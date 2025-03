Noile preferinţe ale tinerilor remodelează piaţa vinului

Industria vinului va cunoaşte un an dificil, având în vedere o serie de factori, însă generaţia tânără şi noile preferinţe ale acestora vor forţa piaţa să se reinventeze, ceea ce ar asigura redresarea după o perioadă de declin, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, companie de investiţii pe bursele internaţionale. Consumul de vin a înregistrat un declin constant la nivel mondial în ultimii ani, ceea ce a forţat industria să se adapteze. Vinurile organice, opţiunile non-alcoolice şi cele de calitate superioară cunosc acum o cerere tot mai mare, pe măsură ce consumatorii pun tot mai mult accent pe crearea şi menţinerea unui stil de viaţă sănătos. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Conform unui raport al Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, se estimează că producţia mondială a scăzut cu aproximativ 2% anul trecut, atingând cel mai scăzut nivel din 1961. Modificările climatice şi fenomenele meteorologice nefavorabile au jucat un rol important în această scădere, în special în Franţa, unde scăderea a fost atât de importantă, încât a fost descrisă ca fiind cea care a "influenţat substanţial oferta mondială de vin". Mai puţin alcool pe mesele tinerilor De asemenea se observă că în ultima perioadă, noua generaţie încearcă în mod activ să consume mai puţin alcool. Băuturile precum coniacul şi whisky-ul sunt încă rezervate pentru ocazii speciale, iar băuturile precum vinul şi berea, care erau adeseori consumate zilnic, sunt preferate tot mai puţin. În acest context, industria caută noi metode pentru a-şi face produsele mai interesante. Astfel, atribute precum natural, organic, cu intervenţie redusă, vinuri "artizanale" devin tot mai populare, subliniază analistul financiar din cadrul XTB România. Potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare de piaţă Horizon, dimensiunea pieţei vinului organic va înregistra o rată de creştere anuală compusă de 10,3% între 2024 şi 2030, Europa generând cele mai mari venituri. Evoluţia vine în contextul în care experţii speră o revenire a industriei vinurilor fine, după o scădere cu 11% a preţurilor în 2024. Generaţia tânără se implică mai mult în creşterea pieţei Potrivit specialiştilor, datele demografice ale cumpărătorilor de vinuri fine se schimbă, baby boomerii (născuţi între 1946 şi 1964) "părăsind" categoria de public ţintă, în timp ce generaţiile mai tinere încep să se implice, mai arată Radu Puiu. Un alt trend observat în rândul consumatorilor este că ei sunt dispuşi să cheltuiască mai mult pe o sticlă bună de vin, accentul fiind pus pe calitate şi nu pe cantitate. Un alt aspect observat este interesul în creştere pentru sticle mai mici, deoarece oamenii nu mai tind să consume întreaga sticlă de vin într-o singură seară. La rândul lor, generaţiile tinere contribuie la creşterea pentru alt produs al industriei: vinurile cu conţinut scăzut sau fără alcool. Generaţia Z, reprezentativă pentru cei născuţi între 1996 şi 2012, constituie 45% dintre consumatorii de vin şi, într-un contrast puternic cu părinţii lor, menţionează bunăstarea drept motor al comportamentului lor. Pe de altă parte, International Wine & Spirit Research a observat că, pe măsură ce piaţa băuturilor fără alcool trece printr-o "perioadă transformatoare de creştere", vinul conduce cursa. Organizaţia se aşteaptă ca piaţa să crească cu o rată compusă de aproximativ 12% între 2023 şi 2027, comparativ cu cea de 2% pentru bere şi cidru. Tarifele lui Trump, posibil risc pentru piaţă Un alt factor de risc pentru industria vinurilor, este reprezentat de "potenţialul" război tarifar. Administraţia Trump a ameninţat că va impune tarife de 200% pentru vinurile, şampaniile şi băuturile alcoolice din Europa. Mişcarea s-ar putea traduce în preţuri mai mari pentru consumatorii de băuturi spirtoase, dar efectul nu se va limita la vinurile şi lichiorurile importate. Ameninţarea lui Donald Trump cu un tarif de 200% pentru băuturile din Franţa, Italia şi Uniunea Europeană a făcut ca acţiunile companiilor producătoare de spirtoase să scadă, iar factorii de risc încă sunt existenţi. În acest sens, actorii din industrie care vor reuşi să implementeze variante noi care să fie atractive pentru noua categorie de consumatori vor fi avantajaţi. Crearea de variante de vinuri fără alcool poate fi una dintre variante, punctează Radu Puiu. Firma de cercetare de piaţă Fact.MR preconizează că piaţa vinurilor nonalcoolice va creşte cu 170% (de la 2,5 miliarde de dolari la aproape 7 miliarde de dolari) în doar 10 ani. Fabricile de vinuri trec dincolo de degustările tradiţionale pentru a crea experienţe captivante şi memorabile. Generaţiile mai tinere, în special Gen Z şi Millennials, sunt atrase de evenimente şi experienţe, context în care degustarea de vin poate fi realizată ca făcând parte dintr-o poveste mai amplă.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."