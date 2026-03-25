Nicio surpriză din partea CPI britanic, pe fondul speranțelor crescânde privind pacea în Orientul Mijlociu

- CPI-ul britanic s-a menținut cu mult peste ținta stabilită înainte de această criză
- Prețurile la benzină au scăzut luna trecută, dar această pauză nu va dura mult
- Prețurile PPI se moderează dar este puțin probabil ca această tendință să dureze
- Petrolul se menține în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, pe măsură ce piețele anticipează impactul negocierilor
- Speranțele privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz cresc, dar detaliile rămân încă necunoscute
- CPI-ul britanic s-a menținut cu mult peste ținta stabilită înainte de această criză
- Prețurile la benzină au scăzut luna trecută, dar această pauză nu va dura mult
- Prețurile PPI se moderează dar este puțin probabil ca această tendință să dureze
- Petrolul se menține în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, pe măsură ce piețele anticipează impactul negocierilor
- Speranțele privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz cresc, dar detaliile rămân încă necunoscute
Raportul CPI din Marea Britanie pentru luna februarie a confirmat că inflația globală a rămas la 3% în februarie, neschimbată față de rata din ianuarie. Prețurile serviciilor pentru gospodării și ale articolelor de îmbrăcăminte au crescut luna trecută, în timp ce prețurile la benzină au scăzut, alături de cele la transport, alimente și alcool, care au înregistrat, de asemenea, o ușoară scădere.
Acest raport pare depășit după evenimentele din ultimele câteva săptămâni, și este ironic faptul că prețurile la benzină erau în scădere chiar înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, care a dus la o creștere bruscă a prețurilor la pompă.
Prețurile din Marea Britanie cu mult peste țintă în pragul războiului din Orientul Mijlociu
Inflația prețurilor serviciilor a fost mai puternică decât se aștepta, iar prețurile de bază au crescut la 3,2%, mai mult decât nivelul de 3,1% înregistrat la începutul anului. Acest lucru sugerează că, în pragul acestui șoc al prețurilor la energie, inflația din Marea Britanie se menținea cu încăpățânare peste țintă, iar scăderile izolate ale prețurilor, cum ar fi cele la benzină, care au împiedicat inflația globală să depășească pragul de 3%, s-au inversat. Acest lucru va contribui la presiunea ascendentă asupra creșterii prețurilor din Marea Britanie în lunile următoare.
Raportul CPI justifică prudența Băncii Angliei
Acest raport justifică tonul prudent al Băncii Angliei la ședința de săptămâna trecută și ar putea duce la o anumită presiune ascendentă asupra randamentelor obligațiunilor mai târziu astăzi. Deși prețul petrolului este în scădere miercuri, Marea Britanie se confrunta cu prețuri ridicate înainte de conflictul din Orientul Mijlociu și va avea de-a face cu o problemă și mai mare în lunile următoare.
Amânarea costurilor PPI va fi probabil temporară
A existat o oarecare pauză pentru prețurile de producție, costurile de producție scăzând la 1,7% de la 2,5% în ianuarie. Cu toate acestea, prețurile de intrare au crescut vertiginos pentru întreprinderi în această lună și ne așteptăm ca acest lucru să se transfere asupra consumatorilor în lunile următoare, întrucât întreprinderile britanice nu pot absorbi aceste presiuni asupra costurilor, mai ales că guvernul nu este dispus să le ofere sprijin.
Lira sterlină rămâne slabă în urma acestui raport, însă dolarul este cea mai puternică monedă din zona valutară G10 astăzi, întrucât piața valutară rămâne mai prudentă decât cea a acțiunilor și a mărfurilor, pe fondul evoluțiilor pozitive din Orientul Mijlociu.
Prețul petrolului se retrage la 100 de dolari pe baril
Dezescaladarea din Orientul Mijlociu domină starea de spirit a pieței. Contractele futures pe acțiuni sunt pe verde în toată Europa, iar prețul petrolului oscilează în jurul pragului de 100 de dolari pe baril. Speranțele cresc că ar putea exista un armistițiu de o lună, în timp ce se negociază un plan de pace pe termen lung între SUA și Iran. Acest lucru stimulează sentimentul pieței, dar situația rămâne fluidă.
Prețul petrolului Brent a ajuns la un moment dat în această dimineață la 97 de dolari pe baril, dar a revenit la maximele zilei, în jur de 100 de dolari pe baril, după ce un purtător de cuvânt iranian a spulberat speranțele că ar avea loc negocieri de pace și a afirmat că SUA „negociază singură”. Ne așteptăm la mai multe declarații și dezmințiri, întrucât negocierea unei păci pe termen lung cu regimul iranian este o sarcină complexă. Astfel, deși războiul se află într-o etapă diferită față de săptămâna trecută, aceasta este încă o piață condusă de știri, iar traderii sunt precauți până când vom avea planuri concrete privind următorii pași către pace și ce se va întâmpla pe măsură ce Israelul continuă să lovească Iranul.
Speranțe legate de Strâmtoarea Ormuz
Iranul a declarat că va redeschide Strâmtoarea Ormuz pentru navele neostile. Aceasta este o evoluție majoră pentru piața petrolului și deschide ușa pentru ca petrolul să circule din nou liber în întreaga lume. Cu toate acestea, nu cunoaștem detaliile. Ce va considera Iranul ca fiind neostil? Vor trebui petrolierele să plătească răscumpărări Iranului? Există, de asemenea, semne că SUA dorește să controleze strâmtoarea; este greu de imaginat că Iranul și SUA vor colabora armonios.
Deocamdată, considerăm că tendința este de scădere a prețului petrolului, însă aceasta depinde de tonul știrilor. Având în vedere constrângerile pe termen lung asupra ofertei, cauzate de recentele atacuri asupra instalațiilor petroliere și de gaze din Golf, este puțin probabil ca prețul petrolului să scadă sub 90 de dolari pe baril pe termen lung, indiferent de rezultatul acestor negocieri.
Piețele își pierd încrederea în Donald Trump pe măsură ce ne apropiem de Paște
Graficul zilei: USDJPY la răscruce. Va interveni guvernul?
Rezumatul dimineții: Trump anunță o „pauză”. Un alt ultimatum de 10 zile!
Rezumatul zilei: Wall Street la limită; ARGINTUL scade cu 5% 🚨
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."