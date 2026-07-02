NFP: Un moment cheie pentru dolar

Recenta reuniune a FOMC a stârnit reacții puternice. Graficul Dot Plot cu orientare „hawkish” (de înăsprire), adică proiecția membrilor comitetului privind rata dobânzii, a dus la o apreciere considerabilă a dolarului. În consecință, perechea EURUSD a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimul an.
Figura 1: EURUSD (2025 - 2026)
Sursă: xStation, 02.07.2026
Jumătate dintre factorii de decizie au indicat o majorare a ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului, exprimându-și îngrijorarea cu privire la situația inflaționistă și manifestându-și încrederea în puterea pieței muncii. Publicarea datelor NFP de astăzi, programată pentru 15:30, va reprezenta un test important pentru această perspectivă.
Figura 2: Graficul „dot plot” al FOMC (2026 - 2028+)
Sursă: FOMC, 02.07.2026
Ce știm deja despre piața muncii din SUA?
Ultimele date privind NFP
În luna mai, numărul locurilor de muncă de pe piața muncii din SUA a crescut cu 172.000. Acest rezultat nu numai că a fost mai bun decât estimarea consensuală (86.000), dar a depășit semnificativ chiar și cele mai optimiste prognoze (125.000). Datele pentru cele două luni anterioare (martie și aprilie) au fost, de asemenea, revizuite în sens ascendent. Având în vedere că Biroul de Statistică a Muncii ne-a obișnuit cu revizuiri semnificative în sens descendent, aceasta a reprezentat o surpriză de proporții excepționale. În același timp, rata șomajului a rămas neschimbată (4,3%).
Figura 3: Evoluția numărului de locuri de muncă din sectorul non-agricol (NFP) și a ratei șomajului din SUA (2023 - 2026)
Sursă: XTB Research, 02.07.2026
ADP
Deși datele publicate ieri au reprezentat o surpriză neplăcută pentru piețe, ele au indicat totuși o creare de locuri de muncă cel puțin decentă (+98.000).
- Observăm o discrepanță semnificativă între sectorul serviciilor (+96.000) și sectorul industrial.
- Această evoluție a fost determinată în mare măsură de sectorul educației și al sănătății (+48.000).
- Comerțul/logistica (+15.000) și sectorul financiar (+14.000) au înregistrat, de asemenea, rezultate bune.
- S-a observat din nou o evoluție slabă în industria de agrement și ospitalitate (+2.000), în ciuda desfășurării Cupei Mondiale în SUA.
- Nici situația din sectorul minier nu pare prea bună (-5.000).
Creșterea salarială pentru cei care au decis să rămână la angajatorul actual a ajuns la 4,4%, iar pentru cei care și-au schimbat locul de muncă, la 6,6%.
- Angajații din sectorul financiar (5,1%) și din industrie (4,9%) s-au bucurat de cele mai mari creșteri salariale.
- Am observat o discrepanță semnificativă între microîntreprinderile cu mai puțin de 20 de angajați (+2,9%) și companiile cu 50 sau mai mulți angajați (+4,7%–4,8%).
Ritmul de creare a locurilor de muncă încetinește, dar este în concordanță cu scenariul unei „aterizări line”. În multe sectoare, găsirea unui loc de muncă durează mai mult decât înainte (durata medie a șomajului s-a prelungit la 26 de săptămâni), dar aceasta nu reprezintă o imagine completă. În industriile cheie, angajatorii se confruntă în continuare cu dificultăți în găsirea personalului potrivit.
JOLTS
Trebuie menționat de la început că datele JOLTS sunt publicate cu o lună întârziere față de alte indicatori. Prin urmare, acestea nu oferă o imagine la fel de actuală a situației care predomină în prezent în economia americană. Mai ales într-o perioadă marcată de schimbări atât de dinamice pe frontul geopolitic și de volatilitatea prețurilor la principalele materii prime energetice.
Cu toate acestea, datele pentru luna mai nu ne oferă motive majore de îngrijorare.
- Numărul de noi posturi vacante a crescut într-un ritm similar celui din aprilie (iar la acel moment am înregistrat o îmbunătățire foarte semnificativă, percepută de mulți ca fiind temporară).
