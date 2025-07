Nintendo, niveluri record după lansarea consolei Switch 2

Vânzările noii variante a consolei de jocuri Switch, care poate fi utilizată atât separat cât şi conectată la TV, au atins 3,5 milioane de unităţi în primele 4 zile, cu mult peste nivelul atins acum 7 ani de prima variantă, potrivit unui comunicat emis redacţiei. La acea vreme, vânzările atinseseră 2,7 milioane de unităţi în prima lună. Cozile de la unii retaileri şi epuizarea rapidă a unor stocuri online amintesc mai degrabă de entuziasmul din vremuri mai îndepărtate pentru noile produse ale Apple sau, mai aproape de domeniu, de lansările PlayStation. Ultima variantă de PlayStation a Sony a fost lansată în 2020, ajungând, de atunci, la vânzări globale de 77,7 milioane de unităţi până la final de martie, potrivit datelor oferite de Sony. În Japonia, în total, au fost vândute 5,7 milioane de console PlayStation 5, în timp ce Switch 2 a ajuns deja la 1,2 milioane de unităţi. În SUA, în prima săptămână Switch 2 a ajuns la vânzări de 1,1 milioane de bucăţi, un record pentru orice lansare de gaming. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Succesul vine ca o imensă uşurare după investiţiile masive în dezvoltarea noului hardware şi lansarea mult sub aşteptări a Wii U în 2012. Un eşec ar fi adus o povară financiară majoră, având în vedere ciclul lung de dezvoltare a unor noi produse. Totuşi, eforturi sunt necesare în continuare pentru susţinerea impulsului iniţial. Menţinerea unui ritm bun de vânzări dincolo de euforia lansării va fi o misiune importantă pentru Nintendo, subliniază Claudiu Cazacu. Potrivit sursei, va fi nevoie de lărgirea ofertei de jocuri şi servicii şi adaptarea la condiţiile de piaţă, mai ales în condiţiile unor incertitudini asupra preţului: produse în bună parte în China, de Foxconn şi alţi fabricanţi, echipamentele ar avea de suferit dacă taxele vamale impuse de SUA sunt majorate. Nintendo a comunicat deja că există posibilitatea unor creşteri de preţuri. Preţul consolei de 450 de dolari a fost deja considerat de o serie de influenceri drept prea ridicat. Aceştia au criticat inclusiv formatul de vânzare a jocurilor sau costul lor - unele titluri ajungând la 80 de dolari -, dar şi posibilitatea de dezactivare de la distanţă a consolei în cazul unor activităţi ”neautorizate”. Cu toate acestea, cumpărătorii nu s-au lăsat descurajaţi până acum. Ecranul mai mare şi cipul dezvoltat de Nvidia, care permite o îmbunătăţire a experienţei cu ajutorul AI au fost apreciate de fani, cu toate că oferta de jocuri la lansare nu este foarte variată. Unul dintre jocurile disponibile, Cyberpunk 2077 al companiei poloneze CD Projekt, e în topul vânzărilor în afara titlurilor oferite direct de Nintendo. Acţiunile CD Projekt (CDR) pe bursa din Varşovia au avansat cu 42% anul acesta, continuând recuperarea, dar fiind încă departe de vârfurile ”stratosferice” de acum 5 ani. Amânarea şi ulterior lansarea unui produs considerat nefinisat avusese atunci un efect dramatic asupra valorii acţiunilor. Volatilitatea acţiunilor din domeniul de gaming, software sau hardware, tinde să fie ridicată, reflectând deseori aşteptări înalte şi reacţii puternice în cazul unor dezamăgiri. Pentru Nintendo, estimările unor vânzări record ale noii console, peste nivelul prognozat de companie de 15 milioane de unităţi până în martie 2026 au impulsionat avansul acţiunilor şi, implicit, pe cel al multiplilor de evaluare. Cu un raport P/E de 56 raportat la profitul ultimului an, acţiunea nu poate fi considerată ieftină, iar pragul de venituri - şi mai ales de profitabilitate - de atins pentru a menţine entuziasmul investitorilor pare a fi ridicat. Dacă nivelul taxelor vamale pentru importurile din China nu creşte semnificativ, o majorare a profitului pe acţiune de 60% anul acesta este posibilă, în scenariul nostru central, în timp ce varianta de dublare a sa, care ar aduce multiplii de evaluare într-o zonă mult mai confortabilă, implică numeroase presupuneri şi riscuri de nerealizare, arată consultantul de strategie XTB România. Potrivit comunicatului, unul din competitori, Xbox, divizie a Microsoft, se confruntă cu restructurări, planificând al patrulea val de concedieri din ultimii doi ani. După achiziţia Activision Blizzard, rezultatele au fost considerate insuficiente, iar mişcarea se înscrie într-o tendinţă mai largă de subţiere a schemei de personal a Microsoft. Sony a obţinut anul fiscal trecut un profit în creştere cu 43% din divizia sa de gaming la vânzări cu 9% mai mari, dar anticipa în anul fiscal curent, până în martie 2026, un declin de 8% al vânzărilor. Spaţiul lăsat liber de concurenţi poate fi o veste bună pentru Nintendo, care beneficiază şi de efectul de noutate al lansării recente, însă elanul puternic al acţiunilor pare a avea şi o dimensiune emoţională şi, pentru a fi sustenabil, va avea nevoie de surprize plăcute din partea datelor financiare ale trimestrelor următoare, mai punctează Claudiu Cazacu.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."