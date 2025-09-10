NIO strânge 1 miliard de dolari, acțiunile scad

Producătorul chinez de vehicule electrice NIO a anunțat o ofertă de acțiuni în valoare de aproximativ un miliard de dolari. Compania a vândut peste 181 de milioane de acțiuni americane (ADS) la un preț de 5,57 USD fiecare, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 11,3% față de prețul de închidere din ziua precedentă. Acest preț a reprezentat peste 8% din valoarea totală de piață a companiei, care înainte de ofertă se ridica la aproape 12 miliarde de dolari. Piața a reacționat imediat. Prețul acțiunilor NIO a scăzut cu aproximativ 10%, înregistrând cea mai mare scădere într-o singură zi din decembrie 2023. O astfel de reacție este tipică în cazul ofertelor de acțiuni noi, deoarece investitorii se tem de diluarea participațiilor lor și de creșterea ofertei pe piață. Cu toate acestea, compania a profitat de o perioadă favorabilă de creștere — acțiunile sale au câștigat 86% în ultimele două luni — pentru a strânge capital suplimentar pentru investiții viitoare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Veniturile obținute din ofertă sunt destinate dezvoltării de noi modele de vehicule electrice, extinderii rețelei de încărcare și schimbare a bateriilor și consolidării poziției financiare a companiei. Este de remarcat faptul că NIO a raportat rezultate de vânzări sub așteptări în ultimele șase trimestre. Cu toate acestea, în 2025, compania a înregistrat o creștere a livrărilor — până în august, a livrat peste 166.000 de vehicule, ceea ce reprezintă o creștere de 30% față de anul precedent. Într-un context mai larg, NIO rămâne în continuare în urma liderilor pieței chineze de vehicule electrice. De exemplu, BYD a livrat aproape 1,9 milioane de vehicule în aceeași perioadă, Tesla peste 300.000, iar Xpeng peste 210.000. Cu toate acestea, oferta de acțiuni ar putea ajuta NIO să accelereze dezvoltarea și să-și mărească cota de piață. În concluzie, deși piața a reacționat la oferta de acțiuni cu o scădere a prețului acțiunilor, pe termen lung acest lucru poate fi un pas important către stabilizarea financiară și dezvoltarea tehnologică ulterioară a companiei. Pe termen scurt, însă, investitorii trebuie să se aștepte la presiuni asupra prețului acțiunilor și la diluarea valorii participațiilor lor. Sursa: xStation5

