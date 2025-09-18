Norges Bank reduce ratele dobânzilor. NOK se apreciază după această decizie 📌

Conform așteptărilor, Norges Bank a redus ratele dobânzilor de la 4,25% la 4,0%. Comitetul estimează că, în următorii ani, ritmul reducerilor ratei dobânzii va fi mai lent decât cel sugerat în iunie; cel mai probabil, va fi o reducere pe an în următorii trei ani.

Inflația a scăzut, dar încă depășește ținta de 2%; se preconizează că va reveni la țintă abia în 2028.

Politica monetară rămâne restrictivă pentru a împiedica inflația să rămână peste țintă pentru o perioadă prea lungă sau economia să se răcească excesiv.

Rata ipotecară prognozată se situează peste 4,5% până la sfârșitul anului 2028.

Se preconizează o ușoară creștere a șomajului; producția este aproape de potențial, iar creșterea economică pentru 2025 pare mai puternică decât se prevăzuse anterior.

Reducerea ratei este descrisă ca o „relaxare prudentă”, menită să nu pună presiune pe piața muncii, sprijinind în același timp revenirea inflației la ținta pe termen mediu.

Există riscuri semnificative legate de comerțul internațional, incertitudinea globală și creșterea salariilor, care pot afecta traiectoria reducerilor viitoare ale ratei dobânzii.

Următoarea decizie de politică monetară va avea loc în noiembrie 2025. Aceasta este în mod clar o reducere „hawkish". Banca semnalează un ritm mai lent de relaxare — o reducere în fiecare dintre următorii trei ani. Inițial, NOK s-a depreciat față de dolar, dar acum asistăm la o scădere continuă.

