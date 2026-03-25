Nicio surpriză din partea CPI britanic, pe fondul speranțelor crescânde privind pacea în Orientul Mijlociu

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Raportul CPI din Marea Britanie pentru luna februarie a confirmat că inflația globală a rămas la 3% în februarie, neschimbată față de rata din ianuarie. Prețurile serviciilor pentru gospodării și ale articolelor de îmbrăcăminte au crescut luna trecută, în timp ce prețurile la benzină au scăzut, alături de cele la transport, alimente și alcool, care au înregistrat, de asemenea, o ușoară scădere.

Acest raport pare depășit după evenimentele din ultimele câteva săptămâni, și este ironic faptul că prețurile la benzină erau în scădere chiar înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, care a dus la o creștere bruscă a prețurilor la pompă.

Prețurile din Marea Britanie cu mult peste țintă în pragul războiului din Orientul Mijlociu

Inflația prețurilor serviciilor a fost mai puternică decât se aștepta, iar prețurile de bază au crescut la 3,2%, mai mult decât nivelul de 3,1% înregistrat la începutul anului. Acest lucru sugerează că, în pragul acestui șoc al prețurilor la energie, inflația din Marea Britanie se menținea cu încăpățânare peste țintă, iar scăderile izolate ale prețurilor, cum ar fi cele la benzină, care au împiedicat inflația globală să depășească pragul de 3%, s-au inversat. Acest lucru va contribui la presiunea ascendentă asupra creșterii prețurilor din Marea Britanie în lunile următoare.

Raportul CPI justifică prudența Băncii Angliei

Acest raport justifică tonul prudent al Băncii Angliei la ședința de săptămâna trecută și ar putea duce la o anumită presiune ascendentă asupra randamentelor obligațiunilor mai târziu astăzi. Deși prețul petrolului este în scădere miercuri, Marea Britanie se confrunta cu prețuri ridicate înainte de conflictul din Orientul Mijlociu și va avea de-a face cu o problemă și mai mare în lunile următoare.

Amânarea costurilor PPI va fi probabil temporară

A existat o oarecare pauză pentru prețurile de producție, costurile de producție scăzând la 1,7% de la 2,5% în ianuarie. Cu toate acestea, prețurile de intrare au crescut vertiginos pentru întreprinderi în această lună și ne așteptăm ca acest lucru să se transfere asupra consumatorilor în lunile următoare, întrucât întreprinderile britanice nu pot absorbi aceste presiuni asupra costurilor, mai ales că guvernul nu este dispus să le ofere sprijin.

Lira sterlină rămâne slabă în urma acestui raport, însă dolarul este cea mai puternică monedă din zona valutară G10 astăzi, întrucât piața valutară rămâne mai prudentă decât cea a acțiunilor și a mărfurilor, pe fondul evoluțiilor pozitive din Orientul Mijlociu.

Prețul petrolului se retrage la 100 de dolari pe baril

Dezescaladarea din Orientul Mijlociu domină starea de spirit a pieței. Contractele futures pe acțiuni sunt pe verde în toată Europa, iar prețul petrolului oscilează în jurul pragului de 100 de dolari pe baril. Speranțele cresc că ar putea exista un armistițiu de o lună, în timp ce se negociază un plan de pace pe termen lung între SUA și Iran. Acest lucru stimulează sentimentul pieței, dar situația rămâne fluidă.

Prețul petrolului Brent a ajuns la un moment dat în această dimineață la 97 de dolari pe baril, dar a revenit la maximele zilei, în jur de 100 de dolari pe baril, după ce un purtător de cuvânt iranian a spulberat speranțele că ar avea loc negocieri de pace și a afirmat că SUA „negociază singură”. Ne așteptăm la mai multe declarații și dezmințiri, întrucât negocierea unei păci pe termen lung cu regimul iranian este o sarcină complexă. Astfel, deși războiul se află într-o etapă diferită față de săptămâna trecută, aceasta este încă o piață condusă de știri, iar traderii sunt precauți până când vom avea planuri concrete privind următorii pași către pace și ce se va întâmpla pe măsură ce Israelul continuă să lovească Iranul.

Speranțe legate de Strâmtoarea Ormuz

Iranul a declarat că va redeschide Strâmtoarea Ormuz pentru navele neostile. Aceasta este o evoluție majoră pentru piața petrolului și deschide ușa pentru ca petrolul să circule din nou liber în întreaga lume. Cu toate acestea, nu cunoaștem detaliile. Ce va considera Iranul ca fiind neostil? Vor trebui petrolierele să plătească răscumpărări Iranului? Există, de asemenea, semne că SUA dorește să controleze strâmtoarea; este greu de imaginat că Iranul și SUA vor colabora armonios.

Deocamdată, considerăm că tendința este de scădere a prețului petrolului, însă aceasta depinde de tonul știrilor. Având în vedere constrângerile pe termen lung asupra ofertei, cauzate de recentele atacuri asupra instalațiilor petroliere și de gaze din Golf, este puțin probabil ca prețul petrolului să scadă sub 90 de dolari pe baril pe termen lung, indiferent de rezultatul acestor negocieri.