- Numărul demisiilor s-a menținut la un nivel scăzut, deși stabil (3,1 milioane). Doar 1,9% dintre angajați au decis să demisioneze voluntar din funcția actuală, ceea ce indică o anumită neîncredere în ceea ce privește posibilitatea de a găsi rapid un nou loc de muncă.
- Cu toate acestea, și numărul concedierilor rămâne la un nivel scăzut – 1,7 milioane, adică 1,1%.
- Raportul dintre șomeri care își caută activ un loc de muncă și noile posturi vacante se menține în jur de 1, ceea ce nu ridică, de asemenea, îngrijorări majore.
Datele prezintă o imagine a unei piețe a muncii stabile, cu o fluctuație redusă a personalului. Se observă o reticență clară de a-și asuma riscul de a-și da demisia din postul actual. În același timp, însă, angajatorii nu sunt dispuși să recurgă la concedieri în masă.
Cererile săptămânale de șomaj
Datele privind cererile de șomaj publicate săptămâna trecută confirmă, de asemenea, acest lucru. Acestea au scăzut la 215.000, rămânând aproape de minimele înregistrate în ultimii ani.
- Media mobilă pe 4 săptămâni se menține, de asemenea, la un nivel scăzut (224.000).
- Cererile continue (1,8 milioane) rămân sub mediile înregistrate în ultimii ani, dar prezintă o tendință clară de creștere.
Indicatorii PMI
ISM: Subcomponenta privind ocuparea forței de muncă (49,7) indică în continuare o reducere a posturilor vacante în sectorul industrial. Și aceasta în ciuda creșterii producției și a comenzilor noi, ceea ce ar putea indica reduceri de costuri în contextul creșterii cheltuielilor. Cu toate acestea, reducerea ocupării forței de muncă încetinește în mod evident, iar tendința este pozitivă.
S&P: Tabloul prezentat de datele S&P pare mult mai puțin pozitiv. Datele indică cea mai puternică reducere a locurilor de muncă vacante din mai 2020, adică din perioada de vârf a restricțiilor impuse de pandemie. Un factor crucial în acest sens este creșterea prețurilor componentelor de producție și a materiilor prime.
La ce vor fi atenți investitorii astăzi?
Pe lângă indicatorul principal, care va arăta evoluția numărului de persoane angajate în sectoarele non-agricole (consens: 113.000), ne vom îndrepta atenția către:
- Revizuirea datelor pentru ultimele două luni.
- Rata șomajului (consens: 4,3%).
- Creșterea salariilor, atât anuală, cât și lunară (consens: 3,5%; 0,3%).
Pe fondul preocupărilor crescânde legate de inflație (inflația la 4,2% și inflația de bază atingând 2,9%), creșterea salariilor ar putea atrage o atenție deosebită. Consensul estimează o valoare de 3,5%, ceea ce înseamnă o scădere a veniturilor în termeni reali.
Figura 4: Inflația IPC și creșterea salariilor în SUA (2007 - 2026)
Sursă: XTB Research, 02.07.2026
Datele sub așteptări ar spori îngrijorările cu privire la consumatorul american, care sunt deja destul de pronunțate în acest moment. Consumul se realizează în mare parte în detrimentul economiilor (rata de economisire a scăzut la doar 3%), iar creșterea sa este foarte inegală. Creșterea consumului în rândul quintilei (20%) cu cele mai mari venituri din SUA, după ajustarea cu inflația, a atins 3,8% în Q1. În restul populației (80% dintre cetățeni), aceasta a rămas practic neschimbată (+0,6%).
Pe de altă parte, o creștere puternică a ocupării forței de muncă ar putea confirma poziția „hawkish” a FOMC în ceea ce privește convingerea asupra necesității majorării ratelor dobânzilor. Menținerea situației de „concedieri reduse – angajări reduse” ar trebui să le permită factorilor de decizie să-și concentreze atenția în totalitate asupra presiunii inflaționiste, care rămâne la un nivel îngrijorător de ridicat.
Figura 5: Traiectoria ratei dobânzii implicite de piață în Statele Unite (2026 - 2027)
Sursă: Bloomberg, 02.07.2026
Michał Jóźwiak, analist piețe financiare XTB
Sinteza piețelor: Rotația continuă; capitalul se retrage din companiile din sectorul tehnologic!
Comentariu despre piața valutară: Dolarul înregistrează o scădere în ajunul publicării datelor NFP! Oare piața a uitat de inflație?
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