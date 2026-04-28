Novartis dezamăgește cu rezultatele sale financiare, determinând scăderea acțiunilor sale până la un nivel-cheie de suport 💥

Novartis (NOVN.CH) a publicat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, care au dezamăgit investitorii și analiștii. Vânzările nete au totalizat 13,11 miliarde de dolari, reprezentând o scădere de 1% față de anul precedent și rămânând sub estimarea consensuală a analiștilor de 13,40 miliarde de dolari. Profitul operațional de bază a scăzut cu 12% la 4,9 miliarde de dolari, în timp ce piața se aștepta la aproximativ 5,1 miliarde de dolari. Motivul principal al rezultatelor slabe este pierderea exclusivității brevetului pentru trei medicamente emblematice: medicamentul pentru inimă Entresto, ale cărui vânzări au scăzut cu 42%, la 1,31 miliarde de dolari; medicamentul pentru tulburări sanguine Promacta, care a înregistrat o scădere de 66%; și medicamentul pentru leucemie Tasigna, care a înregistrat o scădere de 59%. Diferența totală de venituri rezultată din expansiunea medicamentelor generice este estimată la aproximativ 4 miliarde de dolari pentru întregul an 2026. ​ În ciuda unui început dificil de an, conducerea companiei își menține previziunile pentru întregul an, prognozând o creștere de un singur digit a vânzărilor nete și o scădere de un singur digit a venitului operațional de bază. Directorul financiar Mukul Mehta a subliniat că rezultatele din primul trimestru au fost în conformitate cu așteptările interne ale companiei și că se preconizează o revenire a creșterii în a doua jumătate a anului. Compania mizează pe o accelerare a vânzărilor de noi medicamente prioritare, precum Kisqali, Pluvicto, Kesimpta, Scemblix și Leqvio, care vor compensa parțial eroziunea generată de medicamentele generice. În plus, Novartis a semnalat posibilitatea de a-și revizui în sens ascendent previziunile de creștere pe termen mediu și lung odată ce datele din mai multe studii clinice cheie vor fi disponibile în a doua jumătate a anului 2026. Compania își actualizase anterior ținta pentru perioada 2025–2030, prognozând o creștere anuală a veniturilor de 5% până la 6% în monedă constantă. Un factor de risc suplimentar semnificativ rămâne politica de stabilire a prețurilor a administrației Trump, în special mecanismul națiunii celei mai favorizate, care leagă prețurile medicamentelor din SUA de prețurile din alte țări bogate. CEO-ul Vas Narasimhan a avertizat că industria va resimți pe deplin impactul acestei politici în următoarele 18 luni și că efectul acesteia este limitat în prezent în principal la segmentul Medicaid, care reprezintă 5-10% din vânzări. Acțiunile Novartis au reacționat la rezultatele din primul trimestru cu o scădere de aproape 4% și se tranzacționează acum practic neschimbate de la începutul anului, reflectând abordarea prudentă a pieței față de companie în această perioadă de transformare a portofoliului de produse Graficul pe intervalul zilnic al acțiunilor Novartis indică o încetinire evidentă a tendinței ascendente de mai multe luni, care a determinat creșterea prețului de la aproximativ 88 CHF până la un maxim de peste 132 CHF atins la începutul anului 2026. Ședința de astăzi a adus o străpungere bruscă sub zona de consolidare anterioară, ducând prețul la 111,18 CHF, ceea ce reprezintă o rupere a mai multor linii de suport din modelul canalului VWAP vizibil pe grafic. Cel mai important semnal tehnic provine de la oscilatorul RSI(14), care a scăzut la 28,63, intrând adânc în zona de supravânzare sub 30 — un nivel care, istoric pe acest grafic, a precedat de două ori o potențială revenire ascendentă (marcată de dreptunghiuri violet în februarie și aprilie 2025). Nivelul cheie de suport rămâne zona orizontală de cerere în jurul valorii de 97 CHF, definită de Profilul de Volum și linia de tendință neagră, unde s-a concentrat o activitate semnificativă înainte de ruperea canalului la mijlocul anului 2025. Cel mai apropiat suport tehnic se află în jurul valorii de 108 CHF, în timp ce orice potențială revenire se va confrunta cu rezistență la nivelul de 116 CHF, unde converg benzile superioare ale canalului și zona recentă de consolidare. Sursă: xStation

