată a apetitului pentru risc.
- ETF-uri Ethereum: intrări de 275,8 milioane de dolari
- ETF-uri XRP: 55,39 milioane de dolari
- ETF-uri Solana: 35,17 milioane de dolari
- ETF-uri Chainlink: 5,30 milioane de dolari
În mod remarcabil, Solana a inversat tendința după trei săptămâni consecutive de ieșiri, în timp ce ETF-urile Chainlink nu au înregistrat încă nicio săptămână de ieșiri nete până în prezent. Dacă ne uităm la cele mai populare ETF-uri de pe piața bursieră, putem vedea clar că apetitul pentru ETF-ul Bitcoin IBIT este încă foarte puternic
Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Revenire după un prim trimestru slab
Redresarea actuală pare mai semnificativă dacă o privim în contextul slăbiciunii recente a pieței. După ce au atins un maxim la jumătatea lunii ianuarie, activele ETF-urilor Bitcoin au înregistrat o scădere bruscă — de la aproximativ 128 de miliarde de dolari la 83,4 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii februarie, o scădere de aproape 35%. Activele ETF-urilor Ethereum au înregistrat o scădere și mai accentuată, pierzând aproximativ 46% în aceeași perioadă.
Acum, tendința începe să se inverseze. Ultimul val de intrări a împins activele nete totale ale ETF-urilor Bitcoin din nou peste 100 de miliarde de dolari, un prag simbolic, dar important. Acest lucru sugerează că piața nu numai că s-a stabilizat, ci a început să se refacă după pierderile anterioare.
Geopolitica rămâne un factor cheie
Recenta revenire nu este determinată exclusiv de factori tehnici sau specifici pieței. O parte din cererea reînnoită pare să fie legată de așteptările privind o potențială detensionare a relațiilor dintre SUA și Iran. Îmbunătățirea sentimentului în ceea ce privește riscurile geopolitice a încurajat unii investitori instituționali să-și mărească expunerea pe termen lung prin ETF-urile Bitcoin.
Cu toate acestea, situația rămâne fragilă. Pe lângă semnele unui posibil angajament diplomatic, rapoartele privind confiscarea de către SUA a unei nave iraniene și tensiunile continue din jurul Strâmtorii Hormuz evidențiază riscul unei noi escaladări. Drept urmare, deși sentimentul s-a îmbunătățit, nu există încă o confirmare clară că riscul geopolitic se retrage complet. Bitcoin însuși a înregistrat o scădere de aproape 3.000 de dolari față de maximele locale recente.
Bitcoin își menține poziția, dar prudența rămâne. Va interveni Fed?
În ciuda semnalelor mixte, evoluția prețului Bitcoin rămâne relativ stabilă. Într-o imagine de ansamblu a pieței, BTC a depășit pentru scurt timp 77.000 de dolari, susținând un sentiment de risc mai larg, inclusiv creșteri ale acțiunilor. În același timp, prețurile au oscilat mai aproape de 75.000 de dolari pe termen scurt, sugerând că piața nu este încă pregătită să îmbrățișeze pe deplin o tendință bullish susținută.
Acest lucru reflectă o fază de tranziție: capitalul se întoarce, dar cu prudență. Fluxurile se îmbunătățesc, însă investitorii rămân extrem de sensibili la evoluțiile macroeconomice și geopolitice.
Pe termen mediu, factorul cheie s-ar putea să nu fie geopolitica, ci politica monetară a SUA. Există o opinie tot mai răspândită conform căreia o accelerare susținută a intrărilor în ETF-urile de criptomonede va necesita reduceri suplimentare ale ratei dobânzii din partea Rezervei Federale. Acest lucru, mai degrabă decât evoluțiile geopolitice în sine, ar putea determina în cele din urmă dacă actuala revenire se va transforma într-o tendință ascendentă pe termen lung.
Deocamdată, piața beneficiază de o îmbunătățire a sentimentului, dar fără o schimbare clară a mediului ratelor dobânzilor, potențialul de creștere ar putea rămâne limitat. Pentru investitori, acest lucru înseamnă că, deși datele privind fluxurile sunt din ce în ce mai favorabile, fundamentul pentru o revenire susținută nu este încă pe deplin stabilit.
Cererea instituțională revine, dar în mod selectiv
Starea actuală a pieței Bitcoin este clar mai puternică decât la sfârșitul primului trimestru. Asistăm la a treia săptămână consecutivă de intrări pozitive în ETF-uri, activele totale urcând din nou peste 100 de miliarde de dolari, și la o activitate reînnoită în Ethereum și în anumite altcoins. Acestea sunt semnale importante pe care piața le aștepta.
În același timp, această redresare nu există într-un vid. Investitorii se confruntă în continuare cu incertitudini geopolitice, întrebări legate de politica Rezervei Federale și riscul ca îmbunătățirea sentimentului să se inverseze rapid dacă condițiile se deteriorează.
Concluzia este simplă: instituțiile își cresc din nou expunerea la Bitcoin, dar într-un mod selectiv și prudent. Cele mai recente date sunt clar pozitive, dar săptămânile următoare vor determina dacă fluxurile ETF au intrat într-o nouă fază susținută — sau dacă aceasta este pur și simplu o revenire după o corecție profundă.
Perspectiva tehnică pentru Bitcoin (interval zilnic)
Din perspectivă tehnică, evoluția prețului Bitcoin din toamna anului 2025 arată similitudini notabile între impulsurile descendente anterioare și cele actuale. De data aceasta, prețul a reușit să depășească retragerea Fibonacci de 38,2%, dar weekendul a adus o presiune descendentă reînnoită, împingând BTC înapoi spre zona de 75.000 USD. Dacă un nou impuls bearish ar apărea de la nivelurile actuale, nu ar putea fi exclusă o mișcare sub nivelul de 60.000 USD. Pe partea pozitivă, rezistența cheie rămâne în zona 77.000–78.000 USD. O depășire susținută peste acest interval ar deschide calea către zona 83.000–84.000 USD, unde retragerea Fibonacci de 61,8% se aliniază cu media mobilă exponențială de 200 de zile.
Sursa: xStation5
Analizând declinul actual, se observă și similitudini cu cele trei impulsuri descendente majore înregistrate în perioada de piață bear din 2021–2022. Dacă istoria ar avea tendința să se repete, piața ar putea să se confrunte încă o dată cu un val puternic și final de vânzări masive, pornind de la nivelurile actuale.
Sursa: xStation5
