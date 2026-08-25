Nikkei 225 își recuperează pierderile

A doua sesiune din această săptămână aduce o inversare spectaculoasă pe Bursa din Tokyo. După valul de vânzări din prima parte a zilei de la Tokyo, care a dus la atingerea celor mai scăzute niveluri de la 4 august, a avut loc o revenire spectaculoasă în formă de V. Contractele JP225 au înregistrat deja o creștere de 1,3%, depășind 66.000 de puncte. Ieșirea din tendința descendentă în a doua parte a zilei a fost rezultatul calmului de pe piața valutară și al unui aflux rapid de capital în căutarea activelor subevaluate. Ce ar putea sta la baza revenirii de astăzi? Panica de dimineață s-a potolit odată cu stabilizarea indicelui dolarului și a obligațiunilor americane. Acest lucru a redus presiunea asupra ieșirii de capital străin din piețele emergente și mature din Asia.

Cel mai puternic impuls ascendent a fost generat de sectoarele imobiliar și bancar din Japonia precum și de companiile din industria componentelor și a cablurilor. Creșteri semnificative au fost înregistrate, printre altele, de Furukawa Electric (+10%), Ibiden (+6%) și Fujikura (+5%). SoftBank, un gigant tehnologic esențial pentru indice, a înregistrat o creștere de 2,25%.

Deși prețurile petrolului rămân ridicate, astăzi observăm o nouă scădere de aproape 3%, ceea ce reduce îngrijorările investitorilor cu privire la costurile importurilor de energie, oferind un sprijin direct economiei japoneze, dependentă de resurse. Punctele slabe ale sesiunii de astăzi Revenirea pieței japoneze nu a fost generalizată. Sectoarele auto și energetic au rămas sub o puternică presiune de vânzare. Cele mai mari pierderi din cadrul indicelui au fost înregistrate de Tokyo Electric Power, Yokohama Rubber și Nissan Motor. Neutralizarea rapidă a scăderilor de dimineață ale indicelui Nikkei 225 (la fel ca în cazul indicelui KOSPI din Coreea de Sud) confirmă faptul că investitorii profită de minimele locale pentru a reveni pe piață. Menținerea cursului USDJPY în intervalul 159–160, pe fondul scăderii prețurilor petrolului, creează condiții favorabile pentru continuarea optimismului pe piața bursieră japoneză în zilele următoare. JP225 se redresează în mod evident, consolidându-se ușor peste nivelul de 65.000 de puncte atins anterior. Un punct cheie pentru cumpărători ar putea fi o încercare de a atinge linia de tendință descendentă, care poate servi, de asemenea, drept linia gâtului formațiunii „Head and Shoulders” inversată (oRGR). Depășirea nivelului de 67.750 ar putea duce la o încercare de a atinge noi maxime istorice în săptămânile următoare. Sursă: xStation5

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